https://ria.ru/20201108/pravila-1583598483.html
Иммунолог прокомментировал новые правила лечения COVID-19
Иммунолог прокомментировал новые правила лечения COVID-19
Иммунолог, член президиума Российской академии наук, директор Института Иммунологии и Физиологии Уральского отделения РАН Валерий Черешнев прокомментировал... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T11:14
2020-11-08T11:14
2020-11-08T11:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
российская академия наук
валерий черешнев
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Иммунолог, член президиума Российской академии наук, директор Института Иммунологии и Физиологии Уральского отделения РАН Валерий Черешнев прокомментировал новые правила Минздрава, в соответствии с которыми пациенты с COVID-19 могут лечиться дома при наличии отдельной комнаты и согласия на соблюдение всех медицинских предписаний.По словам специалиста, при лечении пациента на дому необходимо ввести дома ряд мер, в том числе предоставить ему отдельную посуду и мыть ее отдельно, регулярно проводить влажную уборку и обработку поверхностей антисептиком, а также соблюдать масочный режим внутри квартиры.Он подчеркнул, что больному следует сдерживать чихание и кашель и делать это вдали от всех проживающих. Кроме того, Черешнев указал на необходимость не допускать даже минимальных контактов пациента с детьми."Дети являются пассивными разносчиками болезни", — отметил иммунолог в комментарии Ura.ru.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, российская академия наук, валерий черешнев