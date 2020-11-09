Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201109/ekspeditsiya-1583774535.html
В Москве подвели итоги онлайн-экспедиции "Моя страна – моя Россия"
В Москве подвели итоги онлайн-экспедиции "Моя страна – моя Россия"
Всероссийская просветительская онлайн-экспедиция "Моя страна – моя Россия" собрала более 200 тысяч участников из всех регионов, сообщил генеральный директор АНО РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T16:07
2020-11-09T19:12
социальный навигатор
сн_образование
общество
российский государственный гуманитарный университет
алексей комиссаров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583731420_0:317:3078:2048_1400x0_80_0_0_59056af8f5b4d9ec1a4aefc81331f52f.jpg
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Всероссийская просветительская онлайн-экспедиция "Моя страна – моя Россия" собрала более 200 тысяч участников из всех регионов, сообщил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров."Моя страна – моя Россия" – всероссийский конкурс для молодых людей, неравнодушных к жизни родного города, села или поселка и готовых предложить идеи и проекты для развития своего региона. Акция инициирована Ассоциацией выпускников конкурса "Моя страна – моя Россия" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" и прошла при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.Экспедиция прошла в формате открытых онлайн-занятий о культуре, традициях, национальных и исторических особенностях регионов России, которые провели лекторы из 85 субъектов страны, отобранные на основе конкурса. "Всероссийская просветительская онлайн-экспедиция "Моя страна – моя Россия была общедоступной, проходила с 24 сентября по 1 ноября и объединила более 200 тысяч участников из всех без исключения регионов России. Свои авторские онлайн-уроки провели молодые историки, педагоги-новаторы, специалисты сферы государственной национальной политики, отобранные на основе конкурса-смотра материалов лекций. Большая часть лекторов – педагоги. Важно, что сегодня учителя не ограничиваются проведением занятий в рамках классической образовательной программы, а ищут пути дополнительного развития школьников и студентов", - приводятся в сообщении РСВ слова Комиссарова.Как отметила руководитель Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия", проректор РГГУ Лариса Пастухова, на конкурс было подано 1190 заявок – уникальных методических практик от жителей России, в большей части педагогов, на междисциплинарном стыке рассказывающих об особенностях нашей страны. "По итогам проекта, благодаря взаимодействию членов Ассоциации выпускников конкурса и наших лекторов, сформировалась уникальная образовательная методическая база, состоящая из 85 авторских просветительских уроков о каждом регионе России", - добавила она.
https://sn.ria.ru/20201109/prosveschenie-1583729801.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583731420_146:0:2877:2048_1400x0_80_0_0_396935bd1a235d93045f11ca117ae718.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
социальный навигатор, сн_образование, общество, российский государственный гуманитарный университет, алексей комиссаров

В Москве подвели итоги онлайн-экспедиции "Моя страна – моя Россия"

16:07 09.11.2020 (обновлено: 19:12 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаУчастники пресс-конференции по итогам Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции "Моя страна – моя Россия"
Участники пресс-конференции по итогам Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции Моя страна – моя Россия - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Всероссийская просветительская онлайн-экспедиция "Моя страна – моя Россия" собрала более 200 тысяч участников из всех регионов, сообщил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.
"Моя страна – моя Россия" – всероссийский конкурс для молодых людей, неравнодушных к жизни родного города, села или поселка и готовых предложить идеи и проекты для развития своего региона. Акция инициирована Ассоциацией выпускников конкурса "Моя страна – моя Россия" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" и прошла при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.
Экспедиция прошла в формате открытых онлайн-занятий о культуре, традициях, национальных и исторических особенностях регионов России, которые провели лекторы из 85 субъектов страны, отобранные на основе конкурса.
"Всероссийская просветительская онлайн-экспедиция "Моя страна – моя Россия была общедоступной, проходила с 24 сентября по 1 ноября и объединила более 200 тысяч участников из всех без исключения регионов России. Свои авторские онлайн-уроки провели молодые историки, педагоги-новаторы, специалисты сферы государственной национальной политики, отобранные на основе конкурса-смотра материалов лекций. Большая часть лекторов – педагоги. Важно, что сегодня учителя не ограничиваются проведением занятий в рамках классической образовательной программы, а ищут пути дополнительного развития школьников и студентов", - приводятся в сообщении РСВ слова Комиссарова.
Подведение итогов Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции Моя страна – моя Россия - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
Вчера, 12:49
Итоги просветительской онлайн-экспедиции "Моя страна – моя Россия"
Как отметила руководитель Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия", проректор РГГУ Лариса Пастухова, на конкурс было подано 1190 заявок – уникальных методических практик от жителей России, в большей части педагогов, на междисциплинарном стыке рассказывающих об особенностях нашей страны.
"По итогам проекта, благодаря взаимодействию членов Ассоциации выпускников конкурса и наших лекторов, сформировалась уникальная образовательная методическая база, состоящая из 85 авторских просветительских уроков о каждом регионе России", - добавила она.
 
Социальный навигаторСН_ОбразованиеОбществоРоссийский государственный гуманитарный университетАлексей Комиссаров
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:21Министр обороны Азербайджана направил Шойгу письмо с соболезнованиями
00:18Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
00:14Путин назвал главный критерий эффективности органов внутренних дел
00:10МИД прокомментировал признание Баку вины за сбитый Ми-24
00:08Азербайджан обвинил Армению в обстреле города Тертер
23:52Армянские силовики оцепили место падения российского вертолета
23:47Азербайджан приступил к расследованию инцидента с российским вертолетом
23:39Киев подготовит документ по Донбассу в рамках Будапештского меморандума
23:36Ереван назвал ЧП с Ми-24 "посягательством Баку против российских военных"
23:30В Армении возбудили дело из-за крушения российского вертолета
23:23Британский медик назвал срок появления иммунитета после вакцинирования
23:12МИД Британии счел необоснованной высылку дипломатов из Белоруссии
23:09В Польше заявили, что "Газпром" подал заявку на пересмотр цены на газ
23:06Трамп пообещал обнародовать "шокирующие" данные о голосовании в Неваде
23:04В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом
22:43Спецпредставитель США по Сирии Джеффри покинет должность
22:39В Подмосковье приостановят действие студенческих транспортных карт
22:27СМИ: Трамп будет снова баллотироваться в президенты
22:17Эстония хочет стать наблюдателем в Арктическом совете
22:09Погибших при крушении Ми-24 пилотов представят к госнаградам Армении
Лента новостейМолния