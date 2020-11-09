Стали известны подробности жестокого убийства преподавателя РЭУ
04:34 09.11.2020 (обновлено: 14:28 09.11.2020)
© Фото : Главное следственное управление СК РФ по Московской областиОперативно-следственные действия на месте убийства двух женщин в Солнечногорске
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Первой об убийстве доцента РЭУ имени Плеханова Виктории Борковской и ее матери в Солнечногорском районе Московской области сообщила шестилетняя дочь преподавателя, об этом пишет "Московский комсомолец".
Ранее в Следственном комитете заявили, что 7 ноября в Солнечногорском городском округе нашли тела двух женщин, матери и дочери 1953 и 1976 года рождения, со следами ранений по всему телу. Также в доме была найдена шестилетняя девочка со множеством колото-резаных ранений. Ребенка госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Позднее стало известно, что одна из жертв преступления — преподаватель РЭУ Виктория Борковская.
Как отмечает "МК", в убийстве подозревают 26-летнего уроженца Таджикистана Жасуржона Усмонова, которого женщины наняли для строительных работ и который ранее уже был судим за грабеж. В субботу должен был состояться расчет между Усмоновым и хозяйкой дома. Не исключено, что в процессе расчета произошел конфликт. После убийства предполагаемый преступник забрал из дома все ценности и скрылся.
Шестилетняя дочь Борковской примерно в 21:30 сумела набрать с телефона матери номер ее друга. Плакавшая девочка рассказала, что бабушка и мама истекают кровью, а сама она ранена, и просила привезти бинты. Знакомый Борковской сразу же вызвал полицию и скорую помощь.
Следователи возбудили уголовное дело по пункту "а" и пункту "з" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса ("Убийство двух лиц из корыстных побуждений").