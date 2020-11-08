https://ria.ru/20201108/son-1583660906.html

Названы вещи, которые ни в коем случае нельзя делать перед сном

Названы вещи, которые ни в коем случае нельзя делать перед сном

Сомнологи перечислили вещи, которые нельзя делать перед сном. Об этом сообщает Huffington Post. РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T21:44

2020-11-08T21:44

2020-11-08T21:44

хаффингтон пост

здоровье

сон

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Сомнологи перечислили вещи, которые нельзя делать перед сном. Об этом сообщает Huffington Post.Специалисты рекомендовали не смотреть новости, поскольку они могут спровоцировать у человека беспокойство и не дают плавно перейти ко сну. Они также посоветовали избегать напряженных разговоров. Исследования ученых показали, что негативные эмоции от таких бесед ночью сложнее преодолеть.Врачи не рекомендуют работать в постели, чтобы "кровать ассоциировалась у мозга только со сном и сексом". Сомнологи также посоветовали не делать физические упражнения. Многие пытаются таким образом измотать себя, чтобы лучше заснуть, однако эффект будет противоположным, убеждены специалисты.Не рекомендуется также употреблять стимулирующие напитки с кофеином и алкоголь, который приводит к нарушению архитектуры сна.Эксперты не советуют использовать телефоны ночью и не оставлять свет включенным, поскольку он подает мозгу сигнал о том, что сейчас время бодрствовать. Воздействие света также сдерживает производство в мозге мелатонина — гормона, вырабатывающегося в ответ на темноту и помогающего уснуть.

https://ria.ru/20200924/pokhudenie-1577667442.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хаффингтон пост, здоровье, сон