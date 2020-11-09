СК возбудил дело о геноциде из-за оккупации Миллерово во время войны
15:34 09.11.2020 (обновлено: 16:22 09.11.2020)
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Уголовное дело о геноциде возбудили по факту оккупации нацистами города Миллерово Ростовской области нацистами, сообщается на сайте СК.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления <...> "Геноцид, то есть действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной группы как таковой путем убийства членов этой группы", — пояснили в Следкоме.
Недавно там нашли массовое захоронение времен Великой Отечественной войны, где могут находиться около 700 останков расстрелянных мирных жителей. Уже обнаружили следы более 250 человек.
В ростовском управлении ФСБ рассекретили архивы. Согласно документам, массовые убийства жителей проводились в период с 1942 по 1943 год во время оккупации города Миллерово и Миллеровского района Ростовской области военнослужащими 6-й немецкой армии.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также тщательно изучают архивные материалы. Для идентификации личностей погибших назначены экспертизы.
В конце октября Солецкий суд Новгородской области впервые в истории российского судопроизводства признал массовые убийства советских граждан во время Великой Отечественной войны геноцидом — по факту расправ в деревне Жестяная Горка. По мнению суда, они были частью плана Германии по освобождению территорий от мирного населения и их последующей колонизации.
По мнению опрошенных РИА Новости историков, судебное разбирательство хоть и запоздало, но должно стать юридической базой для других подобных расследований, а также помочь родственникам жертв в определении их правового статуса.
Помощник президента Владимир Мединский в этой связи отмечал, что, несмотря на колоссальные потери СССР в войне, факт геноцида на международном уровне признан только в отношении евреев, цыган и сербов. Между тем, по данным Минобороны России, Советский Союз потерял 27 миллионов человек убитыми и умершими.
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