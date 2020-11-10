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https://ria.ru/20201110/antibiotik-1583863079.html
Микробиолог отметил неэффективность антибиотиков при лечении COVID-19
Микробиолог отметил неэффективность антибиотиков при лечении COVID-19
Более 90% пациентов с коронавирусной инфекцией, по данным ряда исследований, получают антибиотики в настоящее время, хотя против COVID-19 они не активны, заявил РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T08:12
2020-11-10T08:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
российская академия наук
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Более 90% пациентов с коронавирусной инфекцией, по данным ряда исследований, получают антибиотики в настоящее время, хотя против COVID-19 они не активны, заявил главный микробиолог и специалист по антимикробной резистентности Минздрава России, член-корреспондент РАН Роман Козлов."По данным ряда исследований, более 90% пациентов с COVID-19 в настоящее время получают антибиотики, в том числе комбинированную терапию и парентеральные препараты, не только в стационарах, но и в амбулаторных условиях. Вне всякого сомнения, сложившая ситуация будет способствовать значительному росту резистентности к антимикробным препаратам и иметь серьезные неблагоприятные последствия в будущем", - сказал Козлов, слова которого приводит пресс-служба Минздрава России.Он уточнил, что антибактериальные препараты не активны в отношении вирусов, в том числе в отношении возбудителя COVID-19 - SARS-Cov-2, поэтому коронавирусная инфекция не является показанием для применения антибиотиков. Назначать антибактериальную терапию нужно только, если есть убедительные признаки бактериальной инфекции, пояснил Козлов."Необоснованная антибактериальная терапия приводит к ряду нежелательных явлений, которые могут значительно ухудшить состояние пациента, а порой и привести к жизнеугрожающим последствиям. Поэтому не покупайте антимикробные препараты для системного применения в учреждениях аптечной сети самостоятельно, без рецепта врача", - подчеркнул Козлов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583858307.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российская академия наук, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Микробиолог отметил неэффективность антибиотиков при лечении COVID-19

08:12 10.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей МайшевВрач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Более 90% пациентов с коронавирусной инфекцией, по данным ряда исследований, получают антибиотики в настоящее время, хотя против COVID-19 они не активны, заявил главный микробиолог и специалист по антимикробной резистентности Минздрава России, член-корреспондент РАН Роман Козлов.
"По данным ряда исследований, более 90% пациентов с COVID-19 в настоящее время получают антибиотики, в том числе комбинированную терапию и парентеральные препараты, не только в стационарах, но и в амбулаторных условиях. Вне всякого сомнения, сложившая ситуация будет способствовать значительному росту резистентности к антимикробным препаратам и иметь серьезные неблагоприятные последствия в будущем", - сказал Козлов, слова которого приводит пресс-служба Минздрава России.
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Он уточнил, что антибактериальные препараты не активны в отношении вирусов, в том числе в отношении возбудителя COVID-19 - SARS-Cov-2, поэтому коронавирусная инфекция не является показанием для применения антибиотиков. Назначать антибактериальную терапию нужно только, если есть убедительные признаки бактериальной инфекции, пояснил Козлов.
"Необоснованная антибактериальная терапия приводит к ряду нежелательных явлений, которые могут значительно ухудшить состояние пациента, а порой и привести к жизнеугрожающим последствиям. Поэтому не покупайте антимикробные препараты для системного применения в учреждениях аптечной сети самостоятельно, без рецепта врача", - подчеркнул Козлов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРоссийская академия наукМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
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