https://ria.ru/20201109/witcher-1583799264.html

В Сети появилось новое видео со съемок второго сезона "Ведьмака"

В Сети появилось новое видео со съемок второго сезона "Ведьмака"

В Сети появился новый ролик со съемок второго сезона "Ведьмака", на котором Геральт и Йеннифэр скачут друг за другом на лошадях, сообщает Screen Rant. Рядом с... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T18:40

2020-11-09T18:40

2020-11-09T18:40

культура

кино и сериалы

новости культуры

netflix

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156264/30/1562643043_0:0:1577:888_1400x0_80_0_0_d4f958c7a59234df8076a864ca032125.jpg

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. В Сети появился новый ролик со съемок второго сезона "Ведьмака", на котором Геральт и Йеннифэр скачут друг за другом на лошадях, сообщает Screen Rant. Рядом с ними летит дрон.В конце первого сезона Геральт и Йеннифэр расстались. Шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич пообещала более линейное развитие сюжета во втором сезоне, но при этом отметила, что в нем возможны отсылки к прошлому. Таким образом, новые кадры могут быть говорить как о воссоединении главных героев, так и об их воспоминаниях. По всей видимости, видео было снято за день до того, как съемки были приостановлены из-за положительных тестов на COVID-19 у некоторых актеров и участников съемочного процесса.Первый сезон начали показывать на Netflix 19 декабря 2019 года, события в нем разворачиваются в трех разных временных отрезках. Съемки второго стартовали в начале 2020, но они уже второй раз прерываются из-за пандемии. Премьера ожидается не раньше 2021 года. В основе "Ведьмака" серия фэнтезийных романов Анджея Сапковского.

https://ria.ru/20201103/vedmak-1582605156.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, netflix