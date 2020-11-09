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Военнослужащий азербайджанской армии у села Талыш
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201109/aliev-1583730140.html
Алиев объявил о взятии под контроль более 20 сел в Карабахе
Алиев объявил о взятии под контроль более 20 сел в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военные взяли под контроль еще ряд территорий в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T12:51
2020-11-09T14:06
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
ильхам алиев
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 9 ноя — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военные взяли под контроль еще ряд территорий в Нагорном Карабахе.Как поясняется в сообщении на странице Алиева в Twitter, это села Гобу Дилагагарда, Ял Пырахмедли, Йухары Яглывенд, Дилагарда, Сейид Махмудлу, Алескерли Физулинского, Демирчилер, Чанагчы, Мадаткенд, Сыгнаг Ходжалинского, Сусанлыг, Доми, Туг, Акаку, Азых Ходжавендского, Гусейналылар, Сойюдлю, Ашагы Сирик Джабраильского, Йухары Моллу, Ашагы Моллу, Ходжик Губадлинского, Кечикли, Ордекли Зангиланского районов.В свою очередь, представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил об отражении атак в направлении населенных пунктов Мартуни, Мартакерт и Тагавард.Ранее Алиев говорил, что с начала боевых действий в Карабахе азербайджанская армия "освободила от оккупации" более 200 населенных пунктов в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Как утверждают в Баку, среди них город Шуша — второй по величине в НКР. После того как Алиев сообщил о его взятии, турецкий лидер Таийп Эрдоган поздравил Алиева с "победой" в Карабахе. В Минобороны Армении заявили, что бои за город еще продолжаются.Конфликт в КарабахеКонфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.Очередная эскалация конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике произошла 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах. Стороны трижды договаривались о режиме прекращения огня, но бои продолжаются до сих пор.Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция — член НАТО. В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.
https://ria.ru/20201109/voyska-1583717742.html
https://ria.ru/20201109/ataki-1583728283.html
нагорный карабах
азербайджан
армения
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Нагорный Карабах: покалеченные судьбы
Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара.
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нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире

Алиев объявил о взятии под контроль более 20 сел в Карабахе

12:51 09.11.2020 (обновлено: 14:06 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на дороге в районе города Карвачар
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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БАКУ, 9 ноя — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военные взяли под контроль еще ряд территорий в Нагорном Карабахе.
Как поясняется в сообщении на странице Алиева в Twitter, это села Гобу Дилагагарда, Ял Пырахмедли, Йухары Яглывенд, Дилагарда, Сейид Махмудлу, Алескерли Физулинского, Демирчилер, Чанагчы, Мадаткенд, Сыгнаг Ходжалинского, Сусанлыг, Доми, Туг, Акаку, Азых Ходжавендского, Гусейналылар, Сойюдлю, Ашагы Сирик Джабраильского, Йухары Моллу, Ашагы Моллу, Ходжик Губадлинского, Кечикли, Ордекли Зангиланского районов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
Вчера, 12:01Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Алиев заявил, что ждет гарантий по выводу армянских войск из Карабаха
В свою очередь, представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил об отражении атак в направлении населенных пунктов Мартуни, Мартакерт и Тагавард.
Ранее Алиев говорил, что с начала боевых действий в Карабахе азербайджанская армия "освободила от оккупации" более 200 населенных пунктов в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.
Как утверждают в Баку, среди них город Шуша — второй по величине в НКР. После того как Алиев сообщил о его взятии, турецкий лидер Таийп Эрдоган поздравил Алиева с "победой" в Карабахе. В Минобороны Армении заявили, что бои за город еще продолжаются.

Конфликт в Карабахе

Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
Очередная эскалация конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике произошла 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах. Стороны трижды договаривались о режиме прекращения огня, но бои продолжаются до сих пор.
Военнослужащий армии обороны Нагорно-Карабахской республики - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
Вчера, 12:43Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Армения заявила об отражении атак Азербайджана на трех направлениях
Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция — член НАТО. В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахИльхам АлиевАзербайджанАрменияВ мире
 
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