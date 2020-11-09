https://ria.ru/20201109/arest-1583805401.html

В Петербурге арестовали подростка, обвиняемого в попытке убить свою семью

В Петербурге арестовали подростка, обвиняемого в попытке убить свою семью

Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об аресте подростка, который пытался убить свою семью - кинулся с ножом на племянницу и расстрелял РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T18:32

2020-11-09T18:32

2020-11-09T18:32

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя - РИА Новости. Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об аресте подростка, который пытался убить свою семью - кинулся с ножом на племянницу и расстрелял из травматического пистолета мать и отца, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.По данным следователей, подросток в ночь на 8 ноября в квартире на Лужской улице напал на малолетнюю родственницу и трижды ударил ее ножом. Затем подросток взял травматический пистолет и несколько раз выстрелил в отца и мать. Отец оказал сопротивление, нападавшего задержали.Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.Как уточнял РИА Новости источник в силовых структурах, пострадавшая девочка - шестилетняя племянница нападавшего. Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20201105/strelba-1583171100.html

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия