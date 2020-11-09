Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201109/kobylkin-1583726095.html
Биография Дмитрия Кобылкина
Биография Дмитрия Кобылкина
Дмитрий Николаевич Кобылкин родился 7 июля 1971 года в Астрахани в семье инженеров-геофизиков. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T12:37
2020-11-09T12:37
отставки и назначения - новости
дмитрий кобылкин
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572930262_0:194:682:578_1400x0_80_0_0_e1dff07d0699c5a975f2705539a13637.jpg
Дмитрий Николаевич Кобылкин родился 7 июля 1971 года в Астрахани в семье инженеров-геофизиков. В 1993 году окончил Уфимский нефтяной институт (ныне Уфимский государственный нефтяной технический университет) по специальности "горный инженер-геофизик", в 2003 году – институт профессиональной переподготовки Уральской академии государственной службы по специальности "Государственное и муниципальное управление".Трудовую деятельность начал в геофизическом объединении "Шельф" в Геленджике. С 1993 по 1994 года работал инженером комплексной геофизической партии в Тарасовском управлении геофизических работ Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). С 1994 по 1995 год был геологом Таркосалинской нефтегазоразведочной экспедиции.В 1996-2001 годах занимал должности директора по персоналу, первого заместителя генерального директора ОАО "Пурнефтегазгеология". С 2000 года руководил разработкой Ханчейского месторождения и организацией нефтегазодобывающего производства.В мае 2001 года Кобылкин был назначен генеральным директором ООО "Ханчейнефтегаз".В 2002 году занял пост первого заместителя главы администрации Пуровского района ЯНАО.В 2005 году Дмитрия Кобылкина избрали главой муниципального образования Пуровский район.В 2009 году его включили в кадровый резерв президента РФ.В марте 2010 года по предложению президента РФ законодательным собранием ЯНАО Дмитрий Кобылкин был утвержден в должности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.12 марта 2015 года назначен исполняющим обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.1 октября 2015 года депутатами законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Кобылкин избран губернатором ЯНАО.18 мая 2018 года указом президента РФ был назначен министром природных ресурсов и экологии РФ. С 15 января 2020 года – исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии. 21 января 2020 года переназначен на должность министра природных ресурсов и экологии РФ. 9 ноября 2020 года президент России Владимир Путин освободил от должности главу Минприроды Дмитрия Кобылкина. Член бюро Высшего совета партии "Единая Россия". Награжден орденом Дружбы (2015), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" (2012). Имеет орден Святого благоверного князя Даниила Московского III степени Русской православной церкви (2015), ведомственные награды.Женат, трое детей.Декларированный годовой доход Кобылкина за 2019 год составил 10,2 миллиона рублей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572930262_0:130:682:642_1400x0_80_0_0_1ff01a3b81f1d6202544f4470d0dda16.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отставки и назначения - новости, дмитрий кобылкин, справки

Биография Дмитрия Кобылкина

12:37 09.11.2020
 
© Фото : пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии РФМинистр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© Фото : пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии РФ
Читать ria.ru в
Дмитрий Николаевич Кобылкин родился 7 июля 1971 года в Астрахани в семье инженеров-геофизиков.
В 1993 году окончил Уфимский нефтяной институт (ныне Уфимский государственный нефтяной технический университет) по специальности "горный инженер-геофизик", в 2003 году – институт профессиональной переподготовки Уральской академии государственной службы по специальности "Государственное и муниципальное управление".
Трудовую деятельность начал в геофизическом объединении "Шельф" в Геленджике.
С 1993 по 1994 года работал инженером комплексной геофизической партии в Тарасовском управлении геофизических работ Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
С 1994 по 1995 год был геологом Таркосалинской нефтегазоразведочной экспедиции.
В 1996-2001 годах занимал должности директора по персоналу, первого заместителя генерального директора ОАО "Пурнефтегазгеология". С 2000 года руководил разработкой Ханчейского месторождения и организацией нефтегазодобывающего производства.
В мае 2001 года Кобылкин был назначен генеральным директором ООО "Ханчейнефтегаз".
В 2002 году занял пост первого заместителя главы администрации Пуровского района ЯНАО.
В 2005 году Дмитрия Кобылкина избрали главой муниципального образования Пуровский район.
В 2009 году его включили в кадровый резерв президента РФ.
В марте 2010 года по предложению президента РФ законодательным собранием ЯНАО Дмитрий Кобылкин был утвержден в должности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.
12 марта 2015 года назначен исполняющим обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.
1 октября 2015 года депутатами законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Кобылкин избран губернатором ЯНАО.
18 мая 2018 года указом президента РФ был назначен министром природных ресурсов и экологии РФ.
С 15 января 2020 года – исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии.
21 января 2020 года переназначен на должность министра природных ресурсов и экологии РФ.
9 ноября 2020 года президент России Владимир Путин освободил от должности главу Минприроды Дмитрия Кобылкина.
Член бюро Высшего совета партии "Единая Россия".
Награжден орденом Дружбы (2015), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" (2012).
Имеет орден Святого благоверного князя Даниила Московского III степени Русской православной церкви (2015), ведомственные награды.
Женат, трое детей.
Декларированный годовой доход Кобылкина за 2019 год составил 10,2 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Отставки и назначения - НовостиДмитрий КобылкинСправки
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:36В США назвали условия начала процесса передачи власти Байдену
00:30В Баку заявили, что сбитый Ми-24 летел вне зоны радарного обнаружения ПВО
00:21Министр обороны Азербайджана направил Шойгу письмо с соболезнованиями
00:18Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
00:14Путин назвал главный критерий эффективности органов внутренних дел
00:10МИД прокомментировал признание Баку вины за сбитый Ми-24
00:08Азербайджан обвинил Армению в обстреле города Тертер
23:52Армянские силовики оцепили место падения российского вертолета
23:47Азербайджан приступил к расследованию инцидента с российским вертолетом
23:39Киев подготовит документ по Донбассу в рамках Будапештского меморандума
23:36Ереван назвал ЧП с Ми-24 "посягательством Баку против российских военных"
23:30В Армении возбудили дело из-за крушения российского вертолета
23:23Британский медик назвал срок появления иммунитета после вакцинирования
23:12МИД Британии счел необоснованной высылку дипломатов из Белоруссии
23:09В Польше заявили, что "Газпром" подал заявку на пересмотр цены на газ
23:06Трамп пообещал обнародовать "шокирующие" данные о голосовании в Неваде
23:04В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом
22:43Спецпредставитель США по Сирии Джеффри покинет должность
22:39В Подмосковье приостановят действие студенческих транспортных карт
22:27СМИ: Трамп будет снова баллотироваться в президенты
Лента новостейМолния