https://ria.ru/20201109/vitaminy-1583783364.html

Иммунолог рассказала, как определить нехватку витаминов

Иммунолог рассказала, как определить нехватку витаминов

Врач-иммунолог Анна Шуляева рассказала, как определить нехватку витаминов в организме. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T16:40

2020-11-09T16:40

2020-11-09T16:40

анна шуляева

здоровье - общество

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Врач-иммунолог Анна Шуляева рассказала, как определить нехватку витаминов в организме.Специалист подчеркнула, что в первую очередь о гиповитаминозе говорит внешний вид человека."Если у него бледная кожа, которая к тому же склонна к различным высыпаниям, отличается сухостью, стоит насторожиться", - сказала Шуляева в комментарии "Аргументам и фактам".Также, по ее словам, стоит обратить внимание на сухость, ломкость и выпадение волос, а также на состояние ногтей.Иммунолог добавила, что при недостатке витаминов человек чаще всего становится апатичным и вялым, постоянно чувствует слабость, ему бывает тяжело вставать по утрам.

https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583682082.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна шуляева , здоровье - общество