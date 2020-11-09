https://ria.ru/20201109/karabakh-1583779992.html

Азербайджанские военные приблизились к Степанакерту, заявили в Карабахе

Азербайджанские военные приблизились к Степанакерту, заявили в Карабахе

Азербайджанские военные находятся на подступах к Степанакерту, заявил пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T16:28

2020-11-09T16:28

2020-11-09T23:26

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

степанакерт

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583840835_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_93b8ad3d6c2b5c043e29c2799dfad827.jpg

ЕРЕВАН, 9 ноя — РИА Новости. Азербайджанские военные находятся на подступах к Степанакерту, заявил пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян.Ранее он заявил, что Вооруженные силы НКР уже не контролируют второй по величине город республики — Шуши. Президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне заявил об "освобождении" этого города и еще более двадцати поселений в Нагорном Карабахе. По его словам, с начала боевых действий азербайджанская армия заняла более 200 населенных пунктов в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.В Минобороны Армении отрицали окончание боев в Шуши. Там также утверждали об отражении атак в направлении населенных пунктов Мартуни, Мартакерт и Тагавард.Конфликт в КарабахеКонфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.Очередная эскалация конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике произошла 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах. Стороны трижды договаривались о режиме прекращения огня, но бои продолжаются до сих пор.Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция — член НАТО. В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.

https://radiosputnik.ria.ru/20201109/erdogan-1583783707.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201030/karabakh-1582294976.html

нагорно-карабахская республика

степанакерт

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Нагорный Карабах: азербайджанские войска на подступах к Степанакерту Степанакерт под угрозой, на подступах к городу – азербайджанские войска. Массово эвакуируются мирные жители, на въезде в Армению – многокилометровые пробки. В воскресенье 8 ноября азербайджанская сторона объявила о взятии города Шуша. Президент Турции Эрдоган назвал это символом освобождения оставшихся земель. Несмотря на заключенное перемирие, стороны продолжают обстрелы с обеих сторон. Страдают мирные жители, рушатся дома, школы, храмы. Нагорный Карабах в очередной раз призывает политиков прекратить огонь и сесть за стол переговоров. 2020-11-09T16:28 true PT4M18S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, степанакерт, в мире