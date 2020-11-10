https://ria.ru/20201110/armeniya-1583859563.html

Начальник генштаба ВС Армении встретился с лидерами оппозиционных партий

Начальник генштаба ВС Армении встретился с лидерами оппозиционных партий

Начальник генерального штаба ВС Армении Оник Гаспарян встретился с лидерами оппозиционных партий "Процветающая Армения", "Родина" и "Дашнакцутюн", партии... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T06:47

2020-11-10T06:47

2020-11-10T06:47

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Начальник генерального штаба ВС Армении Оник Гаспарян встретился с лидерами оппозиционных партий "Процветающая Армения", "Родина" и "Дашнакцутюн", партии выразили "безоговорочную поддержку" военным Армении и армии обороны Арцаха (самоназвание Карабаха - ред.), сообщила пресс-служба партии "Родина"."Начальник Генштаба встретился с лидерами партий "Процветающая Армения", "Родина", "Дашнакцутюн". В ходе встречи обсуждалась сложившаяся в стране ситуация", - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook партии.Согласно заявлению, стороны отметили важность сохранения стабильности в стране и избежания потрясений."Мы призываем наш народ сохранять спокойствие. Мы все еще находимся в состоянии войны. Политические партии выражают безоговорочную поддержку Вооруженным силам Армении и Армии обороны Арцаха", - подчеркивается в заявлении.Отмечается, что партии намерены проконсультироваться с партиями-партнерами и в ближайшие часы выступить с предложениями по урегулированию сложившейся ситуации.Президент России Владимир Путин 10 ноября заявил, что он с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном подписали "заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта". По его словам, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых ими позициях, а вдоль линии соприкосновения и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также стороны конфликта должны провести обмен пленными.

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире