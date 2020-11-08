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Лидер турецкой оппозиции поздравил Байдена с победой на выборах

Лидер турецкой оппозиции поздравил Байдена с победой на выборах

Лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Кемаль Кылычдароглу поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. РИА Новости, 08.11.2020

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реджеп тайип эрдоган

выборы президента сша — 2020

кемаль кылычдароглу

дональд трамп

джо байден

турция

сша

в мире

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Кемаль Кылычдароглу поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США.Сообщений о реакции со стороны президента Турции Тайипа Эрдогана пока не поступало.Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

турция

сша

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, дональд трамп, джо байден, турция, сша, в мире