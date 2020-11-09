https://ria.ru/20201109/gosduma-1583754052.html

Комитет Госдумы поддержал назначение Шульгинова главой Минэнерго

Комитет Госдумы поддержал назначение Шульгинова главой Минэнерго

Комитет Госдумы по энергетике рекомендовал нижней палате парламента поддержать кандидатуру Николая Шульгинова для назначения министром энергетики РФ. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T14:28

2020-11-09T14:28

2020-11-09T14:28

николай шульгинов

михаил мишустин

совет федерации рф

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

госдума рф

александр новак

политика

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по энергетике рекомендовал нижней палате парламента поддержать кандидатуру Николая Шульгинова для назначения министром энергетики РФ.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее в понедельник предложил повысить нынешнего главу Минэнерго Александра Новака до вице-премьера, а на его место назначить гендиректора компании "Русгидро" Николая Шульгинова.Шульгинов родился 18 мая 1951 года в селе Саблинское Александровского района Ставропольского края. В 1973 году он окончил Новочеркасский политехнический институт по специальности "Электроснабжение промышленных предприятий и городов". В 2007 году Северо-Кавказским государственным техническим университетом Шульгинову присуждена учёная степень кандидата технических наук.Согласно новой процедуре назначения правительства, принятой после поправок в Конституцию РФ, Госдума утверждает министров по предложению премьера, за исключением глав силовых ведомств - их назначает президент после консультаций с Советом Федерации. Кандидатуры вице-премьеров и министров Думе можно будет предложить трижды. Если депутаты трижды их отклонят, то президент назначит их самостоятельно.

https://ria.ru/20201109/novak-1583709272.html

https://ria.ru/20201109/naznachenie-1583749032.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай шульгинов, михаил мишустин, совет федерации рф, министерство энергетики рф (минэнерго россии), госдума рф, александр новак, политика