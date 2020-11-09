https://ria.ru/20201109/stepanakert-1583681952.html

В Карабахе заявили, что Степанакерт обстреляли кассетными ракетами

В Карабахе заявили, что Степанакерт обстреляли кассетными ракетами

Госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщила в понедельник об обстреле азербайджанскими вооруженными силами... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T08:40

2020-11-09T08:40

2020-11-09T08:46

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

степанакерт

азербайджан

в мире

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ЕРЕВАН, 9 ноя - РИА Новости. Госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщила в понедельник об обстреле азербайджанскими вооруженными силами Степанакерта кассетными ракетами, пострадавших нет."Ночью в населенных пунктах, за исключением Степанакерта, было относительно спокойно. После полуночи противник выпустил несколько кассетных бомб в направлении Степанакерта, повредив гражданские инфраструктуры. В столице пострадавших нет", - говорится в сообщении на странице службы.Отмечается, что ночь в остальных населенных пунктах Карабаха была относительно спокойной.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://radiosputnik.ria.ru/20201030/karabakh-1582294976.html

нагорный карабах

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, степанакерт, азербайджан, в мире