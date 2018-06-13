Объявлен новый состав администрации президента

Главное за 13 июня 2018 года (8)

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин спустя месяц после инаугурации подписал указы о назначениях в структуре администрации, такие ключевые фигуры, как руководитель администрации и первые заместители, остались на своих местах.

Инаугурация состоялась 7 мая. В этот же день, согласно Конституции, правительство ушло в отставку. Уже к концу следующей недели, 18 мая, предложенный Путиным на должность премьера Дмитрий Медведев, кандидатуру которого одобрили депутаты, представил главе государства претендентов на посты вице-премьеров и министров.

Главой администрации Кремля был переназначен Антон Вайно, который занял этот пост после отставки Сергея Иванова в августе 2016 года.

Должности первых заместителей руководителей администрации президента оставили за собой Алексей Громов и Сергей Кириенко, заместителей руководителя — Магомедсалам Магомедов и Владимир Островенко. Руководителем протокола президента остался Владислав Китаев.

Свою должность в новой структуре сохранил и Дмитрий Песков. Он был переназначен заместителем главы администрации и пресс-секретарем главы государства. Песков проработал с Путиным более 10 лет.

Помощники

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Перейти в фотобанк Путин утвердил состав администрации президента Большинство помощников главы государства также сохранили свои посты — Андрей Белоусов по-прежнему будет курировать экономические вопросы, Лариса Брычева – право, Игорь Левитин – спорт, Юрий Ушаков — международное сотрудничество, Андрей Фурсенко – науку и образование. Владислав Сурков также остался помощником главы государства.

Среди новичков — Дмитрий Калимулин, Анатолий Серышев и Дмитрий Шальков. Калимулин, как и прежде, будет работать начальником реферантуры, совмещая работу с должностью помощника.

Владимир Кожин, курировавший военно-техническое сотрудничество, Евгений Школов, Игорь Щеголев и Николай Цуканов свои должности покинули.

При этом в новой структуре вместо 10 помощников глава государства оставил девятерых.

Советники

Советников у главы государства тоже стало меньше.

Экономист Сергей Глазьев сохранил свой пост. Это касается и отвечающего за крупные форумы Антона Кобякова, куратора сферы культуры Владимира Толстого, главы Совета по правам человека Михаила Федотова. Должности советников оставили за собой также Александра Левицкая и Вениамин Яковлев.

Герман Клименко, отвечавший за интернет, покинул должность советника. Указом также освобожден Сергей Григоров. В новой структуре администрации свой пост не сохранил Александр Бедрицкий, который ранее курировал климатическую тематику.

В парламенте также обошлось без изменений — Артур Муравьев был переназначен полномочным представителем президента в Совете Федерации, а Гарри Минх — полномочным представителем президента РФ в Госдуме.

Полномочным представителем президента в Конституционном суде также был переназначен Михаил Кротов.