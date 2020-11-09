КПРФ воздержится от голосования по новым кандидатурам в правительство
17:34 09.11.2020 (обновлено: 17:36 09.11.2020)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Геннадий Зюганов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Фракция КПРФ воздержится от голосования по предложенным премьер-министром Михаилом Мишустиным новым кандидатурам в правительство, заявил журналистам лидер коммунистов Геннадий Зюганов.
Председатель правительства Михаил Мишустин в понедельник выступил с предложениями Госдуме назначить вице-премьером главу Минэнерго Александра Новака, а на его место - главу "Русгидро" Николая Шульгинова. Главой кабмина также были предложены назначения: главой Минтранса - главу "Аэрофлота" Виталия Савельева, главой Минприроды - министра по Арктике Александра Козлова, главой Минстроя - первого замминистра Ирека Файзуллина, главой Минвостокразвития - главу Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова.
Глава комитета Госдумы по региональной политике Николай Харитонов сообщил, что Госдума утвердит кандидатуры новых министров, предложенных Мишустиным, на пленарном заседании во вторник. Все профильные комитеты кандидатуры, предложенные на посты министров, поддержали.
"Фракция обсудила внимательно все вопросы, приняла решение: учитывая, что Мишустин со своей командой обещал все-таки скорректировать курс и максимально поддержать новейшие технологии и граждан, которые требуют в этом поддержки, мы завтра выслушаем внимательно эти предложения и воздержимся от голосования. Еще есть полгода для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему", - сказал Зюганов.
По мнению лидера компартии, Мишустину следовало менять не этих министров, а членов кабмина, курирующих финансовый блок, "которые обязаны эффективно работать, чтобы казна была полной".
Тем не менее, политик назвал "шагом в правильном направлении" попытки "ремонтировать" правительство: по его словам, президент и премьер понимают, что "кризис все больше охватывает планету", а после выборов в США и доллар будет "лихорадить".
Кроме того, Зюганов назвал Новака опытным специалистом в сфере энергетики.