https://ria.ru/20201110/armeniya-1583854914.html

Протестующие в Ереване призывают оставаться на площади до утра

Протестующие в Ереване призывают оставаться на площади до утра

Протестующие в Ереване против договоренностей по Карабаху призывают оставаться на площади перед зданием правительства до утра. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T04:04

2020-11-10T04:04

2020-11-10T04:04

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

беспорядки в ереване

никол пашинян

нагорный карабах

ереван

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Протестующие в Ереване против договоренностей по Карабаху призывают оставаться на площади перед зданием правительства до утра."Мы останемся здесь до утра", - заявил один из участников акции протеста.Премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что все зачинщики погромов в Ереване будут привлечены к ответственности.Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. Подробнее о беспорядках в Ереване читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20201110/armeniya-1583854399.html

нагорный карабах

ереван

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспорядки в ереване, никол пашинян, нагорный карабах, ереван, азербайджан, армения, в мире