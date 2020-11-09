https://ria.ru/20201109/rak-1583796078.html

В России разработали материалы для фотодинамической терапии рака

В России разработали материалы для фотодинамической терапии рака

Ученые Института химии растворов им. Г.А. Крестова РАН разработали композиционные материалы для фотодинамической терапии рака, которые позволяют проводить... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T17:38

2020-11-09T17:38

2020-11-09T17:38

открытия - риа наука

российская академия наук

общество

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Ученые Института химии растворов им. Г.А. Крестова РАН разработали композиционные материалы для фотодинамической терапии рака, которые позволяют проводить лечение с меньшей токсичностью, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ."Ученые Института химии растворов им. Г.А. Крестова РАН разработали композиционные материалы на основе водорастворимых порфиринатов олова и лекарственных соединений, обладающих антиоксидантными свойствами. Такие материалы позволяют существенно снизить токсическое воздействие свободных радикалов, образующихся в клетках живых организмов под действием активных форм кислорода", - говорится в сообщении.Поясняется, что свободные радикалы – это чрезвычайно активные окислители, играющие важную роль в процессах метаболизма клеток в условиях нормы, а при образовании в избыточных концентрациях могут привести к их гибели.Фотодинамическая терапия, использующаяся для лечения онкологических заболеваний, основана на применении светочувствительных веществ – фотосенсибилизаторов – и света определённой длины волны, под воздействием которого разрушаются раковые клетки. В составе разработанного учеными композиционного материала находится порфиринат олова, обладающий фотосенсибилизирующими свойствами. Поглощая свет, он переходит из основного в возбужденное состояние. Возбуждение передается на содержащийся в тканях организма кислород, который переходит в активную форму и разрушает опухолевые клетки, в которых накапливаются сенсибилизаторы.Композиционные материалы вводятся в организм путем инъекции и локализуются непосредственно в очагах раковой опухоли. При облучении они переходят в активное состояние, следствием которого является свечение. Поражению подвергаются только опухолевые клетки. Длительность воздействия составляет доли секунды, т.е. происходит практически мгновенно.

https://ria.ru/20201031/rak-1582456195.html

https://ria.ru/20201025/yazyk-1581433461.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

открытия - риа наука, российская академия наук, общество