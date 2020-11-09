Пашинян заявил, что бои за Шуши продолжаются
18:19 09.11.2020 (обновлено: 18:30 09.11.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДом, пострадавший в результате обстрела города Шуша
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что бои за карабахский город Шуши продолжаются.
Президент непризнанного Карабаха Араик Арутюнян, в свою очередь, рассказал, что военные действия идут по всей линии фронта.
Ранее днем пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что Вооруженные силы НКР не контролируют второй по величине город Карабаха — Шуши. Комментариев Минобороны непризнанной республики и Армении по этому поводу пока не было.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне заявил, что армии удалось занять этот город и еще более двадцати поселений в Нагорном Карабахе. Он отметил, что с начала боевых действий азербайджанские войска взяли более 200 населенных пунктов в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.
Однако в Минобороны Армении отрицали окончание боев в Шуши. Там также сообщали об отражении атак в направлении населенных пунктов Мартуни, Мартакерт и Тагавард.
Конфликт в Карабахе
Конфликт в Карабахе разгорелся в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе боев в 1992-1994 годах Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими районами.
Конфликт в непризнанной Нагорно-Карабахской республике в очередной раз накалился 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах. Стороны трижды договаривались о режиме прекращения огня, но бои продолжаются до сих пор.
Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.