https://ria.ru/20201109/arest-1583805401.html
В Петербурге арестовали подростка, обвиняемого в попытке убить свою семью
В Петербурге арестовали подростка, обвиняемого в попытке убить свою семью
Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об аресте подростка, который пытался убить свою семью - кинулся с ножом на племянницу и расстрелял РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T18:32
2020-11-09T18:32
2020-11-09T18:32
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя - РИА Новости. Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об аресте подростка, который пытался убить свою семью - кинулся с ножом на племянницу и расстрелял из травматического пистолета мать и отца, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.По данным следователей, подросток в ночь на 8 ноября в квартире на Лужской улице напал на малолетнюю родственницу и трижды ударил ее ножом. Затем подросток взял травматический пистолет и несколько раз выстрелил в отца и мать. Отец оказал сопротивление, нападавшего задержали.Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.Как уточнял РИА Новости источник в силовых структурах, пострадавшая девочка - шестилетняя племянница нападавшего. Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20201105/strelba-1583171100.html
санкт-петербург
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия