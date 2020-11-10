https://ria.ru/20201110/armeniya-1583857163.html
Протестующие в парламенте Армении требуют сформировать новый кабмин
Протестующие в парламенте Армении требуют сформировать новый кабмин
Протестующие в парламенте Армении требуют сформировать новое правительство, которое отменит участие республики в мирных договоренностях по Карабаху, передает... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T05:31
2020-11-10T05:31
2020-11-10T05:31
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
беспорядки в ереване
никол пашинян
нагорный карабах
ереван
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 10 ноя – РИА Новости. Протестующие в парламенте Армении требуют сформировать новое правительство, которое отменит участие республики в мирных договоренностях по Карабаху, передает корреспондент РИА Новости.Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что это соглашение было крайне тяжелым для него.После объявления о договоренностях в Ереване начались протесты, демонстранты недовольны условиями договоренностей. Протестующие заняли здания правительства и парламента Армении.В парламенте протестующие заняли место спикера, при этом депутатов там нет. Люди кричат в мегафон, они требуют отставки Пашиняна и всего правительства. По их заявлениям, новое правительство должно отменить участие республики в последних договоренностях по Карабаху. Подробнее о беспорядках в Ереване читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
нагорный карабах
ереван
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспорядки в ереване, никол пашинян, нагорный карабах, ереван, азербайджан, армения, в мире