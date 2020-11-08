https://ria.ru/20201108/uslovie-1583625119.html
Ученый назвал условие завершения эпидемии COVID-19 в России
Ученый назвал условие завершения эпидемии COVID-19 в России
Завершение эпидемии коронавируса в России возможно только после формирования коллективного иммунитета, заявил в эфире телеканала "Россия 1" замдиректора по... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T16:05
2020-11-08T16:05
2020-11-08T16:10
распространение нового коронавируса
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Завершение эпидемии коронавируса в России возможно только после формирования коллективного иммунитета, заявил в эфире телеканала "Россия 1" замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.По прогнозу специалиста, снижение числа инфицированных COVID-19 можно ожидать весной.В России третий день подряд выявляют более 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Всего за время эпидемии в стране заразились 1 774 334 человека, 30 537 пациентов скончались, 1 324 419 выздоровели.
https://ria.ru/20201029/kovid-1581992250.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество