https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583702162.html

Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу

Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу

За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском АО, наименьший темп - в Дагестане (0,5%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T11:01

2020-11-09T11:01

2020-11-09T11:01

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

чукотский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

республика дагестан

республика марий эл

чувашская республика (чувашия)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском АО, наименьший темп - в Дагестане (0,5%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Дагестан - 0,5%, 3. Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Республика Татарстан - 0,7%", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

чукотский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

чувашская республика (чувашия)

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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