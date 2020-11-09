https://ria.ru/20201109/telo-1583685017.html

В Петербурге в заброшенном ангаре нашли тело мужчины

В Петербурге в заброшенном ангаре нашли тело мужчины

Полиция проводит проверку после обнаружения тела мужчины с множеством травм в заброшенном ангаре на улице Станция Нева в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T09:20

2020-11-09T09:20

2020-11-09T09:20

гумвд

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Полиция проводит проверку после обнаружения тела мужчины с множеством травм в заброшенном ангаре на улице Станция Нева в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградкой области."8 ноября около одиннадцати часов утра в полицию от мужчины 1984 года рождения, водителя такси, поступило сообщение, что около 11:05 в заброшенном ангаре по улице Станция Нева, с многочисленными травмами обнаружен труп неизвестного мужчины, на вид около 50 лет", - сказано в сообщении.Ведется проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20201006/telo-1578376491.html

санкт-петербург

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, санкт-петербург, происшествия