https://ria.ru/20201109/genotsid-1583767891.html

СК возбудил дело о геноциде из-за оккупации Миллерово во время войны

СК возбудил дело о геноциде из-за оккупации Миллерово во время войны

Уголовное дело о геноциде возбудили по факту оккупации нацистами города Миллерово Ростовской области нацистами, сообщается на сайте СК. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T15:34

2020-11-09T15:34

2020-11-09T16:22

75 лет великой победы

поисковое движение россии

ростовская область

без срока давности

великая отечественная война (1941-1945)

следственный комитет россии (ск рф)

миллерово

происшествия

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Уголовное дело о геноциде возбудили по факту оккупации нацистами города Миллерово Ростовской области нацистами, сообщается на сайте СК."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления <...> "Геноцид, то есть действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной группы как таковой путем убийства членов этой группы", — пояснили в Следкоме.Недавно там нашли массовое захоронение времен Великой Отечественной войны, где могут находиться около 700 останков расстрелянных мирных жителей. Уже обнаружили следы более 250 человек.В ростовском управлении ФСБ рассекретили архивы. Согласно документам, массовые убийства жителей проводились в период с 1942 по 1943 год во время оккупации города Миллерово и Миллеровского района Ростовской области военнослужащими 6-й немецкой армии.Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также тщательно изучают архивные материалы. Для идентификации личностей погибших назначены экспертизы. В конце октября Солецкий суд Новгородской области впервые в истории российского судопроизводства признал массовые убийства советских граждан во время Великой Отечественной войны геноцидом — по факту расправ в деревне Жестяная Горка. По мнению суда, они были частью плана Германии по освобождению территорий от мирного населения и их последующей колонизации.По мнению опрошенных РИА Новости историков, судебное разбирательство хоть и запоздало, но должно стать юридической базой для других подобных расследований, а также помочь родственникам жертв в определении их правового статуса.Помощник президента Владимир Мединский в этой связи отмечал, что, несмотря на колоссальные потери СССР в войне, факт геноцида на международном уровне признан только в отношении евреев, цыган и сербов. Между тем, по данным Минобороны России, Советский Союз потерял 27 миллионов человек убитыми и умершими.

https://ria.ru/20201030/kontslager-1582297346.html

https://ria.ru/20201029/genotsid-1582171868.html

ростовская область

миллерово

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Возбуждено уголовное дело о геноциде по факту оккупации нацистами Миллерово. Кадры СК СК возбудил уголовное дело о геноциде по факту оккупации нацистами Миллерово в Ростовской области в 1942-1943. 2020-11-09T15:34 true PT0M29S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поисковое движение россии, ростовская область, без срока давности, великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф), миллерово, происшествия