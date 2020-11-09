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Путин отправил в отставку трех министров и полпреда на Урале
Путин отправил в отставку трех министров и полпреда на Урале
Президент России Владимир Путин освободил от должности трех федеральных министров и полномочного представителя в Уральском федеральном округе (УФО), сообщается... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T10:48
2020-11-09T12:18
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
дмитрий кобылкин
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил от должности трех федеральных министров и полномочного представителя в Уральском федеральном округе (УФО), сообщается на сайте Кремля.Глава государства подписал указ об отставке министра транспорта Евгения Дитриха, главы Минприроды Дмитрия Кобылкина и руководителя Минстроя Владимира Якушева, который, как предполагается, заменит Николая Цуканова на позиции полпреда президента в УФО.Премьер Михаил Мишустин предложил Госдуме утвердить новым министром транспорта гендиректора "Аэрофлота" Виталия Савельева, министром природных ресурсов и экологии — главу Минвостокразвития Александра Козлова, а министром строительства и ЖКХ — Ирека Файзуллина, занимающего должность заместителя главы ведомства.Также Мишустин предложил назначить заместителем председателя правительства (вице-премьером) министра энергетики Александра Новака, а на его место внес кандидатуру главы "РусГидро" Николая Шульгинова.Сменить Козлова в правительстве предложили руководителю Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (входит в группу ВЭБ.РФ) Алексею Чекункову.Ранее Путин подписал федеральный конституционный закон о правительстве, который уточняет новую процедуру формирования правительства.Структуру кабинета министров, как и ранее, будет определять сам президент. Меняется порядок назначения премьер-министра: глава государства сможет назначить его только после того, как кандидатуру утвердит Госдума (раньше для этого требовалось лишь согласие палаты). Но если депутаты трижды отклонят кандидатуру, президент сможет назначить премьера самостоятельно.Министров силового блока также будет назначать глава государства после консультаций с Советом Федерации. При этом сенаторы смогут отложить рассмотрение предложенной кандидатуры, если представление поступило в верхнюю палату менее чем за пять рабочих дней до заседания.Остальных членов кабинета будет утверждать Госдума по предложению премьера. В этом случае кандидатуры вице-премьеров и министров тоже можно предлагать три раза, а если Госдума трижды их отклонит, президент назначит их сам.Еще одно нововведение — уход премьера больше не влечет автоматическую отставку всего кабинета, то есть президент может сменить премьера, но сохранить прежнее правительство.
https://ria.ru/20201109/mishustin-1583708873.html
https://ria.ru/20201106/pravitelstvo-1583363312.html
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министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), дмитрий кобылкин, россия, владимир путин, политика

Путин отправил в отставку трех министров и полпреда на Урале

10:48 09.11.2020 (обновлено: 12:18 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил от должности трех федеральных министров и полномочного представителя в Уральском федеральном округе (УФО), сообщается на сайте Кремля.
Глава государства подписал указ об отставке министра транспорта Евгения Дитриха, главы Минприроды Дмитрия Кобылкина и руководителя Минстроя Владимира Якушева, который, как предполагается, заменит Николая Цуканова на позиции полпреда президента в УФО.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
11:27
Мишустин поблагодарил Дитриха, Кобылкина и Якушева за работу
Премьер Михаил Мишустин предложил Госдуме утвердить новым министром транспорта гендиректора "Аэрофлота" Виталия Савельева, министром природных ресурсов и экологии — главу Минвостокразвития Александра Козлова, а министром строительства и ЖКХ — Ирека Файзуллина, занимающего должность заместителя главы ведомства.
Также Мишустин предложил назначить заместителем председателя правительства (вице-премьером) министра энергетики Александра Новака, а на его место внес кандидатуру главы "РусГидро" Николая Шульгинова.
Сменить Козлова в правительстве предложили руководителю Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (входит в группу ВЭБ.РФ) Алексею Чекункову.
Ранее Путин подписал федеральный конституционный закон о правительстве, который уточняет новую процедуру формирования правительства.
Структуру кабинета министров, как и ранее, будет определять сам президент. Меняется порядок назначения премьер-министра: глава государства сможет назначить его только после того, как кандидатуру утвердит Госдума (раньше для этого требовалось лишь согласие палаты). Но если депутаты трижды отклонят кандидатуру, президент сможет назначить премьера самостоятельно.
Министров силового блока также будет назначать глава государства после консультаций с Советом Федерации. При этом сенаторы смогут отложить рассмотрение предложенной кандидатуры, если представление поступило в верхнюю палату менее чем за пять рабочих дней до заседания.
Остальных членов кабинета будет утверждать Госдума по предложению премьера. В этом случае кандидатуры вице-премьеров и министров тоже можно предлагать три раза, а если Госдума трижды их отклонит, президент назначит их сам.
Еще одно нововведение — уход премьера больше не влечет автоматическую отставку всего кабинета, то есть президент может сменить премьера, но сохранить прежнее правительство.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
6 ноября, 13:45
Путин подписал закон о новом порядке формирования правительства
 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Дмитрий КобылкинРоссияВладимир ПутинПолитика
 
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