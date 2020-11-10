https://ria.ru/20201110/armeniya-1583854254.html

Протестующие в Ереване ворвались в парламент и заняли трибуну

Протестующие в Ереване ворвались в парламент и заняли трибуну

Протестующие в Ереване ворвались в парламент и заняли трибуну в зале заседаний, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T03:49

2020-11-10T03:49

2020-11-10T06:18

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

беспорядки в ереване

нагорный карабах

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Протестующие в Ереване ворвались в парламент и заняли трибуну в зале заседаний, передает корреспондент РИА Новости.Немногочисленная охрана пыталась преградить им путь, однако протестующие буквально смяли охранников и ворвались в зал заседаний. Они заняли трибуну, с которой стали выступать все желающие и требовать продолжения боевых действий в Карабахе. Подробнее о беспорядках в Ереване читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

нагорный карабах

ереван

армения

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспорядки в ереване, нагорный карабах, ереван, армения, в мире