https://ria.ru/20201109/staroobryadtsy-1583797347.html
Митрополит Корнилий: старообрядцы не являются маргинальным сообществом
Митрополит Корнилий: старообрядцы не являются маргинальным сообществом
Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Корнилий призвал не считать старообрядцев "маргинальным сообществом" и противниками... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T17:47
2020-11-09T17:47
2020-11-09T17:47
религия и мировоззрение
протопоп аввакум
рпсц
новости - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Корнилий призвал не считать старообрядцев "маргинальным сообществом" и противниками цивилизации, отметив, что они "никогда не уходили" от новейших достижений науки и техники и сегодня достаточно интегрированы в российское общество."К сожалению, мало знают о старообрядчестве, но старообрядцы это в первую очередь люди православные, люди, которые сохраняют традиции крепкой семьи, высокой нравственности, трудовых навыков, меценатства... Но есть еще и стереотипы, которые говорят о том, что старообрядцы – народ замкнутый, что они уходят от цивилизации, что это маргинальные сообщества, - это далеко не так", - сказал митрополит Московский и всея Руси Корнилий в ходе видеообращения к участникам XIV Ассамблеи Русского мира.Он отметил, что если последователи старого, дониконовского обряда и уходили в своей истории от преследований, то делали это только лишь для того, чтобы "сохранить свою веру – самое главное, что может гарантировать спасение души"."Старообрядцы были гонимы более трехсот лет и поэтому вынуждены были уходить на окраины России, в леса, в болота или заграницу. Но они никогда не уходили от науки, техники, цивилизации... использовали передовую технику, технологии. Их производством мы до сих пор пользуемся и в текстильной, в авиапромышленности, в фарфоровой, и так далее - они оставили нам это как драгоценное наследство", - отметил первоиерарх РПСЦ.По словам митрополита Корнилия, до революции старообрядцы прославились, главным образом, как меценаты, поскольку "не для себя они эти богатства копили, а для того чтобы сделать как можно больше людей вокруг счастливыми, чтобы развивалась наука и Родина наша процветала". В пример он привел династии предпринимателей-благотворителей Рябушинских, Морозовых, Солдатенковых.Сегодня в России для старообрядцев созданы все условия - они могут спокойно говорить о себе, вести проповедь, реализовывать различные проекты, отметил духовный лидер. "И мы делаем все для того, чтобы русские люди знали свою историю, неискаженную историю", - добавил митрополит Корнилий.В РПСЦ планировали провести в 2020 году празднование 400-летия со дня рождения одного из идеологов старообрядчества - протопопа Аввакума. Эту инициативу одобрили ранее президент России и министерство культуры. Юбилей хотели масштабно отпраздновать в старообрядческих центрах Сибири, на Дальнем Востоке и за рубежом. Однако из-за эпидемии коронавируса часть мероприятий отменили, некоторые перенесли на 2021 год. Так, например, на 2021 год перенесли одно из главных событий юбилея - Всемирный старообрядческий форум.Протопоп Аввакум (1620–1682) – один из идеологов старообрядчества. В 1650-е годы он выступил против церковной реформы патриарха Никона и царя Алексея Михайловича, целью которой было приведение обрядов Русской церкви в соответствие с греческой традицией. За свои взгляды Аввакум больше 20 лет провел в ссылках и тюрьмах и в итоге был сожжен заживо.
https://ria.ru/20191029/1560348087.html
https://ria.ru/20190429/1553162332.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
протопоп аввакум, рпсц, новости - религия и мировоззрение
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Корнилий призвал не считать старообрядцев "маргинальным сообществом" и противниками цивилизации, отметив, что они "никогда не уходили" от новейших достижений науки и техники и сегодня достаточно интегрированы в российское общество.
"К сожалению, мало знают о старообрядчестве, но старообрядцы это в первую очередь люди православные, люди, которые сохраняют традиции крепкой семьи, высокой нравственности, трудовых навыков, меценатства... Но есть еще и стереотипы, которые говорят о том, что старообрядцы – народ замкнутый, что они уходят от цивилизации, что это маргинальные сообщества, - это далеко не так", - сказал митрополит Московский и всея Руси Корнилий в ходе видеообращения к участникам XIV Ассамблеи Русского мира.
Он отметил, что если последователи старого, дониконовского обряда и уходили в своей истории от преследований, то делали это только лишь для того, чтобы "сохранить свою веру – самое главное, что может гарантировать спасение души".
"Старообрядцы были гонимы более трехсот лет и поэтому вынуждены были уходить на окраины России, в леса, в болота или заграницу. Но они никогда не уходили от науки, техники, цивилизации... использовали передовую технику, технологии. Их производством мы до сих пор пользуемся и в текстильной, в авиапромышленности, в фарфоровой, и так далее - они оставили нам это как драгоценное наследство", - отметил первоиерарх РПСЦ.
По словам митрополита Корнилия, до революции старообрядцы прославились, главным образом, как меценаты, поскольку "не для себя они эти богатства копили, а для того чтобы сделать как можно больше людей вокруг счастливыми, чтобы развивалась наука и Родина наша процветала". В пример он привел династии предпринимателей-благотворителей Рябушинских, Морозовых, Солдатенковых.
Сегодня в России для старообрядцев созданы все условия - они могут спокойно говорить о себе, вести проповедь, реализовывать различные проекты, отметил духовный лидер. "И мы делаем все для того, чтобы русские люди знали свою историю, неискаженную историю", - добавил митрополит Корнилий.
В РПСЦ планировали провести в 2020 году празднование 400-летия со дня рождения одного из идеологов старообрядчества - протопопа Аввакума. Эту инициативу одобрили ранее президент России и министерство культуры. Юбилей хотели масштабно отпраздновать в старообрядческих центрах Сибири, на Дальнем Востоке и за рубежом. Однако из-за эпидемии коронавируса часть мероприятий отменили, некоторые перенесли на 2021 год. Так, например, на 2021 год перенесли одно из главных событий юбилея - Всемирный старообрядческий форум.
Протопоп Аввакум (1620–1682) – один из идеологов старообрядчества. В 1650-е годы он выступил против церковной реформы патриарха Никона и царя Алексея Михайловича, целью которой было приведение обрядов Русской церкви в соответствие с греческой традицией. За свои взгляды Аввакум больше 20 лет провел в ссылках и тюрьмах и в итоге был сожжен заживо.