https://ria.ru/20201109/android-1583672043.html
Названы семь способов решения проблем с зарядкой смартфона
Названы семь способов решения проблем с зарядкой смартфона
Смартфон под управлением операционной системы Android может не заряжаться по множеству причин: от неисправного зарядного устройства до ошибки программного... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T01:11
2020-11-09T01:11
2020-11-09T12:29
весь мир
google android
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/147591/60/1475916032_0:135:2900:1766_1400x0_80_0_0_342274e5d9d93ff751cdf4abc5e58af4.jpg
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Смартфон под управлением операционной системы Android может не заряжаться по множеству причин: от неисправного зарядного устройства до ошибки программного обеспечения, пишет Business Insider.Издание дает ряд советов, как решить возникшую проблему.Прежде всего рекомендуется попробовать использовать другую розетку, поскольку она может быть неисправна. Если это не помогло, проверьте кабель зарядного устройства. Осмотрите провод и поищите на нем потертости или повреждения. Если они обнаружатся, используйте другой кабель.Если с проводом все в порядке, то проблема может быть в самом зарядном устройстве. Рекомендуется убедиться, что оно правильно и полностью вставлено в розетку. Также для определения неисправности зарядного устройства рекомендуется подключить смартфон к компьютеру. Если устройство начнет заряжаться, проблема заключается в сетевом адаптере.Кроме того, может быть неисправен зарядный порт самого смартфона. Издание рекомендует доверить ремонт этого узла специалистам из сервисного центра.Проблема также может заключаться в работе программного обеспечения смартфона. Для начала попробуйте перезагрузить устройство. Если же это не помогло, "откатите" недавно установленные обновления операционной системы до предыдущей версии.Если же все вышеперечисленные советы не помогли, вполне возможно, что у аккумулятора вашего устройства закончился срок службы. Установите новую батарею, после чего устройство начнет нормально заряжаться, подводит итог Business Insider.
https://ria.ru/20200925/android-11-oshibka-1577782722.html
https://ria.ru/20200307/1568294091.html
весь мир
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/147591/60/1475916032_184:0:2717:1900_1400x0_80_0_0_15a772c90adf8f3b6fc31de6df999c03.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
весь мир, google android, технологии
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости.
Смартфон под управлением операционной системы Android
может не заряжаться по множеству причин: от неисправного зарядного устройства до ошибки программного обеспечения, пишет Business Insider
.
Издание дает ряд советов, как решить возникшую проблему.
Прежде всего рекомендуется попробовать использовать другую розетку, поскольку она может быть неисправна. Если это не помогло, проверьте кабель зарядного устройства. Осмотрите провод и поищите на нем потертости или повреждения. Если они обнаружатся, используйте другой кабель.
Если с проводом все в порядке, то проблема может быть в самом зарядном устройстве. Рекомендуется убедиться, что оно правильно и полностью вставлено в розетку. Также для определения неисправности зарядного устройства рекомендуется подключить смартфон к компьютеру. Если устройство начнет заряжаться, проблема заключается в сетевом адаптере.
Кроме того, может быть неисправен зарядный порт самого смартфона. Издание рекомендует доверить ремонт этого узла специалистам из сервисного центра.
Проблема также может заключаться в работе программного обеспечения смартфона. Для начала попробуйте перезагрузить устройство. Если же это не помогло, "откатите" недавно установленные обновления операционной системы до предыдущей версии.
Если же все вышеперечисленные советы не помогли, вполне возможно, что у аккумулятора вашего устройства закончился срок службы. Установите новую батарею, после чего устройство начнет нормально заряжаться, подводит итог Business Insider.