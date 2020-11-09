https://ria.ru/20201109/parantrop-1583782285.html

Найдено свидетельство быстрой эволюции парантропа

Найдено свидетельство быстрой эволюции парантропа

Находка прекрасно сохранившегося черепа парантропа в ЮАР позволила ученым по-новому взглянуть на эволюцию далеких предков людей. Ранее считалось, что различия в РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T19:00

2020-11-09T19:00

2020-11-09T19:00

риа наука

археология

эволюция

биология

юар

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Находка прекрасно сохранившегося черепа парантропа в ЮАР позволила ученым по-новому взглянуть на эволюцию далеких предков людей. Ранее считалось, что различия в размере черепа у парантропов связаны с полом. Теперь стало ясно, что изменения климата два миллиона лет назад привели к быстрой эволюции этого вида. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Ecology & Evolution.Парантроп массивный (Paranthropus robustus) — вид ископаемых высших приматов, близкий к австралопитекам. Так как антропологи периодически находили черепа парантропов разного размера, считалось, что их самцы были значительно крупнее самок — примерно так, как это наблюдается у современных горилл, орангутанов и бабуинов. Но новая находка заставила поменять это представление.Во время раскопок в пещере Дримолен в ЮАР ученые обнаружили череп самца парантропа возрастом два миллиона лет, который оказался значительно крупнее, чем ранее обнаруженные на близлежащем участке Сварткранс образцы, которые на 200 тысяч лет моложе.Исследователи знали, что появление P. robustus в Южной Африке примерно совпало с исчезновением австралопитека — несколько более примитивного предка человека. Но теперь они выяснили, что переселившиеся сюда парантропы и сами очень быстро изменились анатомически — возможно, всего за несколько десятков тысяч лет. Авторы считают, что это было связано с адаптацией к новому климату."Это тот тип изменений, который трудно зафиксировать в летописи окаменелостей, особенно в отношении ранней эволюции человека, — приводятся в пресс-релизе Вашингтонского университета в Сент-Луисе слова руководителя исследования, профессора биологической антропологии Дэвида Стрейта (David Strait). — Рабочая гипотеза заключалась в том, что изменение климата создало стресс в популяциях австралопитека, что в конечном итоге привело к их гибели, но оно было более благоприятным для Paranthropus, которые, возможно, пришли в регион из других мест. Но теперь мы видим, что условия окружающей среды были, вероятно, стрессовыми и для парантропов, которым пришлось адаптироваться, чтобы выжить".Авторы отмечают, что находка в пещере Дримолен — это уникальный случай, когда антропологи имеют возможность проследить анатомическую эволюцию внутри вида. Обычно каменная летопись позволяет выявить лишь более масштабные закономерности — например, появление или исчезновение видов в регионе."Наша работа показала, что Дримолен предшествовал Сварткрансу примерно на 200 тысяч лет. Поэтому мы считаем, что P. robustus эволюционировал с течением времени, причем Дримолен представляет раннюю популяцию, а Сварткранс — более позднюю, — говорит первый автор статьи Джесси Мартин (Jesse Martin) из Университета Ла Троба в Австралии. — Мы видим, что отдельные образцы, взятые из одного и того же географического региона, но немного в разное время, демонстрируют тонкие анатомические различия, и это согласуется с изменениями внутри вида".Сравнив особенности черепов парантропов из Дримолена и Сварткранса, ученые выяснили, что со временем у представителей вида P. robustus развились более мощные жевательные мышцы, приспособленные для более твердой и жесткой пищи."Мы думаем, что это позволило ему выжить, поскольку окружающая среда стала более прохладной и сухой, что привело к изменениям в местной растительности, — отмечает Стрейт. — В течение 200 тысяч лет сухой климат, вероятно, привел к естественному отбору, способствующему развитию более эффективного и мощного жевательного аппарата".Палеонтологические находки подтверждают, что в этот период климат в Южной Африке изменился, — млекопитающие, чья жизнь связана с деревьями и кустарниками, стали менее распространенными или вымерли, а на смену им пришли виды, обитающие в более сухой и открытой среде.Интересно, что прямой предок современного человека, Homo erectus, появился в регионе примерно в то же время, что и парантроп. И, несмотря на то, что зубы у него были меньше, а питекантропов по численности больше, он в конце концов занял на юге африканского континента доминирующее положение. Возможно, считают ученые, преимуществом стал больший размер головного мозга.

https://ria.ru/20201030/denisovtsy-1582349930.html

https://ria.ru/20201030/sobaki-1582305270.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

археология, эволюция, биология, юар