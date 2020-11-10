https://ria.ru/20201110/armeniya-1583863287.html

Военное руководство Армении призвало избегать потрясений в стране

Военное руководство Армении призвало избегать потрясений в стране

Министерство обороны и Генштаб ВС Армении распространили совместное заявление в связи с протестами из-за заявления о прекращении войны в Карабахе. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T08:14

2020-11-10T08:14

2020-11-10T08:25

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

степанакерт

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Министерство обороны и Генштаб ВС Армении распространили совместное заявление в связи с протестами из-за заявления о прекращении войны в Карабахе."Призываем избегать действий, которые могут расшатать основы государственности, и, извлекая уроки из всех возможных ошибок, создавать несравнимо более сильную и боеспособную армию, которая достойна героического народа", - говорится в заявлении на сайте оборонного ведомства.В заявлении отмечается, что армянская амия в дни боев сделала "все возможное и невозможное". "Мы еще раз доказали, что у нас есть непобедимые солдаты, офицеры и генералы, которые без раздумья готовы пожертвовать жизнью ради защиты нашей святой Родины. Но пора остановить кровопролитие. Политические лидеры Армении, России и Азербайджана достигли договоренности, с содержанием которой вы уже знакомы. Война еще не закончена, боевые действия в Арцахе продолжаются. Тем не менее, мы поддерживаем и обязаны выполнять решения военно-политического руководства нашей страны, которые были приняты на основе всестороннего анализа ситуации", - говорится в заявлении.Там же отмечается, что, остановив кровопролитие, нужно "найти тела всех героев и похоронить их с воинской почестью". Мы должны попытаться облегчить боль наших героических матерей и излечить раненых. Мы должны восстановить потенциал нашей армии и еще больше усилить ее, превратив ее в современный и сверхмощный кулак. Слишком много дел. Война окончена. Армия сделала свое дело и будет и дальше стараться", - говорится в заявлении.Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.Миротворческий контингент РФ в Карабахе развертывается в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники. Для управления миротворческой операцией в районе города Степанакерт будет развернуто командование российских миротворческих сил.

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583863413.html

https://ria.ru/20201110/soglashenie-1583858954.html

степанакерт

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

степанакерт, азербайджан, армения, в мире