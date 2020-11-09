https://ria.ru/20201109/tsukanov-1583697677.html

Путин отправил в отставку трех министров и полпреда на Урале

Путин отправил в отставку трех министров и полпреда на Урале

Президент России Владимир Путин освободил от должности трех федеральных министров и полномочного представителя в Уральском федеральном округе (УФО), сообщается... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T10:48

2020-11-09T10:48

2020-11-09T12:18

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

дмитрий кобылкин

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил от должности трех федеральных министров и полномочного представителя в Уральском федеральном округе (УФО), сообщается на сайте Кремля.Глава государства подписал указ об отставке министра транспорта Евгения Дитриха, главы Минприроды Дмитрия Кобылкина и руководителя Минстроя Владимира Якушева, который, как предполагается, заменит Николая Цуканова на позиции полпреда президента в УФО.Премьер Михаил Мишустин предложил Госдуме утвердить новым министром транспорта гендиректора "Аэрофлота" Виталия Савельева, министром природных ресурсов и экологии — главу Минвостокразвития Александра Козлова, а министром строительства и ЖКХ — Ирека Файзуллина, занимающего должность заместителя главы ведомства.Также Мишустин предложил назначить заместителем председателя правительства (вице-премьером) министра энергетики Александра Новака, а на его место внес кандидатуру главы "РусГидро" Николая Шульгинова.Сменить Козлова в правительстве предложили руководителю Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (входит в группу ВЭБ.РФ) Алексею Чекункову.Ранее Путин подписал федеральный конституционный закон о правительстве, который уточняет новую процедуру формирования правительства.Структуру кабинета министров, как и ранее, будет определять сам президент. Меняется порядок назначения премьер-министра: глава государства сможет назначить его только после того, как кандидатуру утвердит Госдума (раньше для этого требовалось лишь согласие палаты). Но если депутаты трижды отклонят кандидатуру, президент сможет назначить премьера самостоятельно.Министров силового блока также будет назначать глава государства после консультаций с Советом Федерации. При этом сенаторы смогут отложить рассмотрение предложенной кандидатуры, если представление поступило в верхнюю палату менее чем за пять рабочих дней до заседания.Остальных членов кабинета будет утверждать Госдума по предложению премьера. В этом случае кандидатуры вице-премьеров и министров тоже можно предлагать три раза, а если Госдума трижды их отклонит, президент назначит их сам.Еще одно нововведение — уход премьера больше не влечет автоматическую отставку всего кабинета, то есть президент может сменить премьера, но сохранить прежнее правительство.

https://ria.ru/20201109/mishustin-1583708873.html

https://ria.ru/20201106/pravitelstvo-1583363312.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), дмитрий кобылкин, россия, владимир путин, политика