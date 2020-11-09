https://ria.ru/20201109/poezd-1582095697.html

Уникальный музей-панорама "Поезд Победы" объедет 50 городов России

Уникальный музей-панорама "Поезд Победы" объедет 50 городов России

Необычный музей-панорама на колесах, рассказывающий о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, отправился в путешествие по железным дорогам РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T12:06

2020-11-09T12:06

2020-11-09T12:06

75 лет великой победы

россия

великая отечественная война (1941-1945)

ржд

фото

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582112862_0:54:3545:2048_1400x0_80_0_0_d2fa9a2df46d1c13cdda7e04c5bac5f7.jpg

Необычный музей-панорама на колесах, рассказывающий о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, отправился в путешествие по железным дорогам России. Он уже посетил Псков, Санкт-Петербург, Архангельск, Мурманск, Смоленск, Тулу и Курск. По мнению первых его посетителей, "Поезд Победы" – это история на "расстоянии вытянутой руки", к которой можно прикоснуться, заглянуть в лица героев, пройти вместе с ними тяжелые военные испытания, почувствовать горесть утрат и радость Победы.Погружение в историю начинается уже на перроне, где вас встречает паровоз–ветеран, возглавляющий состав из 12 вагонов. Первый из вагонов организационный, в семи разместилась иммерсивная инсталляция музея–панорамы, остальные используются под обеспечение работы. Больше об уникальном составе можно узнать на сайте поездпобеды.рф, где можно посмотреть видео в формате 360. За время путешествия по России поезд-победитель побывает в 50 городах. Сначала он сделает остановки в Городах-героях и Городах воинской славы в европейской части России. Вторая часть пути пройдет по Транссибирской магистрали на Дальний Восток, обратно в иммерсивный музей на колесах вернется уже в начале будущего года.Полное погружение в историюМногие музейные площадки могут лишь позавидовать оснащению экспозиции на колесах. Каждый вагон – как отдельный тематический эпизод той далекой, но очень близкой войны. Для полного погружения в историю войны организаторы не ограничились аудиогидом и подлинными предметами интерьера, в экспозиции задействованы более 50 проекторов, 18 видеостен, дюжина мультимедийных тач-столов и 150 полноразмерных фигур людей.Над проектом работали художники из творческой мастерской "Невский баталист" во главе с Дмитрием Поштаренко – автором идеи музея на колесах. Одной из сложностей было вместить в размеры вагона – 17 на 3 метра – большое количество не просто фигур, а сюжетных композиций. Работа над проектом началась в конце прошлого года, наполнение экспозиции заняло всего чуть более двух месяцев.Отправная точка Организационный вагон – начальная точка экскурсионной программы. Здесь всем посетителям выдают одноразовые маски и перчатки, а также наушники и аудиогид. На мультимедийной панели появляется голографический инструктор - актер Дмитрий Харатьян. Он знакомит гостей с правилами посещения музея. Вместо окон в вагонах - мультимедийные экраны. С их помощью посетители музея могут узнать об истории создания экспозиции, а также познакомиться с информацией об экспозиции каждого вагона. "Знаком для перехода в другой вагон служит шум колес уходящего поезда", - рассказывает голографический инструктор.История Лидии — история народа Вся экспозиция связана единым сюжетом. Художественный аудиорассказ идет от лица женщины-железнодорожника Лидии. Рассказ основан на воспоминаниях Елены Чухнюк - машиниста паровозной колонны, водившей поезда с оружием и боеприпасами к линии фронта. Однако, в повествование Лидии вплетены и сотни историй других людей, переживших войну. "Это те истории, которые были рассказаны мне бабушкой, те истории, которые собирала наша команда по крупицам из разных воспоминаний. Это большой собирательный образ простой русской женщины, которая должна стать для зрителя проводником в историю народа", — поясняет Поштаренко.Плацкарт, рыбалка и шахматная баталияВ первом вагоне еще ничего не предвещает беды - мирная, беззаботная поездка в плацкартном вагоне довоенного времени. Семь отделений и два багажных отсека. В окнах - солнечный летний день, раннее июньское утро 1941 года, пассажиры торопятся занять места. Мы тоже проходим по вагону... . Здесь интеллигентный инженер, шумная компания военных, мама, заплетающая дочке косички, дедушка-рыбак, дающий наставления внуку... Каждая фигура является частью общей картины и одновременно образом – знаком отдельной истории. Как, например, группа спортсменок–велосипедисток, напоминающая о распространении массового спорта в советские годы.В другом купе мы видим летчика, а напротив него - пожилого мужчину с ампутированной ногой. По задумке авторов экспозиции, ветеран как бы узнает в этом молодом летчике себя. 22 июня 1941 года – день, который навсегда изменил жизнь пассажиров вагона и судьбы миллионов советских людей. Как сложатся их судьбы?В наушниках звучит звук колес уходящего поезда и "пассажиры- экскурсанты" переходят в следующий вагон."На фронт"Совсем иное настроение ждет экскурсантов во втором вагоне. Начало войны. Вагон обычной электрички полон людьми в форме. Атрибутов мирной жизни больше нет, винтовка заменила удочку. При входе, около плаката "Родина-мать зовет!" - плачущая женщина как знак надвигающейся беды. В руках молодых бойцов видны солдатские медальоны - идентификационные записки в футляре для опознания солата в случае его смерти. За окном (на мультимедийных панелях) мелькают вереницы людей, покидающих дома и отправляющихся в тыл. Идет эвакуация.Ближе к выходу в группе людей сидит снайпер с винтовкой Мосина с оптическим прицелом. Надо сказаь, что в музее собрано очень много подлинных вещей. К примеру, во втором вагоне можно увидеть нагрудные знаки работника метрополитена, кинолога и пожарного, а также ящик с надписью "Московские патроны" как подсказку о месте происходящих событий.Вагон-памятьЭкспозиция "Концлагерь" в следующем вагоне - напоминание о страшных преступлениях Третьего рейха. Панорама поделена на две части. В первой показан сюжет пытки нацистом советского офицера, вторая рассказывает о жизни военнопленных. В конце вагона - фигуры трех поддерживающих друг друга из последних сил людей – символ взаимопомощи и единства.На стенах вагона - четыре экрана , а которых транслируются кадры хроники ужасов войны и жизни в нацистских концлагерях. Госпиталь на колесах и наукаО подвигах врачей Лидия рассказывает в четвертом вагоне, который также поделен на две половины. Первая посвящена жизни медицинских работников во время войны. "Забота о раненых на войне – тоже своего рода поле боя", - рассказывает Лидия. Даже во время движения поезда в санитарном вагоне работа не останавливается ни на минуту: делают операции, ухаживают за ранеными. Как символ скорой победы и надежды на мирную жизнь - фигура раненного солдата, который смотрит в окно, вспоминая о доме. На экранах-окнах визуализируются образы, взятые из реального письма ребенка на фронт: воспоминания, близкие, которые остались дома.Здесь также можно увидеть подлинные вещи: носилки, медицинские книги и комплекты мединструментов того времени.Во второй половине вагона расположилась экспозиция "Наука" как знак прорыва научной мысли и ее тесной связи с медициной. Экскурсия проходит через лабораторию микробиолога Зинаиды Ермоловой, разработавшей первый советский пенициллин – крустозин и лекарство от холеры. В конце вагона советские ученые–физики Курчатов и Александров. На экранах демонстрируются их открытия.Фельдмаршал Паулюс в трусахПятый вагон поезда–музея встречает экскурсантов … паром. Спецэффект помогает нам почувствовать атмосферу банно-прачечного дезинфекционного поезда. Среди узнаваемых персонажей - фельдмаршал Паулюс, сдавшийся советским войскам в Сталинграде. Он уже испытал на себе русскую баню и стоит пред экскурсантами не в немецкой форме, а в нательном белье. Неподалеку - группа из трех изможденных в окружении военнослужащих вермахта, которые еще только ожидают помывки. Мультимедийное "окно" демонстрирует документальные кадры разрушенного города на Волге, освобождение которого стало одним из главных переломных моментов войны.Вторая половина вагона посвящена блокаде Ленинграда. Лидия напоминает своим молодым слушателям, что под обстрелами, от голода и холода, оберегая свой город от врага, погибли более 700 тысяч человек.....Поезд мчит к Ленинграду по железнодорожной ветке Поляны – Шлиссельбург, на зрителей в открытую дверь "теплушки" дует пронзительный холодный ветер. Здесь же на деревянных нарах сидит солдат, бережно гладящий кошку. Лидия рассказывает, что после снятия блокады на город обрушилось полчище крыс. По одной из городских легенд, люди по всей стране отдавали своих кошек, и составы с хвостатыми защитниками отправлялись в Ленинград. Тайны штабного вагона Об успехе одной из самых масштабных наступательных операций Красной Армии — "Багратион", рассказывает следующий, штабной вагон - одна из самых "секретных" точек поезда. Здесь можно узнать о работе связистов во время войны. В экспозиции - подлинные радиостанции и телефоны советского производства и поставленные по ленд-лизу. С помощью интерактивной панели желающие могут принять участие в радиоигре.Продолжение вагона - экспозиция "Штаб". Гостям музея-панорамы предстает рабочее место штаба 1-го Белорусского фронта в период подготовки к "Багратиону". У развернутой на столе карты генералы Рокоссовский и Казаков обсуждают детали намеченной операции.А Лидия заодно объяснит, что такое "мокроступы" и почему они сыграли важную роль при наступательной операции. Победа и памятьДва чувства – ликование от долгожданной Победы и горечь потерь доминируют в последнем вагоне экспозиции на колесах. Экскурсанты заходят в первую его половину - "трофейный" вагон. Снова перед нами электричка, на этот раз заполненная воинами-победителями, у которых позади 1418 суровых дня войны. Люди празднуют Победу, показывают друзьям свои трофеи, делают памятные фото.. Также в вагоне размещены скульптурные портреты известных людей, не доживших до весны 45-го. Их присутствие в одном вагоне с победителями - как знак-напоминание всем живым о погибших в общей Победе. В "Поезде Победы" много скрытых отсылок к истории войны. Один из пассажиров сжимает в руках газету с сообщением о капитуляции Германии – это память о резиденте советской разведки в Японии Рихарде Зорге. Неподалеку персонаж, созданный на основе образа Марии Октябрьской – военнослужащей-танкиста, оплатившей из своих сбережений постройку танка Т-34 "Боевая подруга". Здесь же генерал Иван Панфилов и писатель Аркадий Гайдар.В окнах поезда - реконструкция сцен возвращения советских солдат домой, созданная по мотивам фотографий военного времени.Вторая половина электрички пуста. Как знак скорби и памяти, ее стены окрашены в черный цвет, светит тусклый свет, в окнах - лица героев "Бессмертного полка"."Нет ни одной семьи в нашей стране, которую бы не коснулась война. Здесь каждый из нас может присесть и вспомнить всех тех, кто отдал свою жизнь во имя Великой Победы…", — говорит сопровождающий по "Поезду Победы", волонтер Победы Антон Гуськов.Организаторами экспозиции выступают министерство науки и высшего образования РФ, ОАО "Российские железные дороги", информационным партнером проекта выступает РИА Новости.

https://ria.ru/20201022/pobeda-1581100645.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, великая отечественная война (1941-1945), ржд, фото