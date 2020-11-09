https://ria.ru/20201109/lokdaun-1583810254.html

Беглов пообещал сделать все, чтобы избежать второго локдауна в Петербурге

Беглов пообещал сделать все, чтобы избежать второго локдауна в Петербурге

Власти Петербурга предпримут все необходимые меры, чтобы избежать нового локдауна, но горожане должны быть готовы к любому развитию ситуации, заявил губернатор... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T18:56

2020-11-09T18:56

2020-11-09T18:56

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

александр беглов

санкт-петербург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583390219_0:0:3581:2015_1400x0_80_0_0_e43269d94098df601916074f582596a9.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Власти Петербурга предпримут все необходимые меры, чтобы избежать нового локдауна, но горожане должны быть готовы к любому развитию ситуации, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов."Мы будем делать все необходимое, чтобы Петербург избежал повторного локдауна, будем вводить дальнейшие ограничения по мере необходимости, но необходимо быть готовым к любому развитию событий", - сказал Беглов в понедельник в эфире "Радио России – Санкт-Петербург"."Мы должны привыкнуть к новым условиям жизни. Число больничных коек не бесконечно. Вне дома необходимо всегда использовать маски, перчатки, средства дезинфекции", - добавил губернатор.По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 1403 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 712 человек. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 71 426 случаев заражения COVID-19. Скончался 4181 человек, выздоровели 43 501.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583702162.html

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, александр беглов, санкт-петербург, общество