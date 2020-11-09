https://ria.ru/20201109/zakon-1583759867.html
Путин подписал закон о новом порядке назначения генпрокурора
Путин подписал закон о новом порядке назначения генпрокурора
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому генпрокурор с заместителями будут назначаться президентом после консультаций с сенаторами. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T14:54
2020-11-09T14:54
2020-11-09T14:55
совет федерации рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому генпрокурор с заместителями будут назначаться президентом после консультаций с сенаторами.Изменения вносятся в федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации". Проект внесен президентом РФ Владимиром Путиным в рамках реализации принятых поправок в конституцию.В настоящее время генпрокурора и его замов назначает Совфед после внесения президентом их кандидатур.Согласно одобренному сенаторами закону, работникам прокуратуры запрещено иметь двойное гражданство или подданство. Также отмечается, что лицо не может быть принято на службу в органы и организации прокуратуры и находиться на указанной службе в случае прекращения гражданства РФ.Согласно закону, сотрудник прокуратуры обязан в течение 5 рабочих дней сообщить о получении иностранного вида на жительство со дня прекращения гражданства РФ.
https://ria.ru/20201109/zakon-1583758905.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, владимир путин, политика