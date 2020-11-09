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В Петербурге арестовали подростка, обвиняемого в попытке убить свою семью
В Петербурге арестовали подростка, обвиняемого в попытке убить свою семью
Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об аресте подростка, который пытался убить свою семью - кинулся с ножом на племянницу и расстрелял РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T18:32
2020-11-09T18:32
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя - РИА Новости. Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об аресте подростка, который пытался убить свою семью - кинулся с ножом на племянницу и расстрелял из травматического пистолета мать и отца, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.По данным следователей, подросток в ночь на 8 ноября в квартире на Лужской улице напал на малолетнюю родственницу и трижды ударил ее ножом. Затем подросток взял травматический пистолет и несколько раз выстрелил в отца и мать. Отец оказал сопротивление, нападавшего задержали.Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.Как уточнял РИА Новости источник в силовых структурах, пострадавшая девочка - шестилетняя племянница нападавшего. Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.
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санкт-петербург
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санкт-петербург, происшествия

В Петербурге арестовали подростка, обвиняемого в попытке убить свою семью

18:32 09.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя - РИА Новости. Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об аресте подростка, который пытался убить свою семью - кинулся с ножом на племянницу и расстрелял из травматического пистолета мать и отца, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

"Суд вынес решение об аресте обвиняемого. Срок меры - 07.01.2021", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным следователей, подросток в ночь на 8 ноября в квартире на Лужской улице напал на малолетнюю родственницу и трижды ударил ее ножом. Затем подросток взял травматический пистолет и несколько раз выстрелил в отца и мать. Отец оказал сопротивление, нападавшего задержали.
Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.
Как уточнял РИА Новости источник в силовых структурах, пострадавшая девочка - шестилетняя племянница нападавшего. Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.
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