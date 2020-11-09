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Корпорация МСП поможет сельхозпроизводителям попасть на полки "Дикси"
Корпорация МСП поможет сельхозпроизводителям попасть на полки "Дикси"
Корпорация МСП и ГК "Дикси" подписали соглашение о сотрудничестве, которое в рамках которого сельхозпроизводители из сегмента МСП получат комплексную поддержку... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T22:00
2020-11-09T22:00
корпорация мсп
мсп банк
дикси
александр браверман
новости компаний - экономика
экономика
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Корпорация МСП и ГК "Дикси" подписали соглашение о сотрудничестве, которое в рамках которого сельхозпроизводители из сегмента МСП получат комплексную поддержку для вывода своей продукции на полки сети супермаркетов Дикси, сообщает пресс-служба корпорации."Подписанное соглашение включает в себя разработку дорожной карты – то есть конкретного набора шагов, позволяющего обеспечить более комфортный выход сельскохозяйственных субъектов МСП на полки магазинов Дикси. Для компаний, производящих качественную продукцию, это хорошая возможность существенно расширить рынок сбыта и получить новый импульс для развития бизнеса. Для коллег из "Дикси" наше сотрудничество – это возможность получить новых конкурентоспособных поставщиков отечественных продуктов питания", - приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Бравермана.В свою очередь, гендиркетор "Дикси" Вячеслав Султанов отметил, что Группа компаний "Дикси" активно развивает сотрудничество с региональными товаропроизводителями - субъектами МСП."Убеждён, что данное соглашение, предусматривающее комплексную поддержку для малых и средних форм предпринимателей в целях дальнейшего сотрудничества, позволит значительно увеличить количество партнеров нашей сети и дополнительно расширить ассортимент качественной локальной продукции для наших покупателей", - сказал Султанов.Отмечается, что партнерство предусматривает формирование системы мер поддержки, включающих финансовый и нефинансовый инструментарий для сельхозкооперативов, которые могут стать поставщиками продукции торговой сети Дикси. Одним из основных направлений сотрудничества является проведение для сельхозкооперативов специализированных тренингов и программ обучения.В рамках сотрудничества также планируется обеспечить информирование субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями и/или производителями продукции пищевой промышленности о возможностях использования Портала Бизнес-навигатора МСП для развития производства и расширения рынка сбыта своей продукции через сеть магазинов Дикси. Возможности для финансовой поддержки сельхозкооперативов предоставит МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, который выделил поддержку таких компаний одним из приоритетов своей деятельности.
https://ria.ru/20201105/bondy-1583193800.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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корпорация мсп, мсп банк, дикси, александр браверман, новости компаний - экономика, экономика

Корпорация МСП поможет сельхозпроизводителям попасть на полки "Дикси"

22:00 09.11.2020
 
© Фото : Корпорация МСП Баннеры МСП банка
 Баннеры МСП банка - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© Фото : Корпорация МСП
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Корпорация МСП и ГК "Дикси" подписали соглашение о сотрудничестве, которое в рамках которого сельхозпроизводители из сегмента МСП получат комплексную поддержку для вывода своей продукции на полки сети супермаркетов Дикси, сообщает пресс-служба корпорации.
"Подписанное соглашение включает в себя разработку дорожной карты – то есть конкретного набора шагов, позволяющего обеспечить более комфортный выход сельскохозяйственных субъектов МСП на полки магазинов Дикси. Для компаний, производящих качественную продукцию, это хорошая возможность существенно расширить рынок сбыта и получить новый импульс для развития бизнеса. Для коллег из "Дикси" наше сотрудничество – это возможность получить новых конкурентоспособных поставщиков отечественных продуктов питания", - приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Бравермана.
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В свою очередь, гендиркетор "Дикси" Вячеслав Султанов отметил, что Группа компаний "Дикси" активно развивает сотрудничество с региональными товаропроизводителями - субъектами МСП.
"Убеждён, что данное соглашение, предусматривающее комплексную поддержку для малых и средних форм предпринимателей в целях дальнейшего сотрудничества, позволит значительно увеличить количество партнеров нашей сети и дополнительно расширить ассортимент качественной локальной продукции для наших покупателей", - сказал Султанов.
Отмечается, что партнерство предусматривает формирование системы мер поддержки, включающих финансовый и нефинансовый инструментарий для сельхозкооперативов, которые могут стать поставщиками продукции торговой сети Дикси. Одним из основных направлений сотрудничества является проведение для сельхозкооперативов специализированных тренингов и программ обучения.
В рамках сотрудничества также планируется обеспечить информирование субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями и/или производителями продукции пищевой промышленности о возможностях использования Портала Бизнес-навигатора МСП для развития производства и расширения рынка сбыта своей продукции через сеть магазинов Дикси. Возможности для финансовой поддержки сельхозкооперативов предоставит МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, который выделил поддержку таких компаний одним из приоритетов своей деятельности.
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Корпорация МСПМСП БанкДиксиАлександр БраверманНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
 
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