Отношения с США с избранием Байдена не улучшатся, считает Косачев
16:07 09.11.2020 (обновлено: 16:31 09.11.2020)
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Отношения Москвы и Вашингтона с избранием на пост президента Джо Байдена не улучшатся, полагает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
По данным СМИ, на выборах президента США победил демократ Джо Байден, он уже заявил о своей победе. Президент-республиканец Дональд Трамп пока что не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
"Внешнюю политику будут определять известные нам люди из команды Обамы - Байдена", - сказал парламентарий в эфире телеканала Совета Федерации "Вместе РФ".
Байден был вице-президентом во времена правления Барака Обамы.
По его мнению, эти люди не будут класть карьеру на то, чтобы изменить взаимоотношения двух стран. "Россия в разряде тех врагов Америки, на которых очень легко и соблазнительно заработать дополнительные очки", - сказал законодатель.
Косачев также полагает, что в силу преклонного возраста Байдена его команда будет играть более значимую роль во время всего его президентства.
"Возраст – серьезная история. Очевидно, что вряд ли у него хватит запаса сил и энергии на все четыре года своего президентства. А это означает, что значительно большую роль будет играть его команда", - сказал сенатор.
При этом глава комитета Совфеда подчеркнул, что американские руководители предпочитают командное начало работы, в отличие от Дональда Трампа, который был индивидуалистом.
Косачев также полагает, что будущий вице-президент США Камала Харрис не будет играть значительную роль во внешней политике США.