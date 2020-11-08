Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201108/putin-1583620417.html
Путин проведет серию совещаний с руководством Вооруженных сил
Путин проведет серию совещаний с руководством Вооруженных сил
Президент России Владимир Путин проведет на следующей неделе серию совещаний с руководством Вооруженных сил и оборонного комплекса страны, сообщается на сайте... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T15:09
2020-11-08T15:53
владимир путин
санкт-петербург
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583375928_0:336:3043:2048_1400x0_80_0_0_756c837ca30d905d6322fbe84dc98725.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет на следующей неделе серию совещаний с руководством Вооруженных сил и оборонного комплекса страны, сообщается на сайте vesti.ru.Отмечается, что за последние годы, в том числе и по результатам таких встреч, впервые в истории российская армия оказалась впереди всех по оснащенности новыми видами вооружений. Кроме того, на этих совещаниях в закрытом режиме обсуждаются варианты использования потенциала оборонных заводов и для выпуска гражданской продукции.Также на сайте сообщается, что на следующей неделе президент будет участвовать в саммите стран Шанхайской организации сотрудничества, который должен был пройти в Санкт-Петербурге, однако из-за пандемии состоится в дистанционном режиме. В президентском графике также запланировано участие в форуме Агентства стратегических инициатив.
https://radiosputnik.ria.ru/20201106/putin-1583377182.html
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583375928_427:435:2578:2048_1400x0_80_0_0_ccf4c149e4b08b3985a92c65d6be5cf6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, санкт-петербург, безопасность

Путин проведет серию совещаний с руководством Вооруженных сил

15:09 08.11.2020 (обновлено: 15:53 08.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет на следующей неделе серию совещаний с руководством Вооруженных сил и оборонного комплекса страны, сообщается на сайте vesti.ru.
Отмечается, что за последние годы, в том числе и по результатам таких встреч, впервые в истории российская армия оказалась впереди всех по оснащенности новыми видами вооружений. Кроме того, на этих совещаниях в закрытом режиме обсуждаются варианты использования потенциала оборонных заводов и для выпуска гражданской продукции.
Также на сайте сообщается, что на следующей неделе президент будет участвовать в саммите стран Шанхайской организации сотрудничества, который должен был пройти в Санкт-Петербурге, однако из-за пандемии состоится в дистанционном режиме. В президентском графике также запланировано участие в форуме Агентства стратегических инициатив.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
6 ноября, 14:49
Стало известно, какие темы обсудил Путин на совещании с Совбезом РФ
 
Владимир ПутинСанкт-ПетербургБезопасность
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:29Грузинская полиция снова разгоняет акцию протеста около ЦИК водометом
00:14В США опровергли сообщения о гибели американских военных в Сирии
00:08Названы регионы с наибольшим количеством ДТП с пострадавшими
23:56Протестующие в Грузии хотят ночевать около ЦИК в палатках
23:42СМИ сообщили о гибели четырех американских военных при взрыве в Сирии
23:41Иран предложил соседним странам сотрудничать после ухода Трампа
23:36Найдена новая причина тяжелого течения коронавируса
23:26Пес Байдена станет первой собакой из приюта в Белом доме
23:19В Совфеде предложили Украине отказаться от южных областей
23:16Король Саудовской Аравии поздравил Байдена с победой на выборах
23:11Меланшон заявил о намерении участвовать в выборах президента Франции
23:05Сотни спецназовцев собрались на заднем дворе ЦИК Грузии в Тбилиси
23:03В Москве за сутки умерли 72 пациента с коронавирусом
22:57Ученый уверен, что в Литве не осталось тех, кто мог бы эмигрировать
22:37Антитела к коронавирусу нашли у пациентов с другими диагнозами
22:33Меланья Трамп заявила, что все "законные" голоса должны быть учтены
22:31В США готовятся к полномасштабной инаугурации президента
22:09ЦИК Украины назначил дату повторных выборов в Борисполе, где умер мэр
22:07Трамп задался вопросом, почему СМИ провозгласили Байдена президентом
21:58Протестующие в Тбилиси пытались ворваться в здание ЦИК
Лента новостейМолния