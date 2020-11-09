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https://ria.ru/20201109/gosduma-1583794576.html
КПРФ воздержится от голосования по новым кандидатурам в правительство
КПРФ воздержится от голосования по новым кандидатурам в правительство
Фракция КПРФ воздержится от голосования по предложенным премьер-министром Михаилом Мишустиным новым кандидатурам в правительство, заявил журналистам лидер... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T17:34
2020-11-09T17:36
арктика
михаил мишустин
аэрофлот
кпрф
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
госдума рф
александр козлов (глава минвостокразвития)
геннадий зюганов
политика
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Фракция КПРФ воздержится от голосования по предложенным премьер-министром Михаилом Мишустиным новым кандидатурам в правительство, заявил журналистам лидер коммунистов Геннадий Зюганов.Председатель правительства Михаил Мишустин в понедельник выступил с предложениями Госдуме назначить вице-премьером главу Минэнерго Александра Новака, а на его место - главу "Русгидро" Николая Шульгинова. Главой кабмина также были предложены назначения: главой Минтранса - главу "Аэрофлота" Виталия Савельева, главой Минприроды - министра по Арктике Александра Козлова, главой Минстроя - первого замминистра Ирека Файзуллина, главой Минвостокразвития - главу Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова.Глава комитета Госдумы по региональной политике Николай Харитонов сообщил, что Госдума утвердит кандидатуры новых министров, предложенных Мишустиным, на пленарном заседании во вторник. Все профильные комитеты кандидатуры, предложенные на посты министров, поддержали.По мнению лидера компартии, Мишустину следовало менять не этих министров, а членов кабмина, курирующих финансовый блок, "которые обязаны эффективно работать, чтобы казна была полной".Тем не менее, политик назвал "шагом в правильном направлении" попытки "ремонтировать" правительство: по его словам, президент и премьер понимают, что "кризис все больше охватывает планету", а после выборов в США и доллар будет "лихорадить".Кроме того, Зюганов назвал Новака опытным специалистом в сфере энергетики.
https://ria.ru/20201109/gosduma-1583757725.html
https://ria.ru/20201109/mishustin-1583708873.html
https://ria.ru/20201109/gosduma-1583718595.html
арктика
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арктика, михаил мишустин, аэрофлот, кпрф, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), госдума рф, александр козлов (глава минвостокразвития), геннадий зюганов, политика

КПРФ воздержится от голосования по новым кандидатурам в правительство

17:34 09.11.2020 (обновлено: 17:36 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Геннадий Зюганов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
 Геннадий Зюганов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Фракция КПРФ воздержится от голосования по предложенным премьер-министром Михаилом Мишустиным новым кандидатурам в правительство, заявил журналистам лидер коммунистов Геннадий Зюганов.
Председатель правительства Михаил Мишустин в понедельник выступил с предложениями Госдуме назначить вице-премьером главу Минэнерго Александра Новака, а на его место - главу "Русгидро" Николая Шульгинова. Главой кабмина также были предложены назначения: главой Минтранса - главу "Аэрофлота" Виталия Савельева, главой Минприроды - министра по Арктике Александра Козлова, главой Минстроя - первого замминистра Ирека Файзуллина, главой Минвостокразвития - главу Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова.
Генеральный директор ПАО Аэрофлот - Российские авиалинии Виталий Савельев на пленарном заседании съезда РСПП в рамках Недели российского бизнеса. 14 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
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Комитет Госдумы одобрил назначение Савельева министром транспорта
Глава комитета Госдумы по региональной политике Николай Харитонов сообщил, что Госдума утвердит кандидатуры новых министров, предложенных Мишустиным, на пленарном заседании во вторник. Все профильные комитеты кандидатуры, предложенные на посты министров, поддержали.
"Фракция обсудила внимательно все вопросы, приняла решение: учитывая, что Мишустин со своей командой обещал все-таки скорректировать курс и максимально поддержать новейшие технологии и граждан, которые требуют в этом поддержки, мы завтра выслушаем внимательно эти предложения и воздержимся от голосования. Еще есть полгода для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему", - сказал Зюганов.
По мнению лидера компартии, Мишустину следовало менять не этих министров, а членов кабмина, курирующих финансовый блок, "которые обязаны эффективно работать, чтобы казна была полной".
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Мишустин поблагодарил Дитриха, Кобылкина и Якушева за работу
Тем не менее, политик назвал "шагом в правильном направлении" попытки "ремонтировать" правительство: по его словам, президент и премьер понимают, что "кризис все больше охватывает планету", а после выборов в США и доллар будет "лихорадить".
Кроме того, Зюганов назвал Новака опытным специалистом в сфере энергетики.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
12:04
Госдума обсудит кандидатуры новых министров на заседании во вторник
 
АрктикаМихаил МишустинАэрофлотКПРФМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Госдума РФАлександр Козлов (глава Минвостокразвития)Геннадий ЗюгановПолитика
 
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