https://ria.ru/20201109/ekspeditsiya-1583774535.html

В Москве подвели итоги онлайн-экспедиции "Моя страна – моя Россия"

В Москве подвели итоги онлайн-экспедиции "Моя страна – моя Россия"

Всероссийская просветительская онлайн-экспедиция "Моя страна – моя Россия" собрала более 200 тысяч участников из всех регионов, сообщил генеральный директор АНО РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T16:07

2020-11-09T16:07

2020-11-09T19:12

социальный навигатор

сн_образование

общество

российский государственный гуманитарный университет

алексей комиссаров

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Всероссийская просветительская онлайн-экспедиция "Моя страна – моя Россия" собрала более 200 тысяч участников из всех регионов, сообщил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров."Моя страна – моя Россия" – всероссийский конкурс для молодых людей, неравнодушных к жизни родного города, села или поселка и готовых предложить идеи и проекты для развития своего региона. Акция инициирована Ассоциацией выпускников конкурса "Моя страна – моя Россия" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" и прошла при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.Экспедиция прошла в формате открытых онлайн-занятий о культуре, традициях, национальных и исторических особенностях регионов России, которые провели лекторы из 85 субъектов страны, отобранные на основе конкурса. "Всероссийская просветительская онлайн-экспедиция "Моя страна – моя Россия была общедоступной, проходила с 24 сентября по 1 ноября и объединила более 200 тысяч участников из всех без исключения регионов России. Свои авторские онлайн-уроки провели молодые историки, педагоги-новаторы, специалисты сферы государственной национальной политики, отобранные на основе конкурса-смотра материалов лекций. Большая часть лекторов – педагоги. Важно, что сегодня учителя не ограничиваются проведением занятий в рамках классической образовательной программы, а ищут пути дополнительного развития школьников и студентов", - приводятся в сообщении РСВ слова Комиссарова.Как отметила руководитель Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия", проректор РГГУ Лариса Пастухова, на конкурс было подано 1190 заявок – уникальных методических практик от жителей России, в большей части педагогов, на междисциплинарном стыке рассказывающих об особенностях нашей страны. "По итогам проекта, благодаря взаимодействию членов Ассоциации выпускников конкурса и наших лекторов, сформировалась уникальная образовательная методическая база, состоящая из 85 авторских просветительских уроков о каждом регионе России", - добавила она.

https://sn.ria.ru/20201109/prosveschenie-1583729801.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, общество, российский государственный гуманитарный университет, алексей комиссаров