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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201108/uslovie-1583625119.html
Ученый назвал условие завершения эпидемии COVID-19 в России
Ученый назвал условие завершения эпидемии COVID-19 в России
Завершение эпидемии коронавируса в России возможно только после формирования коллективного иммунитета, заявил в эфире телеканала "Россия 1" замдиректора по... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T16:05
2020-11-08T16:10
распространение нового коронавируса
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Завершение эпидемии коронавируса в России возможно только после формирования коллективного иммунитета, заявил в эфире телеканала "Россия 1" замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.По прогнозу специалиста, снижение числа инфицированных COVID-19 можно ожидать весной.В России третий день подряд выявляют более 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Всего за время эпидемии в стране заразились 1 774 334 человека, 30 537 пациентов скончались, 1 324 419 выздоровели.
https://ria.ru/20201029/kovid-1581992250.html
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александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Ученый назвал условие завершения эпидемии COVID-19 в России

16:05 08.11.2020 (обновлено: 16:10 08.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевВрач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Завершение эпидемии коронавируса в России возможно только после формирования коллективного иммунитета, заявил в эфире телеканала "Россия 1" замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
"Пока мы не сформируем коллективный иммунитет, то ожидать, что эпидпроцесс закончится, мы с вами пройдем через ноль, в ближайшее время не представляется возможным", - сказал он.
По прогнозу специалиста, снижение числа инфицированных COVID-19 можно ожидать весной.
В России третий день подряд выявляют более 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Всего за время эпидемии в стране заразились 1 774 334 человека, 30 537 пациентов скончались, 1 324 419 выздоровели.
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Распространение нового коронавирусаАлександр ГореловКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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