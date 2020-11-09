https://ria.ru/20201109/kanikuly-1583719199.html

Минпросвещения выступило против единых школьных каникул при выборах

Минпросвещения выступило против единых школьных каникул при выборах

Минпросвещения РФ против резких изменений календарных планов школ, каникулы можно корректировать на уровне регионов, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T12:07

2020-11-09T12:07

2020-11-09T12:09

социальный навигатор

сн_образование

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

элла памфилова

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574433973_0:0:2973:1672_1400x0_80_0_0_4df760f9b399d1b5cdb1040231725f48.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Минпросвещения РФ против резких изменений календарных планов школ, каникулы можно корректировать на уровне регионов, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства, комментируя идею о единых школьных каникулах во время многодневного голосования.Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что президент РФ Владимир Путин дал поручение законодателям и заинтересованным ведомствам рассмотреть ее предложение по возможному введению единых школьных каникул при проведении многодневного голосования.Отмечается, что каникулы в системе школьного образования - важный элемент, который, сохраняя единое образовательное пространство, позволяет учащимся комфортно проходить учебный год без перегрузок и при этом полноценно осваивать школьную программу.

https://ria.ru/20201002/kanikuly-1578105069.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), элла памфилова, владимир путин, общество