https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583702162.html
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском АО, наименьший темп - в Дагестане (0,5%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T11:01
2020-11-09T11:01
2020-11-09T11:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
чукотский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
республика дагестан
республика марий эл
чувашская республика (чувашия)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском АО, наименьший темп - в Дагестане (0,5%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Дагестан - 0,5%, 3. Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Республика Татарстан - 0,7%", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
чукотский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
чувашская республика (чувашия)
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотский автономный округ, ханты-мансийский автономный округ, республика дагестан, республика марий эл, чувашская республика (чувашия), московская область (подмосковье), общество