https://ria.ru/20201109/gosduma-1583794576.html

КПРФ воздержится от голосования по новым кандидатурам в правительство

КПРФ воздержится от голосования по новым кандидатурам в правительство

Фракция КПРФ воздержится от голосования по предложенным премьер-министром Михаилом Мишустиным новым кандидатурам в правительство, заявил журналистам лидер... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T17:34

2020-11-09T17:34

2020-11-09T17:36

арктика

михаил мишустин

аэрофлот

кпрф

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

госдума рф

александр козлов (глава минвостокразвития)

геннадий зюганов

политика

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Фракция КПРФ воздержится от голосования по предложенным премьер-министром Михаилом Мишустиным новым кандидатурам в правительство, заявил журналистам лидер коммунистов Геннадий Зюганов.Председатель правительства Михаил Мишустин в понедельник выступил с предложениями Госдуме назначить вице-премьером главу Минэнерго Александра Новака, а на его место - главу "Русгидро" Николая Шульгинова. Главой кабмина также были предложены назначения: главой Минтранса - главу "Аэрофлота" Виталия Савельева, главой Минприроды - министра по Арктике Александра Козлова, главой Минстроя - первого замминистра Ирека Файзуллина, главой Минвостокразвития - главу Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова.Глава комитета Госдумы по региональной политике Николай Харитонов сообщил, что Госдума утвердит кандидатуры новых министров, предложенных Мишустиным, на пленарном заседании во вторник. Все профильные комитеты кандидатуры, предложенные на посты министров, поддержали.По мнению лидера компартии, Мишустину следовало менять не этих министров, а членов кабмина, курирующих финансовый блок, "которые обязаны эффективно работать, чтобы казна была полной".Тем не менее, политик назвал "шагом в правильном направлении" попытки "ремонтировать" правительство: по его словам, президент и премьер понимают, что "кризис все больше охватывает планету", а после выборов в США и доллар будет "лихорадить".Кроме того, Зюганов назвал Новака опытным специалистом в сфере энергетики.

https://ria.ru/20201109/gosduma-1583757725.html

https://ria.ru/20201109/mishustin-1583708873.html

https://ria.ru/20201109/gosduma-1583718595.html

арктика

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арктика, михаил мишустин, аэрофлот, кпрф, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), госдума рф, александр козлов (глава минвостокразвития), геннадий зюганов, политика