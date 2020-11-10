https://ria.ru/20201110/antibiotik-1583863079.html

Микробиолог отметил неэффективность антибиотиков при лечении COVID-19

Микробиолог отметил неэффективность антибиотиков при лечении COVID-19

Более 90% пациентов с коронавирусной инфекцией, по данным ряда исследований, получают антибиотики в настоящее время, хотя против COVID-19 они не активны, заявил РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T08:12

2020-11-10T08:12

2020-11-10T08:12

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

российская академия наук

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Более 90% пациентов с коронавирусной инфекцией, по данным ряда исследований, получают антибиотики в настоящее время, хотя против COVID-19 они не активны, заявил главный микробиолог и специалист по антимикробной резистентности Минздрава России, член-корреспондент РАН Роман Козлов."По данным ряда исследований, более 90% пациентов с COVID-19 в настоящее время получают антибиотики, в том числе комбинированную терапию и парентеральные препараты, не только в стационарах, но и в амбулаторных условиях. Вне всякого сомнения, сложившая ситуация будет способствовать значительному росту резистентности к антимикробным препаратам и иметь серьезные неблагоприятные последствия в будущем", - сказал Козлов, слова которого приводит пресс-служба Минздрава России.Он уточнил, что антибактериальные препараты не активны в отношении вирусов, в том числе в отношении возбудителя COVID-19 - SARS-Cov-2, поэтому коронавирусная инфекция не является показанием для применения антибиотиков. Назначать антибактериальную терапию нужно только, если есть убедительные признаки бактериальной инфекции, пояснил Козлов."Необоснованная антибактериальная терапия приводит к ряду нежелательных явлений, которые могут значительно ухудшить состояние пациента, а порой и привести к жизнеугрожающим последствиям. Поэтому не покупайте антимикробные препараты для системного применения в учреждениях аптечной сети самостоятельно, без рецепта врача", - подчеркнул Козлов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583858307.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российская академия наук, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество