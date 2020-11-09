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Военнослужащий азербайджанской армии у села Талыш
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201109/karabakh-1583779992.html
Азербайджанские военные приблизились к Степанакерту, заявили в Карабахе
Азербайджанские военные приблизились к Степанакерту, заявили в Карабахе
Азербайджанские военные находятся на подступах к Степанакерту, заявил пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T16:28
2020-11-09T23:26
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
степанакерт
в мире
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ЕРЕВАН, 9 ноя — РИА Новости. Азербайджанские военные находятся на подступах к Степанакерту, заявил пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян.Ранее он заявил, что Вооруженные силы НКР уже не контролируют второй по величине город республики — Шуши. Президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне заявил об "освобождении" этого города и еще более двадцати поселений в Нагорном Карабахе. По его словам, с начала боевых действий азербайджанская армия заняла более 200 населенных пунктов в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.В Минобороны Армении отрицали окончание боев в Шуши. Там также утверждали об отражении атак в направлении населенных пунктов Мартуни, Мартакерт и Тагавард.Конфликт в КарабахеКонфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.Очередная эскалация конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике произошла 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах. Стороны трижды договаривались о режиме прекращения огня, но бои продолжаются до сих пор.Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция — член НАТО. В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.
https://radiosputnik.ria.ru/20201109/erdogan-1583783707.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201030/karabakh-1582294976.html
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Нагорный Карабах: азербайджанские войска на подступах к Степанакерту
Степанакерт под угрозой, на подступах к городу – азербайджанские войска. Массово эвакуируются мирные жители, на въезде в Армению – многокилометровые пробки. В воскресенье 8 ноября азербайджанская сторона объявила о взятии города Шуша. Президент Турции Эрдоган назвал это символом освобождения оставшихся земель. Несмотря на заключенное перемирие, стороны продолжают обстрелы с обеих сторон. Страдают мирные жители, рушатся дома, школы, храмы. Нагорный Карабах в очередной раз призывает политиков прекратить огонь и сесть за стол переговоров.
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нагорно-карабахская республика, степанакерт, в мире

Азербайджанские военные приблизились к Степанакерту, заявили в Карабахе

16:28 09.11.2020 (обновлено: 23:26 09.11.2020)
 
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ЕРЕВАН, 9 ноя — РИА Новости. Азербайджанские военные находятся на подступах к Степанакерту, заявил пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян.

"Враг находится на подступах к Степанакерту, и уже под угрозой существование столицы. Если хотим, чтобы Шуши вновь стал нашим, был сохранен Арцах (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.), нужно приложить все усилия для организации надежной обороны Степанакерта и других направлений линии фронта", — написал Погосян в фейсбуке.

Ранее он заявил, что Вооруженные силы НКР уже не контролируют второй по величине город республики — Шуши.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне заявил об "освобождении" этого города и еще более двадцати поселений в Нагорном Карабахе. По его словам, с начала боевых действий азербайджанская армия заняла более 200 населенных пунктов в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.
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Конфликт в Карабахе

Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
Очередная эскалация конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике произошла 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах. Стороны трижды договаривались о режиме прекращения огня, но бои продолжаются до сих пор.
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Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.
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