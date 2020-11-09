https://ria.ru/20201109/lekarstva-1583755281.html

Минздрав запустил сервис для жалоб медиков на дефицит лекарств

Минздрав запустил сервис для жалоб медиков на дефицит лекарств

На портале Госуслуг запустили новый электронный сервис для замечаний медиков по ситуации с лечением COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T14:34

2020-11-09T14:34

2020-11-09T15:01

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коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

госуслуги

общество

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. На портале Госуслуг запустили новый электронный сервис для замечаний медиков по ситуации с лечением COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава России."Собранная информация будет сразу направляться руководителю органа управления здравоохранением региона для оперативного решения проблемных вопросов. Все обращения также будут поступать в Минздрав России для оперативного мониторинга ситуации в конкретных лечебных учреждениях", — подчеркнули в ведомстве.Через новый сервис медики смогут сообщать о дефиците лекарств, средств индивидуальной защиты и техники, а также о нехватке коек.Кроме того, они смогут обсудить с организаторами здравоохранения вопросы вакцинации медперсонала, проблемы с оказанием плановой помощи.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583747681.html

https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583743808.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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