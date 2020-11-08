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Названы вещи, которые ни в коем случае нельзя делать перед сном
Названы вещи, которые ни в коем случае нельзя делать перед сном
Сомнологи перечислили вещи, которые нельзя делать перед сном. Об этом сообщает Huffington Post. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T21:44
2020-11-08T21:44
хаффингтон пост
здоровье
сон
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Сомнологи перечислили вещи, которые нельзя делать перед сном. Об этом сообщает Huffington Post.Специалисты рекомендовали не смотреть новости, поскольку они могут спровоцировать у человека беспокойство и не дают плавно перейти ко сну. Они также посоветовали избегать напряженных разговоров. Исследования ученых показали, что негативные эмоции от таких бесед ночью сложнее преодолеть.Врачи не рекомендуют работать в постели, чтобы "кровать ассоциировалась у мозга только со сном и сексом". Сомнологи также посоветовали не делать физические упражнения. Многие пытаются таким образом измотать себя, чтобы лучше заснуть, однако эффект будет противоположным, убеждены специалисты.Не рекомендуется также употреблять стимулирующие напитки с кофеином и алкоголь, который приводит к нарушению архитектуры сна.Эксперты не советуют использовать телефоны ночью и не оставлять свет включенным, поскольку он подает мозгу сигнал о том, что сейчас время бодрствовать. Воздействие света также сдерживает производство в мозге мелатонина — гормона, вырабатывающегося в ответ на темноту и помогающего уснуть.
https://ria.ru/20200924/pokhudenie-1577667442.html
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хаффингтон пост, здоровье, сон

Названы вещи, которые ни в коем случае нельзя делать перед сном

21:44 08.11.2020
 
© Fotolia / BillionPhotos.comДевушка, страдающая бессонницей
Девушка, страдающая бессонницей - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© Fotolia / BillionPhotos.com
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Сомнологи перечислили вещи, которые нельзя делать перед сном. Об этом сообщает Huffington Post.
Специалисты рекомендовали не смотреть новости, поскольку они могут спровоцировать у человека беспокойство и не дают плавно перейти ко сну. Они также посоветовали избегать напряженных разговоров. Исследования ученых показали, что негативные эмоции от таких бесед ночью сложнее преодолеть.
Врачи не рекомендуют работать в постели, чтобы "кровать ассоциировалась у мозга только со сном и сексом". Сомнологи также посоветовали не делать физические упражнения. Многие пытаются таким образом измотать себя, чтобы лучше заснуть, однако эффект будет противоположным, убеждены специалисты.
Не рекомендуется также употреблять стимулирующие напитки с кофеином и алкоголь, который приводит к нарушению архитектуры сна.
Ленивый человек со спортивным снаряжением дома - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 08:00РИА Наука
Сон вместо лишнего веса. Как правильно спать, чтобы похудеть
Эксперты не советуют использовать телефоны ночью и не оставлять свет включенным, поскольку он подает мозгу сигнал о том, что сейчас время бодрствовать. Воздействие света также сдерживает производство в мозге мелатонина — гормона, вырабатывающегося в ответ на темноту и помогающего уснуть.
 
Хаффингтон ПостЗдоровьесон
 
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