https://ria.ru/20201109/vaktsina-1583689746.html

РФПИ и центр Гамалеи будут рассказывать о вакцине "Спутник V" в соцсетях

РФПИ и центр Гамалеи будут рассказывать о вакцине "Спутник V" в соцсетях

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи объявляют о начале международной... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T10:04

2020-11-09T10:04

2020-11-09T10:04

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

youtube

воз

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи объявляют о начале международной кампании в социальных сетях, в ходе которой пользователи получат самую последнюю и достоверную информацию о российской вакцине, говорится в сообщении фонда."Кампания использует хэштэг #SputnikV. Каналы вакцины #SputnikV в социальных сетях расскажут пользователям о ходе клинических испытаний, производства и вакцинации населения в различных странах. Ученые НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи расскажут про создание вакцины и технологии, которые при этом использовались. Люди, уже вакцинированные #SputnikV, расскажут про свой личный опыт", - рассказали в РФПИ.Каналы #SputnikV в социальных сетях также в дальнейшем станут основной платформой для объявления новостей о вакцине, публикации данных о количестве вакцинированных и производстве. Эти каналы также будут транслировать крупные мероприятия, касающиеся вакцины и интервью ведущих экспертов. Уточняется, что информация о вакцине доступна в Twitter, Facebook, Instagram, Youtube."Спутник V" является первой зарегистрированной вакциной в мире, основанной на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Она входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации вакцины.В данный момент проводятся клинические исследования "Спутник V" в России на 40 тысячах добровольцах. Клинические испытания также проходят в Республике Беларусь, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии и Бразилии."Фокусом нашей кампании в социальных сетях станет предоставление самой последней информации о вакцине для мировой аудитории. Однако, кроме этого, наша кампания должна дать людям надежду на скорое освобождение от пандемии COVID-19 и возможность вернуться к нормальной жизни без карантина. В этой жизни они снова смогут встречаться с друзьями, ходить в музеи, театры и рестораны, а также свободно путешествовать. Предприятия, особенно малый бизнес, смогут работать без ограничений, гарантируя благосостояние своих сотрудников и их семей. Мы приглашаем людей из разных стран присоединиться к нашей кампании и поддержать вакцину "Спутник V", - приводятся в сообщении слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

белоруссия

бразилия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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