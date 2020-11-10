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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201110/armeniya-1583863287.html
Военное руководство Армении призвало избегать потрясений в стране
Военное руководство Армении призвало избегать потрясений в стране
Министерство обороны и Генштаб ВС Армении распространили совместное заявление в связи с протестами из-за заявления о прекращении войны в Карабахе. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T08:14
2020-11-10T08:25
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
степанакерт
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Министерство обороны и Генштаб ВС Армении распространили совместное заявление в связи с протестами из-за заявления о прекращении войны в Карабахе."Призываем избегать действий, которые могут расшатать основы государственности, и, извлекая уроки из всех возможных ошибок, создавать несравнимо более сильную и боеспособную армию, которая достойна героического народа", - говорится в заявлении на сайте оборонного ведомства.В заявлении отмечается, что армянская амия в дни боев сделала "все возможное и невозможное". "Мы еще раз доказали, что у нас есть непобедимые солдаты, офицеры и генералы, которые без раздумья готовы пожертвовать жизнью ради защиты нашей святой Родины. Но пора остановить кровопролитие. Политические лидеры Армении, России и Азербайджана достигли договоренности, с содержанием которой вы уже знакомы. Война еще не закончена, боевые действия в Арцахе продолжаются. Тем не менее, мы поддерживаем и обязаны выполнять решения военно-политического руководства нашей страны, которые были приняты на основе всестороннего анализа ситуации", - говорится в заявлении.Там же отмечается, что, остановив кровопролитие, нужно "найти тела всех героев и похоронить их с воинской почестью". Мы должны попытаться облегчить боль наших героических матерей и излечить раненых. Мы должны восстановить потенциал нашей армии и еще больше усилить ее, превратив ее в современный и сверхмощный кулак. Слишком много дел. Война окончена. Армия сделала свое дело и будет и дальше стараться", - говорится в заявлении.Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.Миротворческий контингент РФ в Карабахе развертывается в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники. Для управления миротворческой операцией в районе города Степанакерт будет развернуто командование российских миротворческих сил.
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583863413.html
https://ria.ru/20201110/soglashenie-1583858954.html
степанакерт
азербайджан
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степанакерт, азербайджан, армения, в мире

Военное руководство Армении призвало избегать потрясений в стране

08:14 10.11.2020 (обновлено: 08:25 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСитуация в Ереване
Ситуация в Ереване - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Министерство обороны и Генштаб ВС Армении распространили совместное заявление в связи с протестами из-за заявления о прекращении войны в Карабахе.
"Призываем избегать действий, которые могут расшатать основы государственности, и, извлекая уроки из всех возможных ошибок, создавать несравнимо более сильную и боеспособную армию, которая достойна героического народа", - говорится в заявлении на сайте оборонного ведомства.
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В заявлении отмечается, что армянская амия в дни боев сделала "все возможное и невозможное". "Мы еще раз доказали, что у нас есть непобедимые солдаты, офицеры и генералы, которые без раздумья готовы пожертвовать жизнью ради защиты нашей святой Родины. Но пора остановить кровопролитие. Политические лидеры Армении, России и Азербайджана достигли договоренности, с содержанием которой вы уже знакомы. Война еще не закончена, боевые действия в Арцахе продолжаются. Тем не менее, мы поддерживаем и обязаны выполнять решения военно-политического руководства нашей страны, которые были приняты на основе всестороннего анализа ситуации", - говорится в заявлении.
Там же отмечается, что, остановив кровопролитие, нужно "найти тела всех героев и похоронить их с воинской почестью". Мы должны попытаться облегчить боль наших героических матерей и излечить раненых. Мы должны восстановить потенциал нашей армии и еще больше усилить ее, превратив ее в современный и сверхмощный кулак. Слишком много дел. Война окончена. Армия сделала свое дело и будет и дальше стараться", - говорится в заявлении.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.
Миротворческий контингент РФ в Карабахе развертывается в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники. Для управления миротворческой операцией в районе города Степанакерт будет развернуто командование российских миротворческих сил.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаСтепанакертАзербайджанАрменияВ мире
 
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