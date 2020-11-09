https://ria.ru/20201109/kosachev-1583774722.html

Отношения с США с избранием Байдена не улучшатся, считает Косачев

Отношения с США с избранием Байдена не улучшатся, считает Косачев

Отношения Москвы и Вашингтона с избранием на пост президента Джо Байдена не улучшатся, полагает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T16:07

2020-11-09T16:07

2020-11-09T16:31

выборы президента сша — 2020

камала харрис

россия

дональд трамп

совет федерации рф

константин косачев

барак обама

джо байден

сша

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Отношения Москвы и Вашингтона с избранием на пост президента Джо Байдена не улучшатся, полагает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.По данным СМИ, на выборах президента США победил демократ Джо Байден, он уже заявил о своей победе. Президент-республиканец Дональд Трамп пока что не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения."Внешнюю политику будут определять известные нам люди из команды Обамы - Байдена", - сказал парламентарий в эфире телеканала Совета Федерации "Вместе РФ".Байден был вице-президентом во времена правления Барака Обамы.По его мнению, эти люди не будут класть карьеру на то, чтобы изменить взаимоотношения двух стран. "Россия в разряде тех врагов Америки, на которых очень легко и соблазнительно заработать дополнительные очки", - сказал законодатель.Косачев также полагает, что в силу преклонного возраста Байдена его команда будет играть более значимую роль во время всего его президентства."Возраст – серьезная история. Очевидно, что вряд ли у него хватит запаса сил и энергии на все четыре года своего президентства. А это означает, что значительно большую роль будет играть его команда", - сказал сенатор.При этом глава комитета Совфеда подчеркнул, что американские руководители предпочитают командное начало работы, в отличие от Дональда Трампа, который был индивидуалистом.Косачев также полагает, что будущий вице-президент США Камала Харрис не будет играть значительную роль во внешней политике США.

https://ria.ru/20201109/bayden-1583729533.html

https://ria.ru/20201109/bayden-1583685166.html

https://ria.ru/20201108/tramp-1583663218.html

россия

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камала харрис, россия, дональд трамп, совет федерации рф, константин косачев, барак обама, джо байден, сша, в мире