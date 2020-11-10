https://ria.ru/20201110/armeniya-1583851450.html

В центре Еревана собрались несколько тысяч протестующих

В центре Еревана собрались несколько тысяч протестующих

В центре Еревана собралось несколько тысяч протестующих, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T02:51

2020-11-10T02:51

2020-11-10T02:55

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

нагорный карабах

ереван

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. В центре Еревана собралось несколько тысяч протестующих, передает корреспондент РИА Новости.Часть из них остается в здании правительства, которое они буквально взяли штурмом. Протестующие разбили окна первого этажа дома правительства, сломали двери. Также сломан металлоискатель на входе в здание, в кабинетах правительства сломаны компьютеры, мебель, микрофоны.Ранее стало известно, что главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. Подробнее о беспорядках в Ереване читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

нагорный карабах

ереван

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорный карабах, ереван, азербайджан, армения, в мире