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Минпросвещения выступило против единых школьных каникул при выборах
Минпросвещения выступило против единых школьных каникул при выборах
Минпросвещения РФ против резких изменений календарных планов школ, каникулы можно корректировать на уровне регионов, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T12:07
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социальный навигатор
сн_образование
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элла памфилова
владимир путин
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Минпросвещения РФ против резких изменений календарных планов школ, каникулы можно корректировать на уровне регионов, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства, комментируя идею о единых школьных каникулах во время многодневного голосования.Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что президент РФ Владимир Путин дал поручение законодателям и заинтересованным ведомствам рассмотреть ее предложение по возможному введению единых школьных каникул при проведении многодневного голосования.Отмечается, что каникулы в системе школьного образования - важный элемент, который, сохраняя единое образовательное пространство, позволяет учащимся комфортно проходить учебный год без перегрузок и при этом полноценно осваивать школьную программу.
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социальный навигатор, сн_образование, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), элла памфилова, владимир путин, общество

Минпросвещения выступило против единых школьных каникул при выборах

12:07 09.11.2020 (обновлено: 12:09 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУченики на уроке в школе деревне Аполлоновка в Омской области
Ученики на уроке в школе деревне Аполлоновка в Омской области - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Минпросвещения РФ против резких изменений календарных планов школ, каникулы можно корректировать на уровне регионов, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства, комментируя идею о единых школьных каникулах во время многодневного голосования.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что президент РФ Владимир Путин дал поручение законодателям и заинтересованным ведомствам рассмотреть ее предложение по возможному введению единых школьных каникул при проведении многодневного голосования.
Отмечается, что каникулы в системе школьного образования - важный элемент, который, сохраняя единое образовательное пространство, позволяет учащимся комфортно проходить учебный год без перегрузок и при этом полноценно осваивать школьную программу.

"Каникулы должны учитывать особенности школьной программы, особенности учебного процесса и, согласно действующему законодательству, период для каникул определяет каждая школа самостоятельно. При необходимости возможно внести те или иные коррективы на уровне региона... Когда же речь идёт о тех или иных мерах на уровне всей страны, подобные меры требуют осторожности в подходах с опорой на мнение родительского и профессионального сообщества", - рассказали в пресс-службе.

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