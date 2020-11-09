Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20201109/parantrop-1583782285.html
Найдено свидетельство быстрой эволюции парантропа
Найдено свидетельство быстрой эволюции парантропа
Находка прекрасно сохранившегося черепа парантропа в ЮАР позволила ученым по-новому взглянуть на эволюцию далеких предков людей. Ранее считалось, что различия в РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T19:00
2020-11-09T19:00
риа наука
археология
эволюция
биология
юар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583781326_0:102:760:530_1400x0_80_0_0_aa37ddee5c5f0385655903012f22c118.jpg
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Находка прекрасно сохранившегося черепа парантропа в ЮАР позволила ученым по-новому взглянуть на эволюцию далеких предков людей. Ранее считалось, что различия в размере черепа у парантропов связаны с полом. Теперь стало ясно, что изменения климата два миллиона лет назад привели к быстрой эволюции этого вида. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Ecology &amp; Evolution.Парантроп массивный (Paranthropus robustus) — вид ископаемых высших приматов, близкий к австралопитекам. Так как антропологи периодически находили черепа парантропов разного размера, считалось, что их самцы были значительно крупнее самок — примерно так, как это наблюдается у современных горилл, орангутанов и бабуинов. Но новая находка заставила поменять это представление.Во время раскопок в пещере Дримолен в ЮАР ученые обнаружили череп самца парантропа возрастом два миллиона лет, который оказался значительно крупнее, чем ранее обнаруженные на близлежащем участке Сварткранс образцы, которые на 200 тысяч лет моложе.Исследователи знали, что появление P. robustus в Южной Африке примерно совпало с исчезновением австралопитека — несколько более примитивного предка человека. Но теперь они выяснили, что переселившиеся сюда парантропы и сами очень быстро изменились анатомически — возможно, всего за несколько десятков тысяч лет. Авторы считают, что это было связано с адаптацией к новому климату."Это тот тип изменений, который трудно зафиксировать в летописи окаменелостей, особенно в отношении ранней эволюции человека, — приводятся в пресс-релизе Вашингтонского университета в Сент-Луисе слова руководителя исследования, профессора биологической антропологии Дэвида Стрейта (David Strait). — Рабочая гипотеза заключалась в том, что изменение климата создало стресс в популяциях австралопитека, что в конечном итоге привело к их гибели, но оно было более благоприятным для Paranthropus, которые, возможно, пришли в регион из других мест. Но теперь мы видим, что условия окружающей среды были, вероятно, стрессовыми и для парантропов, которым пришлось адаптироваться, чтобы выжить".Авторы отмечают, что находка в пещере Дримолен — это уникальный случай, когда антропологи имеют возможность проследить анатомическую эволюцию внутри вида. Обычно каменная летопись позволяет выявить лишь более масштабные закономерности — например, появление или исчезновение видов в регионе."Наша работа показала, что Дримолен предшествовал Сварткрансу примерно на 200 тысяч лет. Поэтому мы считаем, что P. robustus эволюционировал с течением времени, причем Дримолен представляет раннюю популяцию, а Сварткранс — более позднюю, — говорит первый автор статьи Джесси Мартин (Jesse Martin) из Университета Ла Троба в Австралии. — Мы видим, что отдельные образцы, взятые из одного и того же географического региона, но немного в разное время, демонстрируют тонкие анатомические различия, и это согласуется с изменениями внутри вида".Сравнив особенности черепов парантропов из Дримолена и Сварткранса, ученые выяснили, что со временем у представителей вида P. robustus развились более мощные жевательные мышцы, приспособленные для более твердой и жесткой пищи."Мы думаем, что это позволило ему выжить, поскольку окружающая среда стала более прохладной и сухой, что привело к изменениям в местной растительности, — отмечает Стрейт. — В течение 200 тысяч лет сухой климат, вероятно, привел к естественному отбору, способствующему развитию более эффективного и мощного жевательного аппарата".Палеонтологические находки подтверждают, что в этот период климат в Южной Африке изменился, — млекопитающие, чья жизнь связана с деревьями и кустарниками, стали менее распространенными или вымерли, а на смену им пришли виды, обитающие в более сухой и открытой среде.Интересно, что прямой предок современного человека, Homo erectus, появился в регионе примерно в то же время, что и парантроп. И, несмотря на то, что зубы у него были меньше, а питекантропов по численности больше, он в конце концов занял на юге африканского континента доминирующее положение. Возможно, считают ученые, преимуществом стал больший размер головного мозга.
https://ria.ru/20201030/denisovtsy-1582349930.html
https://ria.ru/20201030/sobaki-1582305270.html
юар
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583781326_32:0:756:543_1400x0_80_0_0_2e248768da712073fb23d955dc8439bb.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
археология, эволюция, биология, юар

Найдено свидетельство быстрой эволюции парантропа

19:00 09.11.2020
 
© Jesse Martin and David StraitParanthropus robustus
Paranthropus robustus - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© Jesse Martin and David Strait
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Находка прекрасно сохранившегося черепа парантропа в ЮАР позволила ученым по-новому взглянуть на эволюцию далеких предков людей. Ранее считалось, что различия в размере черепа у парантропов связаны с полом. Теперь стало ясно, что изменения климата два миллиона лет назад привели к быстрой эволюции этого вида. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Ecology & Evolution.
Парантроп массивный (Paranthropus robustus) — вид ископаемых высших приматов, близкий к австралопитекам. Так как антропологи периодически находили черепа парантропов разного размера, считалось, что их самцы были значительно крупнее самок — примерно так, как это наблюдается у современных горилл, орангутанов и бабуинов. Но новая находка заставила поменять это представление.
Во время раскопок в пещере Дримолен в ЮАР ученые обнаружили череп самца парантропа возрастом два миллиона лет, который оказался значительно крупнее, чем ранее обнаруженные на близлежащем участке Сварткранс образцы, которые на 200 тысяч лет моложе.
Исследователи знали, что появление P. robustus в Южной Африке примерно совпало с исчезновением австралопитека — несколько более примитивного предка человека. Но теперь они выяснили, что переселившиеся сюда парантропы и сами очень быстро изменились анатомически — возможно, всего за несколько десятков тысяч лет. Авторы считают, что это было связано с адаптацией к новому климату.
"Это тот тип изменений, который трудно зафиксировать в летописи окаменелостей, особенно в отношении ранней эволюции человека, — приводятся в пресс-релизе Вашингтонского университета в Сент-Луисе слова руководителя исследования, профессора биологической антропологии Дэвида Стрейта (David Strait). — Рабочая гипотеза заключалась в том, что изменение климата создало стресс в популяциях австралопитека, что в конечном итоге привело к их гибели, но оно было более благоприятным для Paranthropus, которые, возможно, пришли в регион из других мест. Но теперь мы видим, что условия окружающей среды были, вероятно, стрессовыми и для парантропов, которым пришлось адаптироваться, чтобы выжить".
Неизвестные предки Homo sapiens - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября, 18:42РИА Наука
У народов Азии нашли необычные генетические корни
Авторы отмечают, что находка в пещере Дримолен — это уникальный случай, когда антропологи имеют возможность проследить анатомическую эволюцию внутри вида. Обычно каменная летопись позволяет выявить лишь более масштабные закономерности — например, появление или исчезновение видов в регионе.
"Наша работа показала, что Дримолен предшествовал Сварткрансу примерно на 200 тысяч лет. Поэтому мы считаем, что P. robustus эволюционировал с течением времени, причем Дримолен представляет раннюю популяцию, а Сварткранс — более позднюю, — говорит первый автор статьи Джесси Мартин (Jesse Martin) из Университета Ла Троба в Австралии. — Мы видим, что отдельные образцы, взятые из одного и того же географического региона, но немного в разное время, демонстрируют тонкие анатомические различия, и это согласуется с изменениями внутри вида".
Сравнив особенности черепов парантропов из Дримолена и Сварткранса, ученые выяснили, что со временем у представителей вида P. robustus развились более мощные жевательные мышцы, приспособленные для более твердой и жесткой пищи.
"Мы думаем, что это позволило ему выжить, поскольку окружающая среда стала более прохладной и сухой, что привело к изменениям в местной растительности, — отмечает Стрейт. — В течение 200 тысяч лет сухой климат, вероятно, привел к естественному отбору, способствующему развитию более эффективного и мощного жевательного аппарата".
Палеонтологические находки подтверждают, что в этот период климат в Южной Африке изменился, — млекопитающие, чья жизнь связана с деревьями и кустарниками, стали менее распространенными или вымерли, а на смену им пришли виды, обитающие в более сухой и открытой среде.
Интересно, что прямой предок современного человека, Homo erectus, появился в регионе примерно в то же время, что и парантроп. И, несмотря на то, что зубы у него были меньше, а питекантропов по численности больше, он в конце концов занял на юге африканского континента доминирующее положение. Возможно, считают ученые, преимуществом стал больший размер головного мозга.
Туристы из Китая в парке Северное сияние в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября, 16:05РИА Наука
Генетическое исследование раскрыло историю отношений человека и собак
 
РИА НаукаАрхеологияэволюциябиологияЮАР
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:44В Джорджии заявили об отсутствии крупных фальсификаций на выборах в штате
00:41В Карабахе заявили, что Азербайджан готовится к новому наступлению
00:36В США назвали условия начала процесса передачи власти Байдену
00:30В Баку заявили, что сбитый Ми-24 летел вне зоны радарного обнаружения ПВО
00:21Министр обороны Азербайджана направил Шойгу письмо с соболезнованиями
00:18Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
00:14Путин назвал главный критерий эффективности органов внутренних дел
00:10МИД позитивно оценил признание Баку вины в инциденте с российским Ми-24
00:08Азербайджан обвинил Армению в обстреле города Тертер
23:52Армянские силовики оцепили место падения российского вертолета
23:47Азербайджан приступил к расследованию инцидента с российским вертолетом
23:39Киев подготовит документ по Донбассу в рамках Будапештского меморандума
23:36Ереван назвал ЧП с Ми-24 "посягательством Баку против российских военных"
23:30В Армении возбудили дело из-за крушения российского вертолета
23:23Британский медик назвал срок появления иммунитета после вакцинирования
23:12МИД Британии счел необоснованной высылку дипломатов из Белоруссии
23:09В Польше заявили, что "Газпром" подал заявку на пересмотр цены на газ
23:06Трамп пообещал обнародовать "шокирующие" данные о голосовании в Неваде
23:04В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом
22:43Спецпредставитель США по Сирии Джеффри покинет должность
Лента новостейМолния