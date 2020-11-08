https://ria.ru/20201108/putin-1583620417.html

Путин проведет серию совещаний с руководством Вооруженных сил

Путин проведет серию совещаний с руководством Вооруженных сил

Президент России Владимир Путин проведет на следующей неделе серию совещаний с руководством Вооруженных сил и оборонного комплекса страны, сообщается на сайте... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T15:09

2020-11-08T15:09

2020-11-08T15:53

владимир путин

санкт-петербург

безопасность

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет на следующей неделе серию совещаний с руководством Вооруженных сил и оборонного комплекса страны, сообщается на сайте vesti.ru.Отмечается, что за последние годы, в том числе и по результатам таких встреч, впервые в истории российская армия оказалась впереди всех по оснащенности новыми видами вооружений. Кроме того, на этих совещаниях в закрытом режиме обсуждаются варианты использования потенциала оборонных заводов и для выпуска гражданской продукции.Также на сайте сообщается, что на следующей неделе президент будет участвовать в саммите стран Шанхайской организации сотрудничества, который должен был пройти в Санкт-Петербурге, однако из-за пандемии состоится в дистанционном режиме. В президентском графике также запланировано участие в форуме Агентства стратегических инициатив.

https://radiosputnik.ria.ru/20201106/putin-1583377182.html

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, санкт-петербург, безопасность