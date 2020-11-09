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Туризм
https://ria.ru/20201109/kuba-1583761447.html
Эксперты рассказали, как туристы пережили на Кубе тропический шторм
Эксперты рассказали, как туристы пережили на Кубе тропический шторм
Кубинский курорт Кайо-Коко, где сейчас отдыхают российские туристы, не пострадал во время прохождения тропического шторма "Эта", сообщает АТОР. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T15:50
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туризм
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Кубинский курорт Кайо-Коко, где сейчас отдыхают российские туристы, не пострадал во время прохождения тропического шторма "Эта", сообщает АТОР."Эта" обрушился на побережье Никарагуа в виде урагана четвертой степени опасности 2 ноября. К моменту прихода на Остров Свободы он ослаб до тропического шторма, сообщило министерство по туризму. Порывы ветра не превышали 100 километров в час. Тем не менее, на кубинском курорте были активированы соответствующие протоколы безопасности, в том числе - временно приостановлено купание в море, спортивные занятия и другие активности на побережье.В целях безопасности постояльцы некоторых прибрежных отелей, включая россиян, были временно переселены в другие гостиницы. К настоящему моменту все отдыхающие вернулись в свои номера.По данным метеорологических агрегаторов, в ближайшие три дня на Кайо-Коко возможны грозы и кратковременные дожди. Температура воздуха 26-29 градусов тепла, ветер – от 9 до 10 метров в секунду.На момент прохождения "Эты" на Кайо-Коко был временно закрыт местный аэропорт. По этой причине российский чартерный перевозчик на сутки –с 8 на 9 ноября - перенести первый вылет на остров.По сообщению Национального центра США по наблюдению за ураганами, 9 ноября "Эта" принесла ветра и дожди на побережье штата Флорида. Тропический шторм движется в северо-западном направлении со скоростью 22 километра в час.
https://ria.ru/20181222/1548246655.html
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туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, куба, флорида, никарагуа, сша

Эксперты рассказали, как туристы пережили на Кубе тропический шторм

15:50 09.11.2020
 
CC BY-SA 2.0 / Enrico Strocchi / Пляж на острове Кайо-Коко на Кубе
Пляж на острове Кайо-Коко на Кубе - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
CC BY-SA 2.0 / Enrico Strocchi /
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Кубинский курорт Кайо-Коко, где сейчас отдыхают российские туристы, не пострадал во время прохождения тропического шторма "Эта", сообщает АТОР.
"Эта" обрушился на побережье Никарагуа в виде урагана четвертой степени опасности 2 ноября. К моменту прихода на Остров Свободы он ослаб до тропического шторма, сообщило министерство по туризму. Порывы ветра не превышали 100 километров в час.
Тем не менее, на кубинском курорте были активированы соответствующие протоколы безопасности, в том числе - временно приостановлено купание в море, спортивные занятия и другие активности на побережье.
В целях безопасности постояльцы некоторых прибрежных отелей, включая россиян, были временно переселены в другие гостиницы. К настоящему моменту все отдыхающие вернулись в свои номера.
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