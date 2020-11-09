https://ria.ru/20201109/pismo-1583696902.html

В Эльзасе нашли потерянное голубем 110 лет назад письмо немецкого офицера

В Эльзасе нашли потерянное голубем 110 лет назад письмо немецкого офицера

Письмо офицера немецкой армии, потерянное почтовым голубем 110 лет назад, обнаружили во французском Эльзасе, сообщил хранитель местного музея Доминик Жарди. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T10:44

2020-11-09T10:44

2020-11-09T10:44

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германия

в мире

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Письмо офицера немецкой армии, потерянное почтовым голубем 110 лет назад, обнаружили во французском Эльзасе, сообщил хранитель местного музея Доминик Жарди.Письмо в алюминиевой капсуле было совершенно случайно обнаружено в сентябре в районе коммуны Ингерсайм гуляющей парой. Они передали свою находку в музей-мемориал битвы при перевале Ленж, расположенном в городе Орбе. Внутри капсулы находился рукописный текст на немецком языке."Такая находка является чрезвычайной редкостью. За 40 лет работы в музее я не видел ничего подобного", - приводит агентство Франс Пресс слова хранителя мемориала битвы, состоявшейся в 1915 году за обладание перевалом через горный массив Вогезы.Хотя кусочек кальки с текстом хорошо сохранился, его понимание затруднял готический шрифт. Записку смог прочесть один из немецких коллег Жарди. Как оказалось, письмо в июле 1910 года было отправлено офицером пехотного полка своему командиру и касалось маневров в регионе Эльзаса, входившего тогда в состав Германской империи.Всего было отправлено четыре копии этого письма, обнаруженное в 2020 году послание было по какой-то причине потеряно голубем.Письмо уже выставлено в мемориале в специальной герметичной витрине. Рядом стоит манекен прусского офицера, одетого в форму того же полка, в котором служил составитель письма 110 лет назад.

https://ria.ru/20201028/poslanie-1581998867.html

https://ria.ru/20200926/graffiti-1577790454.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльзас, франция, германия, в мире