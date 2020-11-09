https://ria.ru/20201109/witcher-1583799264.html
В Сети появилось новое видео со съемок второго сезона "Ведьмака"
В Сети появилось новое видео со съемок второго сезона "Ведьмака"
В Сети появился новый ролик со съемок второго сезона "Ведьмака", на котором Геральт и Йеннифэр скачут друг за другом на лошадях, сообщает Screen Rant. Рядом с... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T18:40
2020-11-09T18:40
2020-11-09T18:40
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новости культуры
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. В Сети появился новый ролик со съемок второго сезона "Ведьмака", на котором Геральт и Йеннифэр скачут друг за другом на лошадях, сообщает Screen Rant. Рядом с ними летит дрон.В конце первого сезона Геральт и Йеннифэр расстались. Шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич пообещала более линейное развитие сюжета во втором сезоне, но при этом отметила, что в нем возможны отсылки к прошлому. Таким образом, новые кадры могут быть говорить как о воссоединении главных героев, так и об их воспоминаниях. По всей видимости, видео было снято за день до того, как съемки были приостановлены из-за положительных тестов на COVID-19 у некоторых актеров и участников съемочного процесса.Первый сезон начали показывать на Netflix 19 декабря 2019 года, события в нем разворачиваются в трех разных временных отрезках. Съемки второго стартовали в начале 2020, но они уже второй раз прерываются из-за пандемии. Премьера ожидается не раньше 2021 года. В основе "Ведьмака" серия фэнтезийных романов Анджея Сапковского.
https://ria.ru/20201103/vedmak-1582605156.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, netflix
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости.
В Сети появился новый ролик со съемок второго сезона "Ведьмака", на котором Геральт и Йеннифэр скачут друг за другом на лошадях, сообщает
Screen Rant. Рядом с ними летит дрон.
В конце первого сезона Геральт и Йеннифэр расстались. Шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич пообещала более линейное развитие сюжета во втором сезоне, но при этом отметила, что в нем возможны отсылки к прошлому. Таким образом, новые кадры могут быть говорить как о воссоединении главных героев, так и об их воспоминаниях.
По всей видимости, видео было снято за день до того, как съемки были приостановлены из-за положительных тестов на COVID-19 у некоторых актеров и участников съемочного процесса.
Первый сезон начали показывать на Netflix 19 декабря 2019 года, события в нем разворачиваются в трех разных временных отрезках. Съемки второго стартовали в начале 2020, но они уже второй раз прерываются из-за пандемии. Премьера ожидается не раньше 2021 года.
В основе "Ведьмака" серия фэнтезийных романов Анджея Сапковского.