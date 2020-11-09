https://ria.ru/20201109/zakon-1583759867.html

Путин подписал закон о новом порядке назначения генпрокурора

Путин подписал закон о новом порядке назначения генпрокурора

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому генпрокурор с заместителями будут назначаться президентом после консультаций с сенаторами. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T14:54

2020-11-09T14:54

2020-11-09T14:55

совет федерации рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому генпрокурор с заместителями будут назначаться президентом после консультаций с сенаторами.Изменения вносятся в федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации". Проект внесен президентом РФ Владимиром Путиным в рамках реализации принятых поправок в конституцию.В настоящее время генпрокурора и его замов назначает Совфед после внесения президентом их кандидатур.Согласно одобренному сенаторами закону, работникам прокуратуры запрещено иметь двойное гражданство или подданство. Также отмечается, что лицо не может быть принято на службу в органы и организации прокуратуры и находиться на указанной службе в случае прекращения гражданства РФ.Согласно закону, сотрудник прокуратуры обязан в течение 5 рабочих дней сообщить о получении иностранного вида на жительство со дня прекращения гражданства РФ.

https://ria.ru/20201109/zakon-1583758905.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, владимир путин, политика