https://ria.ru/20201109/azerbaydzhan-1583812820.html

Алиев заявил о взятии под контроль еще нескольких сел в Карабахе

Алиев заявил о взятии под контроль еще нескольких сел в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о взятии под контроль армии еще нескольких населенных пунктов в Карабахе. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T19:07

2020-11-09T19:07

2020-11-09T19:21

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

ильхам алиев

азербайджан

в мире

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о взятии под контроль армии еще нескольких населенных пунктов в Карабахе.По его словам, речь идет, в частности, о селах, расположенных в Лачинском районе. Накануне Алиев объявил, что азербайджанская армия заняла второй по по величине город НКР — Шуша. Однако премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник сообщил, что бои за населенный пункт продолжаются. Глава непризнанного Карабаха Араик Арутюнян, в свою очередь, рассказал, что военные действия идут по всей линии фронта.Конфликт в КарабахеСитуация в Карабахе обострилась в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. Начались столкновения, в ходе которых в 1992-1994 годах Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими районами.Конфликт в непризнанной Нагорно-Карабахской республике разгорелся с новой силой 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах. Стороны трижды пытались договориться о режиме прекращения огня, но бои идут до сих пор.Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация осложняется тем, что Баку активно поддерживает Турция — член НАТО. В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.Лидеры России, США и Франции призвали стороны конфликта прекратить столкновения и приступить к переговорам без предварительных условий.

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https://ria.ru/20201109/karabakh-1583777907.html

нагорный карабах

азербайджан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, в мире