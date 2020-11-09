РФПИ и центр Гамалеи будут рассказывать о вакцине "Спутник V" в соцсетях
© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи объявляют о начале международной кампании в социальных сетях, в ходе которой пользователи получат самую последнюю и достоверную информацию о российской вакцине, говорится в сообщении фонда.
"Кампания использует хэштэг #SputnikV. Каналы вакцины #SputnikV в социальных сетях расскажут пользователям о ходе клинических испытаний, производства и вакцинации населения в различных странах. Ученые НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи расскажут про создание вакцины и технологии, которые при этом использовались. Люди, уже вакцинированные #SputnikV, расскажут про свой личный опыт", - рассказали в РФПИ.
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Каналы #SputnikV в социальных сетях также в дальнейшем станут основной платформой для объявления новостей о вакцине, публикации данных о количестве вакцинированных и производстве. Эти каналы также будут транслировать крупные мероприятия, касающиеся вакцины и интервью ведущих экспертов. Уточняется, что информация о вакцине доступна в Twitter, Facebook, Instagram, Youtube.
"Спутник V" является первой зарегистрированной вакциной в мире, основанной на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Она входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации вакцины.
"Фокусом нашей кампании в социальных сетях станет предоставление самой последней информации о вакцине для мировой аудитории. Однако, кроме этого, наша кампания должна дать людям надежду на скорое освобождение от пандемии COVID-19 и возможность вернуться к нормальной жизни без карантина. В этой жизни они снова смогут встречаться с друзьями, ходить в музеи, театры и рестораны, а также свободно путешествовать. Предприятия, особенно малый бизнес, смогут работать без ограничений, гарантируя благосостояние своих сотрудников и их семей. Мы приглашаем людей из разных стран присоединиться к нашей кампании и поддержать вакцину "Спутник V", - приводятся в сообщении слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.