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https://ria.ru/20201109/lekarstva-1583755281.html
Минздрав запустил сервис для жалоб медиков на дефицит лекарств
Минздрав запустил сервис для жалоб медиков на дефицит лекарств
На портале Госуслуг запустили новый электронный сервис для замечаний медиков по ситуации с лечением COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T14:34
2020-11-09T15:01
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. На портале Госуслуг запустили новый электронный сервис для замечаний медиков по ситуации с лечением COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава России."Собранная информация будет сразу направляться руководителю органа управления здравоохранением региона для оперативного решения проблемных вопросов. Все обращения также будут поступать в Минздрав России для оперативного мониторинга ситуации в конкретных лечебных учреждениях", — подчеркнули в ведомстве.Через новый сервис медики смогут сообщать о дефиците лекарств, средств индивидуальной защиты и техники, а также о нехватке коек.Кроме того, они смогут обсудить с организаторами здравоохранения вопросы вакцинации медперсонала, проблемы с оказанием плановой помощи.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), госуслуги, общество

Минздрав запустил сервис для жалоб медиков на дефицит лекарств

14:34 09.11.2020 (обновлено: 15:01 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудник аптеки
Сотрудник аптеки - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. На портале Госуслуг запустили новый электронный сервис для замечаний медиков по ситуации с лечением COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"Собранная информация будет сразу направляться руководителю органа управления здравоохранением региона для оперативного решения проблемных вопросов. Все обращения также будут поступать в Минздрав России для оперативного мониторинга ситуации в конкретных лечебных учреждениях", — подчеркнули в ведомстве.
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Через новый сервис медики смогут сообщать о дефиците лекарств, средств индивидуальной защиты и техники, а также о нехватке коек.
Кроме того, они смогут обсудить с организаторами здравоохранения вопросы вакцинации медперсонала, проблемы с оказанием плановой помощи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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