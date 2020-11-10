https://ria.ru/20201110/armeniya-1583849282.html
Протестующие разгромили зал заседаний правительства Армении
Протестующие разгромили зал заседаний правительства Армении
Протестующие против заключения мира в Нагорном Карабахе разгромили зал заседаний правительства Армении. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T02:21
2020-11-10T02:21
2020-11-10T03:23
беспорядки в ереване
россия
нагорный карабах
азербайджан
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
никол пашинян
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Протестующие против заключения мира в Нагорном Карабахе разгромили зал заседаний правительства Армении.Телеканал 24News в ходе онлайн-трансляции на Youtube показал кадры разгромленного зала в доме правительства - там поломаны стулья, перевернуты несколько столов. На площади перед правительством находятся несколько сотен протестующих, а также большое количество сигналящих автомобилей.Ранее стало известно, что главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него.Подробнее о беспорядках в Ереване читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспорядки в ереване, россия, нагорный карабах, азербайджан, никол пашинян, армения, в мире