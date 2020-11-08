https://ria.ru/20201108/pozdravleniya-1583571816.html
Лидер турецкой оппозиции поздравил Байдена с победой на выборах
Лидер турецкой оппозиции поздравил Байдена с победой на выборах
Лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Кемаль Кылычдароглу поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T01:28
2020-11-08T01:28
2020-11-08T04:02
реджеп тайип эрдоган
выборы президента сша — 2020
кемаль кылычдароглу
дональд трамп
джо байден
турция
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148155/55/1481555590_0:11:2000:1136_1400x0_80_0_0_df9851dea83c41696ebfc930537540af.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Кемаль Кылычдароглу поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США.Сообщений о реакции со стороны президента Турции Тайипа Эрдогана пока не поступало.Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
турция
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/148155/55/1481555590_36:0:1772:1302_1400x0_80_0_0_b8451cafc5f07eb2c9208cd65bbc2979.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, дональд трамп, джо байден, турция, сша, в мире