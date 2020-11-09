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Генсек НАТО рассказал о важности альянса для будущего мира
Генсек НАТО рассказал о важности альянса для будущего мира
Генсек НАТО Йенс Столтенберг на открытии виртуального молодежного форума "НАТО-2030" рассказал участникам о важности альянса для будущего мира и успешного... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T18:25
2020-11-09T20:33
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китай
европа
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на открытии виртуального молодежного форума "НАТО-2030" рассказал участникам о важности альянса для будущего мира и успешного противостояния глобальным проблемам.По словам Столтенберга, НАТО развивается вместе с развитием мира. "В этом нестабильном мире нам нужна стратегия, чтобы развеять все наши опасения, нам нужна платформа для урегулирования наших разногласий. Во все более конкурентном мире нам нужны силы, чтобы принимать эти вызовы. Именно по этим причинам НАТО просто необходима нам", - пояснил генсек альянса.Он добавил, что пандемия коронавируса показала, "что наш мир более непредсказуем, чем ранее". "Когда в 2014 году мне предложили стать генсеком НАТО, мир был совершенно другим. Мало кто мог предсказать появление "Исламского государства"* и аннексию Крыма Россией. Китай увеличил свой вес, в том числе военный и на международной арене. Мы не знаем, каким будет следующий кризис, но мы уверены в одном, что мы сильнее, если мы вместе", - подчеркнул Столтенберг.Он также указал на необходимость вкладывать силы и средства в коллективную оборону."Мы должны больше вкладывать в нашу коллективную оборону, чтобы гарантировать право каждого жить в мире и свободе", - подчеркнул глава Североатлантического альянса. Он отметил, что НАТО - это платформа для членов альянса и для разрешения внутренних разногласий. "НАТО - это единственная организация, которая объединяет Европу и США на ежедневной основе, это место, где решаются вопросы нашей общей безопасности. Ни одна страна в одиночку не сможет справиться с вызовами современности, даже самые большие страны", - заключил Столтенберг.* Террористическая организация, запрещенная в России
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россия, нато, китай, европа, йенс столтенберг, сша, в мире

Генсек НАТО рассказал о важности альянса для будущего мира

18:25 09.11.2020 (обновлено: 20:33 09.11.2020)
 
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГенсек НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 26 апреля 2018
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 26 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
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БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на открытии виртуального молодежного форума "НАТО-2030" рассказал участникам о важности альянса для будущего мира и успешного противостояния глобальным проблемам.

"Самые важные миссии НАТО по-прежнему актуальны и в наши дни: поддерживать мир, сдерживать агрессию на земле, в воздухе, на море, в космосе, а также в киберпространстве, защищать от пандемии, а также от инфодемии, кибератак и климатических изменений", - напомнил он.

По словам Столтенберга, НАТО развивается вместе с развитием мира. "В этом нестабильном мире нам нужна стратегия, чтобы развеять все наши опасения, нам нужна платформа для урегулирования наших разногласий. Во все более конкурентном мире нам нужны силы, чтобы принимать эти вызовы. Именно по этим причинам НАТО просто необходима нам", - пояснил генсек альянса.
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Он добавил, что пандемия коронавируса показала, "что наш мир более непредсказуем, чем ранее". "Когда в 2014 году мне предложили стать генсеком НАТО, мир был совершенно другим. Мало кто мог предсказать появление "Исламского государства"* и аннексию Крыма Россией. Китай увеличил свой вес, в том числе военный и на международной арене. Мы не знаем, каким будет следующий кризис, но мы уверены в одном, что мы сильнее, если мы вместе", - подчеркнул Столтенберг.
Он также указал на необходимость вкладывать силы и средства в коллективную оборону.
"Мы должны больше вкладывать в нашу коллективную оборону, чтобы гарантировать право каждого жить в мире и свободе", - подчеркнул глава Североатлантического альянса. Он отметил, что НАТО - это платформа для членов альянса и для разрешения внутренних разногласий. "НАТО - это единственная организация, которая объединяет Европу и США на ежедневной основе, это место, где решаются вопросы нашей общей безопасности. Ни одна страна в одиночку не сможет справиться с вызовами современности, даже самые большие страны", - заключил Столтенберг.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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