https://ria.ru/20201110/armeniya-1583854254.html
Протестующие в Ереване ворвались в парламент и заняли трибуну
Протестующие в Ереване ворвались в парламент и заняли трибуну
Протестующие в Ереване ворвались в парламент и заняли трибуну в зале заседаний, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T03:49
2020-11-10T03:49
2020-11-10T06:18
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
беспорядки в ереване
нагорный карабах
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Протестующие в Ереване ворвались в парламент и заняли трибуну в зале заседаний, передает корреспондент РИА Новости.Немногочисленная охрана пыталась преградить им путь, однако протестующие буквально смяли охранников и ворвались в зал заседаний. Они заняли трибуну, с которой стали выступать все желающие и требовать продолжения боевых действий в Карабахе. Подробнее о беспорядках в Ереване читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
нагорный карабах
ереван
армения
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспорядки в ереване, нагорный карабах, ереван, армения, в мире