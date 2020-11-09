https://ria.ru/20201109/vov-1583785345.html
Захарова назвала сохранение правды о ВОВ одной из ключевых задач
Захарова назвала сохранение правды о ВОВ одной из ключевых задач
Сохранение правды о Великой Отечественной войне, о Второй мировой, воинских подвигах предыдущих поколений – одна из ключевых задач сегодняшнего дня, заявила... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T16:48
2020-11-09T16:48
2020-11-09T18:43
75 лет великой победы
россия
мария захарова
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Сохранение правды о Великой Отечественной войне, о Второй мировой, воинских подвигах предыдущих поколений – одна из ключевых задач сегодняшнего дня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем видеообращении к участникам XVIII Международного фестиваля военного кино имени Юрия Озерова.Кинофестиваль открылся в понедельник в Туле. Из-за эпидемии коронавируса он пройдет в смешанном формате: кинопоказы пройдут в залах, а церемонии открытия и закрытия - в режиме онлайн.По словам Захаровой, символично, что нынешний фестиваль проходит в год 75-летия Великой Победы, в год Памяти и Славы. "Убеждена, что сохранение правды о Великой Отечественной войне, о Второй мировой, воинских подвигах предыдущих поколений – одна из ключевых задач сегодняшнего дня", - отметила представитель МИД.Она добавила, что в ряде стран все чаще наблюдаются попытки переписать историю "в угоду сиюминутной политической конъюнктуре".Она также отметила, что сегодня, когда "мы являемся свидетелями "ползучей" реабилитации нацизма и усиления неофашистских тенденций в мире, важно делать все, чтобы, чтобы не допустить повторения подобных трагедий в будущем".Фестиваль проводится ежегодно с 2003 года. Он включен в программу патриотического воспитания граждан Российской Федерации. Мероприятие носит имя кинорежиссера, Народного артиста СССР Юрия Озерова, одной из его самых известных кинолент "Освобождение" в 2020 году исполняется 50 лет. Этот фильм посмотрели 500 миллионов зрителей в 215 странах мира.
https://ria.ru/20200929/vov-1577933552.html
https://ria.ru/20201019/vov-1580407469.html
россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мария захарова, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), общество
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости.
Сохранение правды о Великой Отечественной войне, о Второй мировой, воинских подвигах предыдущих поколений – одна из ключевых задач сегодняшнего дня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
в своем видеообращении к участникам XVIII Международного фестиваля военного кино имени Юрия Озерова.
Кинофестиваль открылся в понедельник в Туле
. Из-за эпидемии коронавируса он пройдет в смешанном формате: кинопоказы пройдут в залах, а церемонии открытия и закрытия - в режиме онлайн.
По словам Захаровой, символично, что нынешний фестиваль проходит в год 75-летия Великой Победы, в год Памяти и Славы. "Убеждена, что сохранение правды о Великой Отечественной войне, о Второй мировой, воинских подвигах предыдущих поколений – одна из ключевых задач сегодняшнего дня", - отметила представитель МИД.
Она добавила, что в ряде стран все чаще наблюдаются попытки переписать историю "в угоду сиюминутной политической конъюнктуре".
"Это недопустимо, и мы, конечно же, стараемся этому противостоять. Те силы на Западе, которые пытаются переформатировать сознание молодых поколений под предлогом мифической "российской угрозы", осознанно ли, или сами того не замечая, встают на сторону коллаборационистов и пособников фашистов. Они предают память не только советских воинов-освободителей, но и память своих же соотечественников – тех, кто не щадя себя сражались с нацизмом и фашизмом", - сказала Захарова.
Она также отметила, что сегодня, когда "мы являемся свидетелями "ползучей" реабилитации нацизма и усиления неофашистских тенденций в мире, важно делать все, чтобы, чтобы не допустить повторения подобных трагедий в будущем".
Фестиваль проводится ежегодно с 2003 года. Он включен в программу патриотического воспитания граждан Российской Федерации. Мероприятие носит имя кинорежиссера, Народного артиста СССР Юрия Озерова, одной из его самых известных кинолент "Освобождение" в 2020 году исполняется 50 лет. Этот фильм посмотрели 500 миллионов зрителей в 215 странах мира.