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Военнослужащий азербайджанской армии у села Талыш
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201109/karabakh-1583803102.html
Пашинян заявил, что бои за Шуши продолжаются
Пашинян заявил, что бои за Шуши продолжаются
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что бои за карабахский город Шуши продолжаются. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T18:19
2020-11-09T18:30
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
никол пашинян
нагорный карабах
в мире
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что бои за карабахский город Шуши продолжаются.Президент непризнанного Карабаха Араик Арутюнян, в свою очередь, рассказал, что военные действия идут по всей линии фронта.Ранее днем пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что Вооруженные силы НКР не контролируют второй по величине город Карабаха — Шуши. Комментариев Минобороны непризнанной республики и Армении по этому поводу пока не было.Президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне заявил, что армии удалось занять этот город и еще более двадцати поселений в Нагорном Карабахе. Он отметил, что с начала боевых действий азербайджанские войска взяли более 200 населенных пунктов в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.Однако в Минобороны Армении отрицали окончание боев в Шуши. Там также сообщали об отражении атак в направлении населенных пунктов Мартуни, Мартакерт и Тагавард.Конфликт в КарабахеКонфликт в Карабахе разгорелся в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе боев в 1992-1994 годах Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими районами.Конфликт в непризнанной Нагорно-Карабахской республике в очередной раз накалился 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах. Стороны трижды договаривались о режиме прекращения огня, но бои продолжаются до сих пор.Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция — член НАТО. В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и приступить к переговорам без предварительных условий.
https://radiosputnik.ria.ru/20201107/karabakh-1583495379.html
https://ria.ru/20201109/karabakh-1583777907.html
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никол пашинян, нагорный карабах, в мире

Пашинян заявил, что бои за Шуши продолжаются

18:19 09.11.2020 (обновлено: 18:30 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДом, пострадавший в результате обстрела города Шуша
Дом, пострадавший в результате обстрела города Шуша - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что бои за карабахский город Шуши продолжаются.
Президент непризнанного Карабаха Араик Арутюнян, в свою очередь, рассказал, что военные действия идут по всей линии фронта.
Вооруженные люди возле дома, поврежденного в результате обстрела Степанакерта - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
7 ноября, 10:55
"Призвать к ответу". Карабах требует ввести санкции к Азербайджану
Ранее днем пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что Вооруженные силы НКР не контролируют второй по величине город Карабаха — Шуши. Комментариев Минобороны непризнанной республики и Армении по этому поводу пока не было.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне заявил, что армии удалось занять этот город и еще более двадцати поселений в Нагорном Карабахе. Он отметил, что с начала боевых действий азербайджанские войска взяли более 200 населенных пунктов в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.
Однако в Минобороны Армении отрицали окончание боев в Шуши. Там также сообщали об отражении атак в направлении населенных пунктов Мартуни, Мартакерт и Тагавард.
Азербайджанский пограничник - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
Вчера, 16:20Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Турция выступила за полный контроль Азербайджана над Карабахом

Конфликт в Карабахе

Конфликт в Карабахе разгорелся в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе боев в 1992-1994 годах Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими районами.
Конфликт в непризнанной Нагорно-Карабахской республике в очередной раз накалился 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах. Стороны трижды договаривались о режиме прекращения огня, но бои продолжаются до сих пор.
Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция — член НАТО. В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и приступить к переговорам без предварительных условий.
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНикол ПашинянНагорный КарабахВ мире
 
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