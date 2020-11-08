https://ria.ru/20201108/pravila-1583598483.html

Иммунолог прокомментировал новые правила лечения COVID-19

Иммунолог прокомментировал новые правила лечения COVID-19

Иммунолог, член президиума Российской академии наук, директор Института Иммунологии и Физиологии Уральского отделения РАН Валерий Черешнев прокомментировал... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T11:14

2020-11-08T11:14

2020-11-08T11:14

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

российская академия наук

валерий черешнев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/152293/10/1522931066_0:0:1037:583_1400x0_80_0_0_ee12accfe5b274670167e21a93daaf60.jpg

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Иммунолог, член президиума Российской академии наук, директор Института Иммунологии и Физиологии Уральского отделения РАН Валерий Черешнев прокомментировал новые правила Минздрава, в соответствии с которыми пациенты с COVID-19 могут лечиться дома при наличии отдельной комнаты и согласия на соблюдение всех медицинских предписаний.По словам специалиста, при лечении пациента на дому необходимо ввести дома ряд мер, в том числе предоставить ему отдельную посуду и мыть ее отдельно, регулярно проводить влажную уборку и обработку поверхностей антисептиком, а также соблюдать масочный режим внутри квартиры.Он подчеркнул, что больному следует сдерживать чихание и кашель и делать это вдали от всех проживающих. Кроме того, Черешнев указал на необходимость не допускать даже минимальных контактов пациента с детьми."Дети являются пассивными разносчиками болезни", — отметил иммунолог в комментарии Ura.ru.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, российская академия наук, валерий черешнев