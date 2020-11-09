Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201109/pismo-1583696902.html
В Эльзасе нашли потерянное голубем 110 лет назад письмо немецкого офицера
В Эльзасе нашли потерянное голубем 110 лет назад письмо немецкого офицера
Письмо офицера немецкой армии, потерянное почтовым голубем 110 лет назад, обнаружили во французском Эльзасе, сообщил хранитель местного музея Доминик Жарди. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T10:44
2020-11-09T10:44
эльзас
франция
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/101543/65/1015436547_0:92:1247:793_1400x0_80_0_0_e961fe24d738df08a2c00caf618425aa.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Письмо офицера немецкой армии, потерянное почтовым голубем 110 лет назад, обнаружили во французском Эльзасе, сообщил хранитель местного музея Доминик Жарди.Письмо в алюминиевой капсуле было совершенно случайно обнаружено в сентябре в районе коммуны Ингерсайм гуляющей парой. Они передали свою находку в музей-мемориал битвы при перевале Ленж, расположенном в городе Орбе. Внутри капсулы находился рукописный текст на немецком языке."Такая находка является чрезвычайной редкостью. За 40 лет работы в музее я не видел ничего подобного", - приводит агентство Франс Пресс слова хранителя мемориала битвы, состоявшейся в 1915 году за обладание перевалом через горный массив Вогезы.Хотя кусочек кальки с текстом хорошо сохранился, его понимание затруднял готический шрифт. Записку смог прочесть один из немецких коллег Жарди. Как оказалось, письмо в июле 1910 года было отправлено офицером пехотного полка своему командиру и касалось маневров в регионе Эльзаса, входившего тогда в состав Германской империи.Всего было отправлено четыре копии этого письма, обнаруженное в 2020 году послание было по какой-то причине потеряно голубем.Письмо уже выставлено в мемориале в специальной герметичной витрине. Рядом стоит манекен прусского офицера, одетого в форму того же полка, в котором служил составитель письма 110 лет назад.
https://ria.ru/20201028/poslanie-1581998867.html
https://ria.ru/20200926/graffiti-1577790454.html
эльзас
франция
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/101543/65/1015436547_11:0:1162:863_1400x0_80_0_0_6261100804edbddc424629751f9b8a82.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эльзас, франция, германия, в мире

В Эльзасе нашли потерянное голубем 110 лет назад письмо немецкого офицера

10:44 09.11.2020
 
© Фото : Deutsches BundesarchivГолубь, подготовленный для проведения аэрофотосъемки, во время Первой мировой войны
Голубь, подготовленный для проведения аэрофотосъемки, во время Первой мировой войны - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© Фото : Deutsches Bundesarchiv
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Письмо офицера немецкой армии, потерянное почтовым голубем 110 лет назад, обнаружили во французском Эльзасе, сообщил хранитель местного музея Доминик Жарди.
Письмо в алюминиевой капсуле было совершенно случайно обнаружено в сентябре в районе коммуны Ингерсайм гуляющей парой. Они передали свою находку в музей-мемориал битвы при перевале Ленж, расположенном в городе Орбе. Внутри капсулы находился рукописный текст на немецком языке.
Найденный спичечный коробок с письмом в церкви Святого Иакова в Антверпене, Бельгия - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 21:28
Строитель нашел послание с "душераздирающим советом" из 1941 года
"Такая находка является чрезвычайной редкостью. За 40 лет работы в музее я не видел ничего подобного", - приводит агентство Франс Пресс слова хранителя мемориала битвы, состоявшейся в 1915 году за обладание перевалом через горный массив Вогезы.
Хотя кусочек кальки с текстом хорошо сохранился, его понимание затруднял готический шрифт. Записку смог прочесть один из немецких коллег Жарди. Как оказалось, письмо в июле 1910 года было отправлено офицером пехотного полка своему командиру и касалось маневров в регионе Эльзаса, входившего тогда в состав Германской империи.
Всего было отправлено четыре копии этого письма, обнаруженное в 2020 году послание было по какой-то причине потеряно голубем.
Письмо уже выставлено в мемориале в специальной герметичной витрине. Рядом стоит манекен прусского офицера, одетого в форму того же полка, в котором служил составитель письма 110 лет назад.
Найденное учеными граффити XII века на стене Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
26 сентября, 08:00Религия и мировоззрение
"Зверь и шифр". В древнерусском храме нашли таинственное послание
 
ЭльзасФранцияГерманияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:44В Джорджии заявили об отсутствии крупных фальсификаций на выборах в штате
00:41В Карабахе заявили, что Азербайджан готовится к новому наступлению
00:36В США назвали условия начала процесса передачи власти Байдену
00:30В Баку заявили, что сбитый Ми-24 летел вне зоны радарного обнаружения ПВО
00:21Министр обороны Азербайджана направил Шойгу письмо с соболезнованиями
00:18Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
00:14Путин назвал главный критерий эффективности органов внутренних дел
00:10МИД позитивно оценил признание Баку вины в инциденте с российским Ми-24
00:08Азербайджан обвинил Армению в обстреле города Тертер
23:52Армянские силовики оцепили место падения российского вертолета
23:47Азербайджан приступил к расследованию инцидента с российским вертолетом
23:39Киев подготовит документ по Донбассу в рамках Будапештского меморандума
23:36Ереван назвал ЧП с Ми-24 "посягательством Баку против российских военных"
23:30В Армении возбудили дело из-за крушения российского вертолета
23:23Британский медик назвал срок появления иммунитета после вакцинирования
23:12МИД Британии счел необоснованной высылку дипломатов из Белоруссии
23:09В Польше заявили, что "Газпром" подал заявку на пересмотр цены на газ
23:06Трамп пообещал обнародовать "шокирующие" данные о голосовании в Неваде
23:04В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом
22:43Спецпредставитель США по Сирии Джеффри покинет должность
Лента новостейМолния