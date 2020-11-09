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Военнослужащий азербайджанской армии у села Талыш
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201109/azerbaydzhan-1583812820.html
Алиев заявил о взятии под контроль еще нескольких сел в Карабахе
Алиев заявил о взятии под контроль еще нескольких сел в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о взятии под контроль армии еще нескольких населенных пунктов в Карабахе. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T19:07
2020-11-09T19:21
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
ильхам алиев
азербайджан
в мире
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о взятии под контроль армии еще нескольких населенных пунктов в Карабахе.По его словам, речь идет, в частности, о селах, расположенных в Лачинском районе. Накануне Алиев объявил, что азербайджанская армия заняла второй по по величине город НКР — Шуша. Однако премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник сообщил, что бои за населенный пункт продолжаются. Глава непризнанного Карабаха Араик Арутюнян, в свою очередь, рассказал, что военные действия идут по всей линии фронта.Конфликт в КарабахеСитуация в Карабахе обострилась в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. Начались столкновения, в ходе которых в 1992-1994 годах Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими районами.Конфликт в непризнанной Нагорно-Карабахской республике разгорелся с новой силой 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах. Стороны трижды пытались договориться о режиме прекращения огня, но бои идут до сих пор.Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация осложняется тем, что Баку активно поддерживает Турция — член НАТО. В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.Лидеры России, США и Франции призвали стороны конфликта прекратить столкновения и приступить к переговорам без предварительных условий.
https://ria.ru/20201108/karabakh-1583605921.html
https://ria.ru/20201109/shushi-1583807206.html
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нагорный карабах
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нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, в мире

Алиев заявил о взятии под контроль еще нескольких сел в Карабахе

19:07 09.11.2020 (обновлено: 19:21 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие азербайджанской армии на территории села Талыш
Военнослужащие азербайджанской армии на территории села Талыш - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о взятии под контроль армии еще нескольких населенных пунктов в Карабахе.
По его словам, речь идет, в частности, о селах, расположенных в Лачинском районе.
Накануне Алиев объявил, что азербайджанская армия заняла второй по по величине город НКР — Шуша. Однако премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник сообщил, что бои за населенный пункт продолжаются. Глава непризнанного Карабаха Араик Арутюнян, в свою очередь, рассказал, что военные действия идут по всей линии фронта.
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Конфликт в Карабахе

Ситуация в Карабахе обострилась в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. Начались столкновения, в ходе которых в 1992-1994 годах Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими районами.
Конфликт в непризнанной Нагорно-Карабахской республике разгорелся с новой силой 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах. Стороны трижды пытались договориться о режиме прекращения огня, но бои идут до сих пор.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахИльхам АлиевАзербайджанВ мире
 
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