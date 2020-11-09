https://ria.ru/20201109/vitaminy-1583783364.html
Иммунолог рассказала, как определить нехватку витаминов
Иммунолог рассказала, как определить нехватку витаминов
Врач-иммунолог Анна Шуляева рассказала, как определить нехватку витаминов в организме. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T16:40
2020-11-09T16:40
2020-11-09T16:40
анна шуляева
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155308/89/1553088913_0:297:3072:2025_1400x0_80_0_0_88580aa2a32f2550ca6cef2c1a863293.jpg
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Врач-иммунолог Анна Шуляева рассказала, как определить нехватку витаминов в организме.Специалист подчеркнула, что в первую очередь о гиповитаминозе говорит внешний вид человека."Если у него бледная кожа, которая к тому же склонна к различным высыпаниям, отличается сухостью, стоит насторожиться", - сказала Шуляева в комментарии "Аргументам и фактам".Также, по ее словам, стоит обратить внимание на сухость, ломкость и выпадение волос, а также на состояние ногтей.Иммунолог добавила, что при недостатке витаминов человек чаще всего становится апатичным и вялым, постоянно чувствует слабость, ему бывает тяжело вставать по утрам.
https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583682082.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155308/89/1553088913_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_69a61bb5d69335e42b1b6c7df551d68c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна шуляева , здоровье - общество