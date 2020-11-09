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Биография Николая Цуканова
Биография Николая Цуканова
Николай Николаевич Цуканов родился 22 марта 1965 года в поселке Липово Гусевского района Калининградской области. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T13:34
2020-11-09T13:34
отставки и назначения - новости
николай цуканов
справки
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Николай Николаевич Цуканов родился 22 марта 1965 года в поселке Липово Гусевского района Калининградской области.В 1983 году окончил среднее профессионально-техническое училище № 17 города Гусева. В 1999 году окончил Высшую школу приватизации и предпринимательства. В 2006 году прошел профессиональную переподготовку в Северо-Западной академии государственной службы. Кандидат психологических наук (2002).После окончания училища работал газоэлектросварщиком на заводе "Микродвигатель".С 1983 по 1985 год проходил срочную военную службу.В 1986 году работал пионервожатым во Всероссийском пионерском лагере "Орленок".С 1987 по 1989 год находился на комсомольской работе в Зеленоградском районе и городе Гусеве Калининградской области.С 1989 по 2000 год был руководителем молодежных предприятий города Гусева.С 2000 по 2005 год – юрист научно-технического центра "Техинвестмед" в Москве.В 2005-2010 годах был главой муниципального образования "Гусевский муниципальный район".23 августа 2010 года президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Калининградской областной думы кандидатуру Николая Цуканова для наделения его полномочиями губернатора Калининградской области. 30 августа 2010 года Калининградская областная дума наделила Цуканова полномочиями губернатора области. 28 сентября 2010 года Николай Цуканов вступил в должность главы региона. 10 июня 2015 года президент Владимир Путин принял отставку Цуканова с поста губернатора Калининградской области по собственному желанию, назначив его временно исполняющим обязанности главы региона. 3 сентября 2015 года Николай Цуканов был избран губернатором Калининградской области на пятилетний срок. 21 сентября 2015 года официально вступил в должность. 28 июля 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Калининградской области Николая Цуканова. Он был назначен полномочным представителем президента в Северо-Западном Федеральном округе. С 25 декабря 2017 года по 13 июня 2018 года занимал должность помощника президента по вопросам местного самоуправления. С 26 июня 2018 года – полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе. 9 ноября 2020 года президент России Владимир Путин освободил Николая Цуканова от должности полномочного представителя в Уральском федеральном округе (УФО).Действительный государственный советник РФ 1 класса.Награжден орденом Почета (2018), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2010), медалью "За заслуги перед Калининградской областью". Декларированный доход за 2019 год составил 11,193 миллиона рублей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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отставки и назначения - новости, николай цуканов, справки

Биография Николая Цуканова

13:34 09.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей НикольскийНиколай Цуканов
Николай Цуканов - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Николай Николаевич Цуканов родился 22 марта 1965 года в поселке Липово Гусевского района Калининградской области.
В 1983 году окончил среднее профессионально-техническое училище № 17 города Гусева. В 1999 году окончил Высшую школу приватизации и предпринимательства. В 2006 году прошел профессиональную переподготовку в Северо-Западной академии государственной службы. Кандидат психологических наук (2002).
После окончания училища работал газоэлектросварщиком на заводе "Микродвигатель".
С 1983 по 1985 год проходил срочную военную службу.
В 1986 году работал пионервожатым во Всероссийском пионерском лагере "Орленок".
С 1987 по 1989 год находился на комсомольской работе в Зеленоградском районе и городе Гусеве Калининградской области.
С 1989 по 2000 год был руководителем молодежных предприятий города Гусева.
С 2000 по 2005 год – юрист научно-технического центра "Техинвестмед" в Москве.
В 2005-2010 годах был главой муниципального образования "Гусевский муниципальный район".
23 августа 2010 года президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Калининградской областной думы кандидатуру Николая Цуканова для наделения его полномочиями губернатора Калининградской области.
30 августа 2010 года Калининградская областная дума наделила Цуканова полномочиями губернатора области. 28 сентября 2010 года Николай Цуканов вступил в должность главы региона.
10 июня 2015 года президент Владимир Путин принял отставку Цуканова с поста губернатора Калининградской области по собственному желанию, назначив его временно исполняющим обязанности главы региона.
3 сентября 2015 года Николай Цуканов был избран губернатором Калининградской области на пятилетний срок. 21 сентября 2015 года официально вступил в должность.
28 июля 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Калининградской области Николая Цуканова. Он был назначен полномочным представителем президента в Северо-Западном Федеральном округе.
С 25 декабря 2017 года по 13 июня 2018 года занимал должность помощника президента по вопросам местного самоуправления.
С 26 июня 2018 года – полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе.
9 ноября 2020 года президент России Владимир Путин освободил Николая Цуканова от должности полномочного представителя в Уральском федеральном округе (УФО).
Действительный государственный советник РФ 1 класса.
Награжден орденом Почета (2018), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2010), медалью "За заслуги перед Калининградской областью".
Декларированный доход за 2019 год составил 11,193 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Отставки и назначения - НовостиНиколай ЦукановСправки
 
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