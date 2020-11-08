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Выборы президента США — 2020
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Лидер турецкой оппозиции поздравил Байдена с победой на выборах
Лидер турецкой оппозиции поздравил Байдена с победой на выборах
Лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Кемаль Кылычдароглу поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T01:28
2020-11-08T04:02
реджеп тайип эрдоган
выборы президента сша — 2020
кемаль кылычдароглу
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джо байден
турция
сша
в мире
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Кемаль Кылычдароглу поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США.Сообщений о реакции со стороны президента Турции Тайипа Эрдогана пока не поступало.Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
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реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, дональд трамп, джо байден, турция, сша, в мире

Лидер турецкой оппозиции поздравил Байдена с победой на выборах

01:28 08.11.2020 (обновлено: 04:02 08.11.2020)
 
© AP Photo / Emrah GurelЛидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу
Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© AP Photo / Emrah Gurel
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Кемаль Кылычдароглу поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США.
"Я бы хотел поздравить Джо Байдена с его избранием в качестве 46-го президента Соединенных Штатов Америки и Камалу Харрис в качестве вице-президента. Я рассчитываю на укрепление турецко-американских отношений и нашего стратегического альянса", - написал он на своей странице в Twitter.
Сообщений о реакции со стороны президента Турции Тайипа Эрдогана пока не поступало.
Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
 
Выборы президента США — 2020Реджеп Тайип ЭрдоганКемаль КылычдароглуДональд ТрампДжо БайденТурцияСШАВ мире
 
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