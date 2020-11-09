https://ria.ru/20201109/aliev-1583730140.html

Алиев объявил о взятии под контроль более 20 сел в Карабахе

Алиев объявил о взятии под контроль более 20 сел в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военные взяли под контроль еще ряд территорий в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T12:51

2020-11-09T12:51

2020-11-09T14:06

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

ильхам алиев

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 9 ноя — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военные взяли под контроль еще ряд территорий в Нагорном Карабахе.Как поясняется в сообщении на странице Алиева в Twitter, это села Гобу Дилагагарда, Ял Пырахмедли, Йухары Яглывенд, Дилагарда, Сейид Махмудлу, Алескерли Физулинского, Демирчилер, Чанагчы, Мадаткенд, Сыгнаг Ходжалинского, Сусанлыг, Доми, Туг, Акаку, Азых Ходжавендского, Гусейналылар, Сойюдлю, Ашагы Сирик Джабраильского, Йухары Моллу, Ашагы Моллу, Ходжик Губадлинского, Кечикли, Ордекли Зангиланского районов.В свою очередь, представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил об отражении атак в направлении населенных пунктов Мартуни, Мартакерт и Тагавард.Ранее Алиев говорил, что с начала боевых действий в Карабахе азербайджанская армия "освободила от оккупации" более 200 населенных пунктов в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Как утверждают в Баку, среди них город Шуша — второй по величине в НКР. После того как Алиев сообщил о его взятии, турецкий лидер Таийп Эрдоган поздравил Алиева с "победой" в Карабахе. В Минобороны Армении заявили, что бои за город еще продолжаются.Конфликт в КарабахеКонфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.Очередная эскалация конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике произошла 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах. Стороны трижды договаривались о режиме прекращения огня, но бои продолжаются до сих пор.Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция — член НАТО. В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.

https://ria.ru/20201109/voyska-1583717742.html

https://ria.ru/20201109/ataki-1583728283.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Нагорный Карабах: покалеченные судьбы Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. 2020-11-09T12:51 true PT4M23S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире