Военное руководство Армении призвало избегать потрясений в стране
08:14 10.11.2020 (обновлено: 08:25 10.11.2020)
ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Министерство обороны и Генштаб ВС Армении распространили совместное заявление в связи с протестами из-за заявления о прекращении войны в Карабахе.
"Призываем избегать действий, которые могут расшатать основы государственности, и, извлекая уроки из всех возможных ошибок, создавать несравнимо более сильную и боеспособную армию, которая достойна героического народа", - говорится в заявлении на сайте оборонного ведомства.
В заявлении отмечается, что армянская амия в дни боев сделала "все возможное и невозможное". "Мы еще раз доказали, что у нас есть непобедимые солдаты, офицеры и генералы, которые без раздумья готовы пожертвовать жизнью ради защиты нашей святой Родины. Но пора остановить кровопролитие. Политические лидеры Армении, России и Азербайджана достигли договоренности, с содержанием которой вы уже знакомы. Война еще не закончена, боевые действия в Арцахе продолжаются. Тем не менее, мы поддерживаем и обязаны выполнять решения военно-политического руководства нашей страны, которые были приняты на основе всестороннего анализа ситуации", - говорится в заявлении.
Там же отмечается, что, остановив кровопролитие, нужно "найти тела всех героев и похоронить их с воинской почестью". Мы должны попытаться облегчить боль наших героических матерей и излечить раненых. Мы должны восстановить потенциал нашей армии и еще больше усилить ее, превратив ее в современный и сверхмощный кулак. Слишком много дел. Война окончена. Армия сделала свое дело и будет и дальше стараться", - говорится в заявлении.
13 октября, 12:16ИнфографикаНагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.
Миротворческий контингент РФ в Карабахе развертывается в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники. Для управления миротворческой операцией в районе города Степанакерт будет развернуто командование российских миротворческих сил.