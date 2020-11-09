https://ria.ru/20201109/vov-1583785345.html

Захарова назвала сохранение правды о ВОВ одной из ключевых задач

Захарова назвала сохранение правды о ВОВ одной из ключевых задач

Сохранение правды о Великой Отечественной войне, о Второй мировой, воинских подвигах предыдущих поколений – одна из ключевых задач сегодняшнего дня, заявила... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T16:48

2020-11-09T16:48

2020-11-09T18:43

75 лет великой победы

россия

мария захарова

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

общество

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Сохранение правды о Великой Отечественной войне, о Второй мировой, воинских подвигах предыдущих поколений – одна из ключевых задач сегодняшнего дня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем видеообращении к участникам XVIII Международного фестиваля военного кино имени Юрия Озерова.Кинофестиваль открылся в понедельник в Туле. Из-за эпидемии коронавируса он пройдет в смешанном формате: кинопоказы пройдут в залах, а церемонии открытия и закрытия - в режиме онлайн.По словам Захаровой, символично, что нынешний фестиваль проходит в год 75-летия Великой Победы, в год Памяти и Славы. "Убеждена, что сохранение правды о Великой Отечественной войне, о Второй мировой, воинских подвигах предыдущих поколений – одна из ключевых задач сегодняшнего дня", - отметила представитель МИД.Она добавила, что в ряде стран все чаще наблюдаются попытки переписать историю "в угоду сиюминутной политической конъюнктуре".Она также отметила, что сегодня, когда "мы являемся свидетелями "ползучей" реабилитации нацизма и усиления неофашистских тенденций в мире, важно делать все, чтобы, чтобы не допустить повторения подобных трагедий в будущем".Фестиваль проводится ежегодно с 2003 года. Он включен в программу патриотического воспитания граждан Российской Федерации. Мероприятие носит имя кинорежиссера, Народного артиста СССР Юрия Озерова, одной из его самых известных кинолент "Освобождение" в 2020 году исполняется 50 лет. Этот фильм посмотрели 500 миллионов зрителей в 215 странах мира.

https://ria.ru/20200929/vov-1577933552.html

https://ria.ru/20201019/vov-1580407469.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), общество