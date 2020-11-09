https://ria.ru/20201109/ubiystvo-1583675227.html

Стали известны подробности жестокого убийства преподавателя РЭУ

Стали известны подробности жестокого убийства преподавателя РЭУ

Первой об убийстве доцента РЭУ имени Плеханова Виктории Борковской и ее матери в Солнечногорском районе Московской области сообщила шестилетняя дочь... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T04:34

2020-11-09T04:34

2020-11-09T14:28

рэу имени г. в. плеханова

солнечногорский район

московская область (подмосковье)

таджикистан

происшествия

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Первой об убийстве доцента РЭУ имени Плеханова Виктории Борковской и ее матери в Солнечногорском районе Московской области сообщила шестилетняя дочь преподавателя, об этом пишет "Московский комсомолец".Ранее в Следственном комитете заявили, что 7 ноября в Солнечногорском городском округе нашли тела двух женщин, матери и дочери 1953 и 1976 года рождения, со следами ранений по всему телу. Также в доме была найдена шестилетняя девочка со множеством колото-резаных ранений. Ребенка госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Позднее стало известно, что одна из жертв преступления — преподаватель РЭУ Виктория Борковская.Как отмечает "МК", в убийстве подозревают 26-летнего уроженца Таджикистана Жасуржона Усмонова, которого женщины наняли для строительных работ и который ранее уже был судим за грабеж. В субботу должен был состояться расчет между Усмоновым и хозяйкой дома. Не исключено, что в процессе расчета произошел конфликт. После убийства предполагаемый преступник забрал из дома все ценности и скрылся.Шестилетняя дочь Борковской примерно в 21:30 сумела набрать с телефона матери номер ее друга. Плакавшая девочка рассказала, что бабушка и мама истекают кровью, а сама она ранена, и просила привезти бинты. Знакомый Борковской сразу же вызвал полицию и скорую помощь.Следователи возбудили уголовное дело по пункту "а" и пункту "з" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса ("Убийство двух лиц из корыстных побуждений").

солнечногорский район

московская область (подмосковье)

таджикистан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места убийства двух женщин в Московской области В Московской области следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства двух женщин. 2020-11-09T04:34 true PT0M25S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, рэу имени г. в. плеханова, солнечногорский район, московская область (подмосковье), таджикистан, происшествия