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Иммунолог рассказала, как определить нехватку витаминов
Иммунолог рассказала, как определить нехватку витаминов
Врач-иммунолог Анна Шуляева рассказала, как определить нехватку витаминов в организме. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T16:40
2020-11-09T16:40
анна шуляева
здоровье - общество
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Врач-иммунолог Анна Шуляева рассказала, как определить нехватку витаминов в организме.Специалист подчеркнула, что в первую очередь о гиповитаминозе говорит внешний вид человека."Если у него бледная кожа, которая к тому же склонна к различным высыпаниям, отличается сухостью, стоит насторожиться", - сказала Шуляева в комментарии "Аргументам и фактам".Также, по ее словам, стоит обратить внимание на сухость, ломкость и выпадение волос, а также на состояние ногтей.Иммунолог добавила, что при недостатке витаминов человек чаще всего становится апатичным и вялым, постоянно чувствует слабость, ему бывает тяжело вставать по утрам.
https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583682082.html
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анна шуляева , здоровье - общество

Иммунолог рассказала, как определить нехватку витаминов

16:40 09.11.2020
 
© Depositphotos / RonstikБиологически активные добавки
Биологически активные добавки - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© Depositphotos / Ronstik
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Врач-иммунолог Анна Шуляева рассказала, как определить нехватку витаминов в организме.
Специалист подчеркнула, что в первую очередь о гиповитаминозе говорит внешний вид человека.
"Если у него бледная кожа, которая к тому же склонна к различным высыпаниям, отличается сухостью, стоит насторожиться", - сказала Шуляева в комментарии "Аргументам и фактам".
Также, по ее словам, стоит обратить внимание на сухость, ломкость и выпадение волос, а также на состояние ногтей.
Иммунолог добавила, что при недостатке витаминов человек чаще всего становится апатичным и вялым, постоянно чувствует слабость, ему бывает тяжело вставать по утрам.
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