https://ria.ru/20201110/armeniya-1583857163.html

Протестующие в парламенте Армении требуют сформировать новый кабмин

Протестующие в парламенте Армении требуют сформировать новый кабмин

Протестующие в парламенте Армении требуют сформировать новое правительство, которое отменит участие республики в мирных договоренностях по Карабаху, передает... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T05:31

2020-11-10T05:31

2020-11-10T05:31

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

беспорядки в ереване

никол пашинян

нагорный карабах

ереван

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 10 ноя – РИА Новости. Протестующие в парламенте Армении требуют сформировать новое правительство, которое отменит участие республики в мирных договоренностях по Карабаху, передает корреспондент РИА Новости.Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что это соглашение было крайне тяжелым для него.После объявления о договоренностях в Ереване начались протесты, демонстранты недовольны условиями договоренностей. Протестующие заняли здания правительства и парламента Армении.В парламенте протестующие заняли место спикера, при этом депутатов там нет. Люди кричат в мегафон, они требуют отставки Пашиняна и всего правительства. По их заявлениям, новое правительство должно отменить участие республики в последних договоренностях по Карабаху. Подробнее о беспорядках в Ереване читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

нагорный карабах

ереван

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспорядки в ереване, никол пашинян, нагорный карабах, ереван, азербайджан, армения, в мире