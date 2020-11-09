https://ria.ru/20201109/rekord--1583461733.html

"Двенадцать часов без еды": вся правда о том, как ставятся рекорды

"Двенадцать часов без еды": вся правда о том, как ставятся рекорды

Гуляют на каблуках по канату, протянутому на высоте, едят на скорость тараканов, отращивают метровые ногти — на что только не идут люди, чтобы остаться в... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T08:00

2020-11-09T08:00

2020-11-09T17:58

книга рекордов россии

томск

мосфильм

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Гуляют на каблуках по канату, протянутому на высоте, едят на скорость тараканов, отращивают метровые ногти — на что только не идут люди, чтобы остаться в истории. Многие бьют собственные достижения и уверяют: это как зависимость. В День Книги рекордов Гиннесса, который отмечают 9 ноября, РИА Новости поговорило с россиянами, решившими доказать миру, что они "быстрее, выше, сильнее"."После рекорда не мог ходить""Когда все закончилось, я едва оторвал стопы от доски с гвоздями: за двенадцать часов острия впились в пятки почти на сантиметр. Потом, когда кровь начала расходиться по организму, ощутил ужасную боль — будто ноги резали лезвиями", — рассказывает йогатерапевт Георгий Горгиладзе, мировой рекордсмен по продолжительности стояния на гвоздях.В позе "стойкого оловянного солдатика" он провел двенадцать часов и восемь минут. Не делал перерыва даже для того, чтобы перекусить или справить естественную нужду.Георгий рос болезненным ребенком — к двенадцати годам в медкарте у него значилось три хронических диагноза, в том числе недержание. Жил только на препаратах. "В подростковом возрасте понял, что официальная медицина в моем случае неэффективна, и увлекся восточной. Друзья и врачи отнеслись скептически. Но через пару лет при осмотре у меня не нашли даже следов тех болезней", — вспоминает Георгий.Тогда же он открыл новые возможности организма: научился сгибать ножи, вилки и другие острые предметы о живот, грудную клетку. Ему повезло — "трюки" увидели каскадеры "Мосфильма". "Со мной начали заниматься. Они же поставили меня на доску с гвоздями. Помню, еще тогда говорил друзьям, что когда-нибудь попаду в Книгу рекордов Гиннесса. Все посмеивались".К рекорду Георгий шел восемь лет. В 2011-м простоял на гвоздях два часа пять минут. На следующий год — вдвое больше. В 2016-м продержался 12 часов пять минут. Это уже был мировой рекорд. Но подвела аппаратура. "К заявке, помимо сопроводительных документов, нужно приложить видеосъемку. Я тогда стоял в парке. В один момент выключили электричество — камера перестала работать".В 2018-м — во время фестиваля SN PRO EXPO FORUM — все получилось. "Это не было легко: довольно быстро дубеют ноги, по телу проходит дрожь. Спасала медитация". Сойдя с доски, он еще час не мог ходить — так болели ноги.Двенадцать часов без еды, но воду пил — маленькими глотками. "При этом я понимал — в туалет нельзя отлучиться. Готовить организм начал за неделю — на сутки отказывался от пищи, тренировал дыхательную систему. Дело в том, что за счет дыхания я умею замедлять внутренние процессы в организме — движение крови, биение сердца, соответственно, и образование продуктов распада".— Многие считают, что достаточно иметь грубую кожу на ступнях — и можно стоять на гвоздях часами.— Это не так. Все зависит от внутренней концентрации. И вес не влияет. Знаю людей килограммов под сто пятьдесят, способных часами выполнять это упражнение.Зарегистрировать рекорд непросто. "Есть два пути — платный и бесплатный. Я выбрал второй. Требований уйма: результат надо зафиксировать во время массового мероприятия. Нужна команда из нескольких человек: один следит за временем, другой фиксирует на камеру, третий — на фотоаппарат. Плюс необходимо присутствие известного человека, который согласится выполнить роль судьи".Несмотря на сложности и семь неудачных попыток, Георгий считает, что оно "того стоило": "Я смог показать людям возможности человеческого организма"."Валенок британцы приняли за носок"Три метра в высоту, два с половиной в длину — художница-монументалистка из Санкт-Петербурга Валерия Лошак валяла самый большой в мире валенок целый год. И еще почти три понадобилось, чтобы это достижение занесли в Книгу рекордов Гиннесса. Над обувью 360-го размера она работала на садовом участке: пришлось соорудить ангар наподобие теплицы. "Валяла от рассвета до заката — все остальное временно отложила", — признается Валерия.Для войлочного сапога-гиганта потребовалось 400 килограммов шерсти. Чтобы повернуть изделие, Валерии приходилось звать друзей. Вообще-то это не самый большой валенок, изготовленный художницей. До этого делала шестиметровый. Но он был на каркасе. "А по правилам Книги рекордов изделие должно быть идентично настоящему на сто процентов. Контролеры даже залезали внутрь: проверяли, нет ли опорных конструкций".Чтобы отвезти царь-валенок в деревню Мандроги, где он стоит сейчас, заказали грузовик. Поднимали обувку семеро грузчиков. Было это еще в 2016-м. Тогда же Валерия подала заявку на мировой рекорд. Но с британцами возник спор. "Первую заявку мы отправили в категории "самая большая зимняя обувь". Из Книги рекордов ответили, что мое достижение нельзя зафиксировать, поскольку это не обувь, а носок. Я даже обиделась. Начала собирать "доказательную базу": архивные документы, вырезки из газет, где говорилось, что в Великую Отечественную войну эта обувь спасла многих. Когда заявка была уже готова, в памяти всплыло фото Владимира Путина, который шел в валенках к крещенской купели. Мне показалось, что этот снимок будет довольно весомым доказательством".Ответили Валерии через два дня, хотя до этого отмалчивались месяцами. "Написали, что нужно прислать другую заявку — в категории "самая большая валяная обувь". Более того, как выяснилось, мы открыли новую страницу в Книге рекордов.Процесс регистрации настолько формализован, что сама Валерия, по ее же словам, никогда бы не справилась. "Все документы нужно перевести на английский, заверить у нотариуса. На валенок у меня даже ГОСТ есть и сертификаты соответствия. Если бы с технической стороной не помог представитель Книги рекордов России Алексей Свистунов, точно бы ничего не получилось".— Стоило ли ради этого год сидеть в мастерской-парнике, потом еще почти три бороться за официальное признание?— Да, конечно. Здорово ведь, когда ты можешь познакомить с русской национальной обувью весь мир. Кроме того, в Санкт-Петербурге я — единственный рекордсмен. Это тоже очень приятно.Штангист-подводникЛетние выходные программист из Томска Виталий Вивчар проводил на озере. Пока его друзья загорали, он погружался со штангой — готовился к рекорду по жиму ее под водой с задержкой дыхания. "Конечно, многие отдыхающие смотрели с удивлением. Но мне было все равно — была цель".Несколько лет назад в ютьюбе Вивчар наткнулся на ролик: мужчина тягает штангу под водой. В подписи говорилось, что это мировой рекорд. "Я подумал, что тоже так смогу, ведь есть все навыки: и участвовал в чемпионатах по многоповторному жиму, и фридайвингом люблю заниматься".К рекорду готовился два с половиной месяца. Задерживал дыхание — в итоге с двух минут довел до пяти. "Но это в покое. Надо понимать, что под водой организм пребывает в состоянии стресса. Плюс ты задействуешь физическую силу, кислорода хватает на меньшее время".Параллельно тренировался на озере. "Было тяжело — в первый раз всего тридцать раз сделал. Но и до крайности старался не доводить: можно ведь захлебнуться или получить блэкаут — потерять сознание. Рядом обязательно стояли друзья — контролировали".В итоге за одну минуту 48 секунд под водой он выжал штангу 76 раз. "Хотя было достаточно 64. Результат моего предшественника — 63".Фамилии Виталия на официальном сайте Книги рекордов пока нет. Документы он отправил в августе, сертификат ждет со дня на день. "Бесплатные рекорды очень долго рассматривают. Только через полгода после заявки мне прислали регламент, нормативы. Это порядка 60 страниц документации на английском языке".При этом Виталий замечает: не факт, что его достижению найдется место в печатном издании сборника, ведь туда попадают далеко не все. Но не это главное. Рекорд он побил в первую очередь для себя, чтобы получить новые эмоции. А они останутся в памяти даже без подтверждения в Книге.

https://ria.ru/20201008/reaktor-1578877928.html

https://ria.ru/20200822/rekord-1576130759.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

книга рекордов россии, томск, мосфильм, санкт-петербург, общество