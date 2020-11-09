https://ria.ru/20201109/karabakh-1583803102.html

Пашинян заявил, что бои за Шуши продолжаются

Пашинян заявил, что бои за Шуши продолжаются

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что бои за карабахский город Шуши продолжаются. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T18:19

2020-11-09T18:19

2020-11-09T18:30

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

нагорный карабах

в мире

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что бои за карабахский город Шуши продолжаются.Президент непризнанного Карабаха Араик Арутюнян, в свою очередь, рассказал, что военные действия идут по всей линии фронта.Ранее днем пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что Вооруженные силы НКР не контролируют второй по величине город Карабаха — Шуши. Комментариев Минобороны непризнанной республики и Армении по этому поводу пока не было.Президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне заявил, что армии удалось занять этот город и еще более двадцати поселений в Нагорном Карабахе. Он отметил, что с начала боевых действий азербайджанские войска взяли более 200 населенных пунктов в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.Однако в Минобороны Армении отрицали окончание боев в Шуши. Там также сообщали об отражении атак в направлении населенных пунктов Мартуни, Мартакерт и Тагавард.Конфликт в КарабахеКонфликт в Карабахе разгорелся в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе боев в 1992-1994 годах Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими районами.Конфликт в непризнанной Нагорно-Карабахской республике в очередной раз накалился 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах. Стороны трижды договаривались о режиме прекращения огня, но бои продолжаются до сих пор.Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция — член НАТО. В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и приступить к переговорам без предварительных условий.

https://radiosputnik.ria.ru/20201107/karabakh-1583495379.html

https://ria.ru/20201109/karabakh-1583777907.html

нагорный карабах

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорный карабах, в мире