https://ria.ru/20201109/opros-1583762272.html

Опрос показал музыкальные пристрастия россиян

Опрос показал музыкальные пристрастия россиян

В списке музыкальных предпочтений россиян первые три строчки занимают эстрада, народные песни и рок, при этом почти треть жителей страны умеют играть на... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T16:06

2020-11-09T16:06

2020-11-09T16:28

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В списке музыкальных предпочтений россиян первые три строчки занимают эстрада, народные песни и рок, при этом почти треть жителей страны умеют играть на каких-либо музыкальных инструментах, следует из результатов опроса ВЦИОМ.Согласно представленным данным, в любви к эстрадным песням признались 36% россиян. Причем женщины сообщали об этом чаще мужчин: 46% против 25%. Чаще других сообщали о любви к эстрадным песням 45-59 летние граждане (42%)."На втором месте — народные песни (28%), чаще их называли россияне старше 60 лет (44%) и жители сел (40%). Рок-музыка расположилась на третьем месте (25%), ей чаще отдают предпочтение мужчины (35%) и молодежь 18-24 (42%) и 25-34 лет (40%). Четвертую и пятую строчки в музыкальном топе россиян занимают военные и авторские песни (по 21%)", - отметили во ВЦИОМ,Никогда не занимались музыкой с педагогами 72% россиян, немного занимались музыкой с преподавателями, но не оканчивали специализированных учреждений 19%. Владеют дипломом об окончании или неполном обучении в музыкальной школе или среднем специальном музыкальном образовании 8% респондентов.При этом 29% респондентов умеют играть на каком-либо инструменте. Отмечается, что самой играющей возрастной группой оказалась молодежь 18-24 лет, в которой владеют музыкальными инструментами 43%."Наиболее популярны среди россиян струнные щипковые инструменты (гитара, арфа, балалайка) — ими владеют 15% наших соотечественников, чаще мужчины (23%), 18-24-летние (23%). На втором месте по популярности находятся клавишные: фортепиано, пианино, клавесин, — ими владеют 10% россиян, чаще женщины (14%). На третьем месте по популярности расположились язычковые (гармонь, аккордеон, баян и тому подобное) — на них играет 5% россиян", - указано в результатах опроса.Среди тех, кто умеет играть на каком-либо инструменте, 22% респондентов играли на нем более 10 лет назад, 13% — от 3 до 10 лет назад, еще 11% — от года до трех лет. В последние три месяца играли на каком-либо инструменте 36% опрошенных, из них 6% — в день опроса.Почти половина или 46% россиян хотели бы, чтобы у их детей или внуков было инструментальное музыкальное образование, еще 14% хотели бы обучить их вокальному, хоровому или дирижерскому мастерству. Считают, что их детям не нужно музыкальное образование, 31% россиян. Отмечается, что чаще это жители сел (37%).Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 6 октября. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20201104/muzyka-1582881941.html

https://ria.ru/20201026/saundtrek-1581453406.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, вциом